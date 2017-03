Làm con tổng thống và nỗi khổ chọn trường

Malia Obama - con gái lớn của Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối cùng đã lựa chọn “bến đỗ” kế tiếp cho con đường học vấn của mình: Đại học Harvard. Sau một thời gian dài kín tiếng về tương lai của Malia, Nhà Trắng vào ngày 1-5 đã thông báo rằng ái nữ của ông Obama sẽ tiếp bước cha mẹ mình, chính thức trở thành sinh viên ĐH Harvard danh tiếng vào mùa thu năm 2017.

Một thí sinh, cả nước Mỹ xôn xao

Theo CNN, cô con gái lớn của tổng thống Mỹ hiện đang học năm cuối tại Sidwell Friends - trường trung học hàng đầu tại Washington, D.C. Như nhiều trường tư tốp đầu của nước Mỹ, Trường Sidwell phân cho mỗi học sinh của mình một chuyên viên tư vấn, hướng dẫn học sinh vượt qua các khó khăn trong quá trình tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng.

Theo tờ New York Times, cô con gái lớn của ông Obama có ý định theo học ngành truyền hình và đã tham gia nhiều hoạt động để giúp cho bản thành tích của cô trở nên vô cùng “sáng cửa”. Mùa hè năm 2015, Malia đã có một kỳ thực tập ngắn cho loạt phim truyền hình nhiều tập “Girls” của kênh truyền hình HBO tại thành phố New York. Mùa hè năm 2014, Malia cũng từng thực tập tại kênh CBS với vị trí trợ lý sản xuất cho chương trình truyền thình “Extant” của đạo diễn nổi tiếng Steven Speilberg. Lớn lên cả thời niên thiếu trong Nhà Trắng với những trải nghiệm khó ai có như tiếp đón Giáo hoàng Francis và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Malia là thí sinh sáng giá cho mọi trường đại học mà cô nộp hồ sơ.

Cũng chính vì vậy mà Malia đã trở thành thí sinh được chú ý nhiều nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay của các trường đại học ở Mỹ. Ái nữ của ông Obama đã tham quan một loạt trường đại học thuộc nhóm “Ivy League” danh tiếng tại vùng đông bắc nước Mỹ như Harvard, Princeton, Yale… Gia đình của ông Obama cũng gửi cô đến tham quan nhiều trường đại học nghệ thuật nổi tiếng khác như Stanford, Berkeley và ĐH New York. Ở mỗi trường, Malia đều được những cựu học sinh nổi tiếng của trường hoặc những người bạn của gia đình Obama tiếp đón.





Cô con gái lớn Malia Obama quyết định nối gót cha mẹ vào ĐH Harvard. Ảnh: REUTERS



Quyết định chọn Harvard là “bến đỗ” kế tiếp đã chấm dứt hơn nửa năm nước Mỹ xôn xao bàn tán về con đường học vấn tương lai của Malia. Thời gian qua cả Nhà Trắng lẫn các ngôi trường được đồn đoán là “ước mơ” của Malia đều bị các báo gửi câu hỏi tới tấp, theo Washington Post. Bà Anita McBride, cựu chánh văn phòng của bà Laura Bush - phu nhân cựu Tổng thống George W. Bush, nhận định: “Người dân Mỹ đã theo dõi sự trưởng thành của cô bé Malia. Chính vì vậy người dân cảm thấy họ cần phải quan tâm đến việc cô ấy theo học trường nào”. Malia cùng cha mình bước chân vào Nhà Trắng khi chỉ mới 10 tuổi, cô sẽ sớm bước sang tuổi 18 vào tháng 7 này.

Ông Obama từng bảo con gái mình “đừng quá áp lực” về chuyện phải được một trường đặc biệt nào đó nhận vào hay không. Bởi theo ông, một ngôi trường không nổi tiếng không đồng nghĩa với việc không có môi trường giáo dục tốt. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times, Gil Troy - sử gia về các đời tổng thống Mỹ cho biết: “Những người con của các tổng thống phải cố tỏ ra bình thường trước sự tò mò của mọi người. Những người xung quanh họ cũng phải cố gắng giả vờ rằng họ chỉ là những người bình thường. Điều này tạo nên một áp lực khổng lồ lên cả nhà trường và học sinh. Chính vì vậy, ngôi trường càng danh giá bao nhiêu thì càng có khả năng khiến các áp lực này nhẹ đi bấy nhiêu. Con cái của các tổng thống sẽ có những trải nghiệm bình thường nhất có thể”.

Trường Harvard ngày 1-5 cũng không bình luận quá nhiều ngoài việc thông báo Malia đã chấp nhận thư mời nhập học của trường và đã quyết định bảo lưu một năm rồi mới nhập học. Tuy nhiên, sinh viên của Trường Harvard vẫn đón nhận thông tin này với một niềm tự hào nhất định, khi Harvard đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác trong danh sách lựa chọn của Malia.

Nỗi khổ của những người con nổi tiếng

Trang CNN cho biết Malia Obama không phải là trường hợp đầu tiên con của một tổng thống Mỹ chọn trường đại học khi cha mình còn đang tại nhiệm. Chelsea Clinton - con gái của cựu Tổng thống Bill Clinton đã nhập học vào Trường Stanford bang California vào năm 1997. Vào lúc đó, cha cô vẫn còn đang là đương kim tổng thống Mỹ. Chelsea tốt nghiệp năm 2001, cũng vào năm cha cô chấm dứt nhiệm kỳ. Hai cô con gái sinh đôi của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng chọn trường đại học vào năm 2000 khi cha họ đang vận động tranh cử. Cô Barbara Bush nối bước cha vào Trường ĐH Yale danh tiếng, còn Jenna Bush theo học ĐH Austin bang Texas. Cả hai đều tốt nghiệp vào năm 2004, khi ông Bush sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất của mình.





Cả gia đình nhà Clinton trong ngày đầu tiên cô con gái Chelsea nhập học tại Stanford. Ngồi ngay sau là các mật vụ. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Chuyện học tập của những người con nổi tiếng này chịu áp lực vô cùng lớn từ truyền thông. Một tuần trước khi Chelsea Clinton bắt đầu năm học tại Stanford, bà Hillary Clinton đã phải viết một lá thư yêu cầu các nhà báo hãy để yên cho con gái của bà. Vào ngày đầu tiên ông bà Clinton chở con gái đến trường Stanford để nhập học, họ đã được hộ tống bởi hàng chục nhân viên mật vụ và một đoàn xe chuyên dụng. Nhân viên an ninh cũng rà soát bãi đỗ xe và cơ sở vật chất trong trường nhiều ngày trước khi Chelsea nhập học. Chen kín tại ngôi trường là hơn 250 phóng viên săn tin, theo tờ The New York Times. Ngôi trường cũng đã phải lắp đặt thêm camera an ninh và kính chống đạn khu ký túc xá của Chelsea.

Hai cô con gái của cựu Tổng thống Bush may mắn có được cuộc sống “yên tĩnh” hơn vì quá trình trưởng thành không gắn quá nhiều với Nhà Trắng, bà Anita McBride cho biết. Chỉ trừ một lần bị cáo buộc uống thức uống có cồn khi chưa đủ tuổi, hai chị em nhà Bush đã tránh được sự soi mói của truyền thông trong suốt những năm tháng đại học của mình. Trường, bạn bè và giáo viên của hai cô khá kín tiếng về cuộc sống của họ. Tuy nhiên, việc làm một sinh viên bình thường không gây chú ý cũng vẫn là một thách thức không nhỏ đối với Barbara, đặc biệt khi cô nhập học vào Yale - trường có đa số sinh viên không mấy đồng tình với các chính sách của ông George W. Bush, theo hãng Reuters.

Chính vì những tiền lệ không mấy “dễ chịu” này, quyết định bảo lưu một năm học của Malia Obama được nhiều tờ báo đánh giá cao. Tờ Washington Post bình luận một năm nghỉ ngơi này sẽ cho Malia có được một cuộc sống đại học không bị phủ bóng bởi chức vụ tổng thống của cha mình. Qua một năm, những sự quan tâm mà người dân dành cho ông Obama và gia đình của ông sẽ giảm nhiều. Điều này sẽ cho Malia sự tự do mà những đàn chị như Barbara, Jenna và Clinton không có được trong những năm tháng đại học. Quyết định chờ đến năm 2017 mới nhập học có thể giúp Malia thoát khỏi cảnh bị các mật vụ mặc thường phục nhưng được vũ trang đầy mình theo sát bảo vệ. Luật pháp Mỹ cho phép mật vụ đề nghị bảo vệ các cựu tổng thống trong thời gian 10 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Hiện vẫn chưa rõ ông Obama liệu sẽ đề nghị cơ quan này bảo vệ luôn cả các ái nữ của mình sau khi tuyên bố từ chức vào tháng 1-2017 hay không.