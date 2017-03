Lê Văn Công - một nghị lực phi thường!

Nàng Út Tám của nhà vô địch Phần khổ luyện để Lê Văn Công có được thành tích như hôm nay có lẽ không ai có thể hiểu và cảm nhận rõ hơn người vợ tần tảo luôn ở bên anh - chị Chu Thị Tám (Út Tám), chị kể: “Dù hôm trước anh ấy có hứa với con là sẽ có HCV nhưng tôi vẫn không tin vào tai mình khi nghe anh ấy là nhà vô địch Paralympic. Chúng tôi từng bàn với nhau bỏ nghiệp cử tạ để lo cho cuộc sống khó khăn, nhất là trong quãng thời gian ba năm trời sau tai nạn lật xe máy nhưng đam mê và nghị lực của anh ấy đã giúp anh vượt qua và chiến thắng tất cả. Nói thật là nhiều lúc hai vợ chồng nản lắm bởi chỉ tập và tập vậy thôi chứ tiền thì không có. Thời gian ba năm “kinh khủng” ấy, anh chỉ ở nhà chăm bé, còn tôi thì ra ngoài kiếm thêm việc phụ giúp chi tiêu gia đình. Cũng may anh Công có thêm nghề sửa điện tử, nhận hàng về gia công tại gia nên có thêm đồng ra đồng vô”. . Phóng viên: Gắn cuộc đời mình với một người lành lặn đã khó, trao thân cho một người khuyết tật như Công, chị có phải đối mặt với áp lực từ gia đình hay những định kiến của xã hội? + Chị Chu Thị Tám: Tôi nghe người ta nói nhiều lắm nhưng không bị tác động gì. Nghe xong tai này tôi bỏ luôn sang tai kia. Tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tự mình quyết định đời mình có đến với anh hay là không! Đến lúc này tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình. Tôi luôn tự hào và tin anh sẽ làm được gì đó. Tôi biết tính anh Công rất nghị lực. Anh ít nói, không tâm sự nhiều với vợ. Mặc dù anh không nói ra trước ngày lên đường nhưng chiếc HCV và kỷ lục thế giới là sự cảm nhận của tôi từ anh. Khoảnh khắc khi anh thành công trên sàn đấu, da gà da gáy tôi dựng lên hết. Vui không thể tả. . Áp lực với cơm - áo - gạo - tiền trong khoảng thời gian Công nghỉ tập luyện, nghỉ thi đấu ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của hai vợ chồng? + Khi con trai lớn là Lê Tuấn Anh tròn một tuổi, vợ chồng tôi cực lắm. Thuê phòng 1,2 triệu đồng/tháng chưa đầy 10 m2 cả gia đình ba người tá túc. Để chiếc xe máy của anh Công, cái nệm cho bé chơi thôi đã không còn chỗ. Thời điểm đó là năm 2010. Anh Công bị tai nạn lật xe, đứt dây chằng vai, nghỉ tập suốt ba năm. Di chứng từ tai nạn đó đến nay vẫn còn. Đấy cũng là quãng thời gian hai vợ chồng khổ cực nhất. Anh Công không được nhận bất cứ đồng nào từ ngành thể thao. Khi bắt đầu chuẩn bị Paralympic, anh mới có thêm phụ cấp. Chỉ khi tập luyện thì gia đình mới có tiền, ngoài ra anh Công không có lương tháng từ ngành... Khi tiền thuê nhà ở TP.HCM tăng lên gần 3 triệu đồng/tháng, vợ chồng tôi quyết định tích cóp tiền mua đất xây nhà ở Long An, vừa rẻ vừa có chỗ đi về. Anh chấp nhận đi xa nhưng còn có cái nhà để đi về và bớt lo gánh nặng thuê nhà. Cũng ở đó, chúng tôi có thêm thành viên thứ tư trong gia đình là cháu Lê Trâm Anh mới được sáu tháng tuổi. Từ ngày về nơi ở mới, chi tiêu dồn hết lên vai anh Công. May là trời cho anh có sức khỏe, có nghị lực và làm việc bằng 4-5 người thường... nên mới vượt được quãng đường đi-về từ nhà đến nơi tập luyện ở Trung tâm TDTT Tân Bình hơn 60 km… . Để anh Công trở lại với nghiệp cử tạ chắc chắn phải có tác động rất lớn của chị chứ nếu không thì Việt Nam không có chiếc HCV như hôm nay? + Tôi cũng chỉ biết khuyên anh cố gắng tập luyện và trở lại. Trời cho khi nào thì hưởng khi đó chứ chẳng biết làm sao hơn. Chiều đi làm về tôi coi “Sóc con” cho anh đi tập. Trước khi anh lên sàn đấu cử tạ Paralympic, hai cha con nói chuyện qua Facebook rồi tự hứa và đặt mục tiêu với nhau. Anh Công bảo với cháu Tuấn Anh: “Con phải học giỏi lấy điểm 10 cho bố đi, bố sẽ đem huy chương vàng về cho con”. Đấy là động lực cho bố nên bố mới thi đấu dữ vậy đó...