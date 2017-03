Ly kỳ mẹ giải cứu con khỏi IS

Tại sao IS “chiêu mộ” được đông đảo “lính đánh thuê”? IS đang khiến Mỹ và phương Tây khiếp đảm về khả năng khai thác tối đa phương tiện truyền thông nhằm gia tăng binh lính thánh chiến. Theo hãng tin Fox News, IS lôi kéo chiến binh bằng hình thức răn đe. Mỗi thước phim ghi lại hành động dã man, tàn khốc của IS với tù binh đều hàm chứa thông điệp răn dạy quần chúng: Tham gia IS hoặc sẽ chịu hình phạt thích đáng. Việc thu hút giới trẻ bên kia Địa Trung Hải chủ yếu tập trung đánh mạnh vào tâm lý háo thắng và đam mê những thú chơi khác người của “con mồi”. Nhà nghiên cứu Shiraz Maher tại Trung tâm Nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan Quốc tế (ICSR) tại trường London’s Kings cho rằng tâm lý số đông rất dễ tác động đến hành động của bộ phận thanh niên. Khi họ nhìn thấy những người bạn của mình đứng trên những chiếc xe tăng đầy oai vệ với khẩu Kalashnikov (AK-47), họ sẽ muốn mình trở thành một phần của IS. Ngoài ra, ông Shiraz cũng không loại trừ khả năng lời kêu gọi nhập bọn còn nhắm đến các thành phần ham thích trải nghiệm giật gân và quá chán ngán với thực tại diễn ra hằng ngày. Họ có thể là bộ phận những người thiếu định hướng về tương lai và đến với IS như một cách khẳng định bản sắc khác biệt của mình so với phần đông thế hệ trẻ còn lại của thế giới.