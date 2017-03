Mại dâm về làng

Công an “chưa ghi nhận” Theo người dân xã Vinh Hiền, chỉ ở thôn Hiến An 1, nơi có bãi biển, đã có trên 30 gái mại dâm hoạt động. “Họ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng là được các cô phục vụ “tới Z” ngay. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một cô bị nhiễm HIV từ Đà Nẵng ra khu vực này hoạt động mại dâm. Sau 3 ngày tiếp khách, chủ quán biết cô có HIV nên đuổi đi ngay. Sau vụ đó, nhiều người cũng có phần lo sợ, không dám lui tới quán xá tìm em út nữa” - một người dân địa phương cho biết. Trong khi đó, theo ông Lê Văn Dũ, Trưởng Công an xã Vinh Hiền, tất cả những người ngoại tỉnh đến địa phương làm ăn đều đăng ký tạm trú, có hợp đồng làm việc với chủ quán và công an xã cũng đã xác minh lý lịch từng trường hợp. “Chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động tại các quán xá và nhà trọ. Lực lượng công an huyện cũng nhiều lần phối hợp với địa phương điều tra có gái mại dâm hoạt động hay không. Tuy nhiên đến giờ, chúng tôi chưa ghi nhận có hoạt động mại dâm tại khu vực biển này” - ông Dũ khẳng định.