Mi-8 bị đề nghị bỏ từ năm 2014

LTS: Ngày 26-3, một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 đã bị rơi tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) khiến phi công bị thương. Tại một số quốc gia trên thế giới, tranh cãi mức độ an toàn của dòng máy bay này đã sôi nổi từ những năm đầu thế kỷ 20. Pháp Luật TP.HCM xin cung cấp đến độc giả những sự thật bất ngờ về dòng máy bay quân sự đang rất phổ biến hiện nay.

Theo mô tả của trang mạng quốc phòng Global Security, Mi-8 là một dòng trực thăng đa năng được Liên Xô phát triển từ những năm 1950 để thay thế cho dòng trực thăng Mi-4 có khả năng vận chuyển quân đội, hậu cần, tấn công vũ trang bằng súng máy và tên lửa. Mi-8 còn có trang bị hệ thống dây cáp ngoài, kèm theo thiết bị xác định trọng lượng, có khả năng vận chuyển các loại hàng hóa có kích thước lớn và cân nặng lên đến ba tấn. Nếu cần thiết, trực thăng Mi-8 vừa có thể đảm nhiệm vai trò tác chiến, cứu hộ và giám sát pháo binh.

Từ huyền thoại đến thảm họa

Mi-8 lần đầu tiên được Liên Xô đưa vào sản xuất hàng loạt là cuối năm 1965, đến năm 1985 đã có đến 1.500 chiếc Mi-8 được lắp ráp. Kể từ đó, Mi-8 trở thành một trong những trực thăng được sản xuất nhiều nhất trên thế giới với hơn 12.000 đơn vị được sản xuất, hoạt động trên khoảng 110 quốc gia.

Tương tự như súng trường Kalashnikov (của Nga), dòng trực thăng Mi-8 là biểu tượng thành công, là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, theo một bài báo của trang tin Pravda.ru (Nga), huyền thoại Mi-8 của hàng không Nga cũng dẫn đầu danh sách các vụ rơi trực thăng trên thế giới. Theo trung tâm dữ kiện của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN), từ năm 1969 tính đến vụ rơi trực thăng quân sự Mi-8 tại Việt Nam đã có tổng cộng 846 vụ rơi trực thăng Mi-8 (tai nạn hoặc chiến tranh).

Dòng trực thăng này của Nga có tần suất rơi nhiều hơn mức trung bình của các loại trực thăng khác. Mới đây, vào tháng 9-2014, một trực thăng dân sự dòng Mi-8 đã phát nổ tại triển lãm hàng không Gidroavisalon 2014 (Nga) sau khi mất cao độ và đáp khẩn cấp không thành công.

Theo trang Pravda.ru, đa số tai nạn liên quan đến Mi-8 là hậu quả của việc bảo trì kỹ thuật không tốt. Kết quả các cuộc điều tra sau khi xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến Mi-8 thường là lỗi của phi công, bảo trì kỹ thuật không đúng cách, vi phạm các quy tắc vận hành.

Trực thăng Mi-8 được LHQ sử dụng. Ảnh: PRAVDA





Trực thăng Mi-8 lẽ ra phải dừng sử dụng từ năm 2014. Ảnh: PRAVDA

Tai nạn lặp đi lặp lại

Một thông tin được tiết lộ trên trang Wikileaks ngày 11-3-2013, các quan chức hàng không Nga đã phát hiện dòng trực thăng Mi-8T (phiên bản nâng cấp của Mi-8) có dấu hiệu thiếu an toàn, cần phải tạm dừng hoạt động để điều chỉnh thêm. Ủy ban Hàng không Xuyên quốc gia (IAC) đã đề nghị Cơ quan Vận chuyển Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cùng với Nhà máy trực thăng Moscow Mil (cha đẻ của Mi-8) xem xét nâng cấp lớp bảo vệ cho khoang chính của loại trực thăng này. IAC lo ngại trong trường hợp tai nạn, các động cơ của trực thăng Mi-8 sẽ vỡ vụn và gây hư hại đến khoang chính, tăng nguy cơ thiệt mạng của những người bên trong trực thăng.

Tuy nhiên, đề nghị này bị các đơn vị liên quan làm ngơ không thực hiện. Đáng lẽ sau vụ tai nạn rơi Mi-8 năm 2008, Mi-8 đã buộc phải dừng sản xuất, cấm hoạt động cho đến khi các yêu cầu an toàn được cải thiện. Tuy nhiên, IAC lại không thể tước giấy phép sản xuất và hoạt động đối với dòng trực thăng này. Bởi lẽ Mi-8 đã ra đời, thậm chí từ trước khi các điều luật về cấp giấy phép hoạt động của IAC được áp dụng. Do đó IAC chỉ có thể đề nghị chỉnh sửa chứ không thể tác động được đến quá trình sản xuất tại Nga.

Đến tháng 11-2010, một vụ tai nạn tương tự khác của Mi-8 lại tiếp tục xảy ra. IAC tiếp tục khẳng định nguyên nhân tương tự hai vụ tai nạn lần trước (năm 1998 và 2008).

Đề nghị loại bỏ Mi-8 từ đầu năm 2014

Theo một báo cáo ngày 25-10-2011 của tờ Izvestiya (Nga), Nhà máy trực thăng Moscow Mil đã yêu cầu bộ phận thiết kế phân tích kỹ lưỡng về vấn đề nâng cấp lớp bảo vệ khoang chính cho Mi-8. Tuy nhiên, các chuyên gia của nhà máy này đưa ra kết luận rằng việc nâng cấp lớp vỏ bảo vệ sẽ buộc nhà máy phải thay đổi về mức độ cân bằng, trọng lượng của trực thăng, thay đổi quy trình kiểm tra, phải chỉnh sửa lại toàn bộ văn bản thiết kế và hoạt động của Mi-8. Theo nguồn tin của tờ Izvestiya, Nhà máy Moscow Mil kết luận rằng hiện tượng vỡ động cơ thành nhiều mảnh có thể được ngăn ngừa bằng cách phát hành các chi tiết hướng dẫn cho phi công trong các trường hợp tai nạn.

Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 5-2013 đã từng phải cho tạm dừng sử dụng dòng máy bay trực thăng Mi-8 trong các hoạt động của Bộ Quốc phòng sau khi một trực thăng huấn luyện quân sự gặp nạn và rơi tại vùng Volga. May mắn là phi công và các học viên đã nhanh chóng nhảy dù khỏi trực thăng thoát hiểm. Chỉ có một trường hợp thiệt mạng là viên kỹ sư trực thăng do không kịp thoát khỏi buồng lái. Tuy nhiên, kết luận điều tra vẫn xác định nguyên nhân tai nạn là do vi phạm quy định hàng không.

Hãng Daily Mail (Anh) hồi tháng 10-2013 cũng đưa tin, bộ phận Nghiên cứu và Phân tích (R&AW) thuộc cơ quan tình báo đối ngoại của Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về độ an toàn của dòng trực thăng Mi-8. Theo đó, bộ phận này đã đề nghị cần bắt đầu kế hoạch dừng hoạt động và thay thế bốn máy bay Mi-8 từ đầu năm 2014 vì lý do an toàn, bằng không sinh mạng của các chiến dịch thu thập thông tin tình báo sẽ bị đe dọa.

R&AW đánh giá đa phần máy bay Mi-8 của Ấn Độ đã đến tuổi hưu, nguồn lực đã được sử dụng đến tận cùng, việc tiếp tục tận dụng Mi-8 cũ sẽ đe dọa mạng sống của quân nhân và hiệu quả của các chiến dịch. Trong một bài viết vào tháng 2-2015, đăng trên trang Russia et India Report, Ấn Độ đang cân nhắc nhập về hai loại trực thăng mới của Nga là Mi-17A2 và Mi-38 để thay thế cho số trực thăng Mi-8 chủ lực tại nước này.