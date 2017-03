Một đêm... đứng đường

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đang truy bắt đối tượng Đỗ Duy Phong (SN 1994, ngụ Q.12) và đồng bọn. Theo điều tra, Phong được ông N.M.H (SN 1962) gọi về nhà ở P.Hiệp Thành, Q.12 để quan hệ đồng tính. Lợi dụng lúc đang “mây mưa”, ông H đang nằm sấp thì Phong ra hiệu cho 2 đồng bọn bên ngoài ập vào dùng dao khống chế và đâm nạn nhân 3 nhát, sau đó trói ông H, cướp 1 xe gắn máy, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và 50 triệu đồng. Tương tự, một vụ án do quan hệ đồng tính vừa xảy ra tại khách sạn Quỳnh Nhi, số 297 Nguyễn Chí Thanh, P.15, Q.5, tên Nguyễn Năng Lượng (SN 1984, ngụ Hà Tĩnh, là trai bao) và anh C.T.H (SN 1980, ngụ Q.11) cùng đến thuê phòng để quan hệ đồng tính. Sau khi “xong chuyện”, do mâu thuẫn thanh toán tiền phòng, tên Lượng cướp 1 điện thoại, 1 máy tính xách tay và chiếc bóp bên trong có 3USD và 500 ngàn đồng, rồi yêu cầu nạn nhân ra quán càphê phía trước để chuộc lại. Công an đã bắt giữ Lượng để xử lý. (Phùng Bắc)