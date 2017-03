Mùa Vu Lan tham quan chùa cổ 400 tuổi, nơi có thờ tướng Giáp

3 / 21

Theo cuốn “Lịch sử Bửu Phong cổ tự” (Bảo tàng Đồng Nai) thì sơ khai chỉ là một cái am tranh vách lá do Hòa thượng Bửu Phong dựng vào năm 1616. Sau năm 1679, một số người Hoa di dân đóng góp cất lại bằng gạch ngói và thỉnh thiền sư Thành Chí đến trụ trì và tôn là tổ khai sơn. Những năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ ngôi chùa là nơi ẩn trú an toàn của lực lượng cách mạng thị xã Biên Hòa.