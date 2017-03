Mỹ đang thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Mỹ sẵn sàng chiến tranh bảo vệ tự do hàng hải Mark J. Valencia cho rằng Mỹ đã đánh giá thấp sự sôi sục của chủ nghĩa dân tộc tại TQ và việc tiến hành tuần tra tự do hàng hải ở biển Đông có thể dẫn đến một cuộc chiến vũ trang ở khu vực. Tuy nhiên, Raul (Pete) Pedrozo không đồng tình và cho rằng là một cường quốc biển, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ luôn phụ thuộc vào sự an toàn khi sử dụng các đại dương trên thế giới. Mỹ thường tiến hành chiến tranh nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng trên biển hay tự do hàng hải của nước này theo luật quốc tế. Có chăng là TQ đã không đánh giá đúng quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền giám sát biển của cường quốc số một thế giới, khuyến khích tự do hàng hải cho tất cả quốc gia theo luật quốc tế.