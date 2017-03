Mỹ: Siết chặt điều kiện lấy mẫu vân tay, võng mạc của học sinh

Động thái này bắt nguồn từ việc ngày càng nhiều hệ thống trường học trong bang Florida triển khai chương trình nhận diện sinh trắc học học sinh cho công tác điểm danh, đi xe đưa rước, ăn trưa, giám sát học sinh sử dụng thư viện và mọi hoạt động khác của học sinh ở trường… Việc này gặp nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến e ngại nguy cơ dữ liệu sinh trắc học bị rò rỉ hay bị lạm dụng, cần phải có chính sách đối xử hợp lý.

Qua mặt cả phụ huynh

Trong khi phần lớn trường học ở Mỹ chỉ yêu cầu học sinh cung cấp mã PIN riêng của mình khi vào nhà ăn thì năm 2011, hệ thống trường học hạt Pinellas, bang Florida là nơi đầu tiên ở Mỹ tiến hành lấy mẫu lòng bàn tay học sinh để nhận diện khi học sinh vào nhà ăn nhằm quản lý các học sinh thuộc diện ăn trưa có trợ cấp của chính phủ. Ông Art Dunham, Giám đốc bộ phận cung cấp thực phẩm cho hệ thống trường học hạt Pinellas, cho rằng nhận diện bằng lòng bàn tay giúp quy trình ăn trưa ở các trường học diễn ra gọn nhẹ hơn, giúp học sinh có nhiều thời gian để ăn hơn.

Theo ông Art Dunham, hiện chương trình này đang được áp dụng với khoảng 50.000 học sinh ở 17 trường THPT và 20 trường THCS trong hạt Pinellas. Dự kiến chương trình sẽ sớm được mở rộng thêm đến 60.000 học sinh ở 80 trường tiểu học trong hạt. Khoảng 2% số học sinh không tham gia chương trình.

Hệ thống trường học hạt Seminole (bang Florida) thì thu thập dấu vân tay của học sinh để nhận diện học sinh vào nhà ăn. Tuy nhiên, các trường trong hạt Seminole vừa ngưng chương trình này vì “vô ích” - theo lời người phát ngôn hệ thống trường học hạt này Michael Lawrence.

Năm 2009, hệ thống trường học tại hạt Polk (bang Florida) định triển khai chương trình nhận diện học sinh đi xe đưa rước bằng dấu vân tay nhưng không thực hiện được. Sau đó đành chọn biện pháp thay thế là phát cho học sinh thẻ đi xe. Năm 2013, các trường lại manh nha thực hiện chương trình nhận diện học sinh đi xe đưa rước bằng mẫu lòng bàn tay khi ngày càng nhiều học sinh làm mất hay bỏ quên thẻ đi xe.

Tháng 5-2013, nhiều bậc phụ huynh có con em theo học ở ba trường học hạt Polk đã rất bất bình và giận dữ khi biết được các trường này đã lấy mẫu võng mạc con em mình để nhận diện khi các em lên xe đưa rước mà không có ý kiến của họ.

Học sinh hạt Pinellas (bang Florida, Mỹ) nhận diện dấu vân tay tại nhà ăn. Ảnh: wordpress.com

Số là hội đồng giáo dục hạt Polk đã cho phép Công ty giải pháp an ninh Stanley Convergent, trực thuộc Công ty Stanley Black & Decker chuyên cung cấp các sản phẩm an ninh (Mỹ), lấy mẫu võng mạc của 750 học sinh theo học tại ba trường tiểu học và phổ thông trong hạt rồi mới thông báo cho phụ huynh. Theo trang web của Công ty giải pháp an ninh Stanley Convergent, tầm quan trọng của nhận diện bằng mẫu võng mạc chỉ đứng sau nhận diện bằng ADN. 750 mẫu võng mạc này sau đó bị hủy. Tin từ báo Lakeland Ledger của bang Florida.

Lo ngại rò rỉ

Bà Khaliah Barnes, Giám đốc Trung tâm Thông tin riêng tư điện tử - một tổ chức nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng ở Mỹ, cho biết Luật Riêng tư và Các quyền giáo dục liên bang quy định các bậc cha mẹ có đầy đủ quyền đối với dữ liệu nhận diện sinh trắc học của con mình. Tuy nhiên, đến nay điều khoản này vẫn chưa được đối xử đúng mức ở các bang.

Theo bà Khaliah Barnes, việc các trường sử dụng các loại công nghệ nhận diện sinh trắc học như trên là không cần thiết và nguy hiểm vì các dữ liệu nhận diện thuộc dạng nhạy cảm, đặc biệt trong thời buổi thông tin rất dễ bị rò rỉ này. Các trường nên thay thế hình thức kiểm soát, quản lý học sinh bằng các công nghệ đơn giản hơn.

Trao đổi với báo Miami Herald (Mỹ), bà Mindy Gould, làm việc tại tổ chức hành động vì quyền lợi trẻ em Florida PTA, cũng cho biết không có gì thuyết phục rằng các dữ liệu nhận diện này sẽ an toàn, không rò rỉ.

Tuy nhiên, theo Miami Herald, các ý kiến này có thể sẽ gặp phản đối dữ dội từ các trường học. Ông Raquel Regalado, một thành viên hội đồng trường học quận Miami-Dade (bang Florida), vốn ủng hộ sử dụng công nghệ nhận diện sinh trắc học trong trường học, cho rằng bước đi này là phù hợp xu thế và giúp nhà trường chống lừa đảo hiệu quả.

Florida đi đầu hạn chế

Sau vụ lùm xùm tại hệ thống trường học hạt Polk lấy mẫu võng mạc học sinh mà không có ý kiến phụ huynh, chỉ trong vài tuần các nghị sĩ bang Florida đã đề xuất ba dự luật siết chặt việc lấy dữ liệu sinh trắc học ở trường học.

Ngày 24-9, thượng nghị sĩ bang Florida Dorothy Hukill đề xuất lên Thượng viện bang Florida dự luật SB 188, yêu cầu các trường học xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan việc thu thập và sử dụng dữ liệu sinh trắc học của học sinh.

Các chính sách này phải giải thích rõ loại dữ liệu sinh trắc học sẽ thu thập, mục đích sử dụng, thu thập và lưu trữ như thế nào. Quy định rõ ai có quyền tiếp cận dữ liệu, dữ liệu được lưu trữ bao lâu.

Các trường phải hỏi ý kiến phụ huynh ít nhất 30 ngày trước khi lấy mẫu. Trường chỉ được thu thập khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ học sinh, toàn bộ dữ liệu phải được mã hóa. Phụ huynh có quyền thay đổi quyết định đối với dữ liệu sinh trắc học con em bất cứ thời điểm nào (có cho trường sử dụng tiếp hay không, hoặc yêu cầu nhà trường hủy chúng).

Phải đảm bảo dữ liệu này chỉ sử dụng cho mục đích nhận diện học sinh của trường, không để cho bên thứ ba có được dữ liệu mà không có sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Dữ liệu phải được hủy trong vòng 30 ngày kể từ khi học sinh thôi học ở trường.

Việc cung cấp mẫu nhận diện sinh trắc học là tự nguyện. Trường không được phân biệt đối xử đối với học sinh không tham gia cung cấp mẫu nhận diện.

Ngoài ra, dự luật cũng có điều khoản cấm các trường thu thập thông tin về khuynh hướng chính trị hay tôn giáo của học sinh, lịch sử bỏ phiếu, tình hình sức khỏe của cha mẹ hay anh chị em học sinh.

Dự luật SB 232 thượng nghị sĩ Dorothy Hukill tiếp tục đề xuất sau đó không lâu tiến thêm một bước khi cấm trường học thu thập dữ liệu sinh trắc học của học sinh dù bất cứ mục đích nào.

Cuối tháng 10-2013, hạ nghị sĩ Jake Raburn cũng đề xuất lên Hạ viện bang Florida dự luật HB 195 có nội dung tương tự dự luật SB 188 của thượng nghị sĩ Dorothy Hukill.

Việc trường học nhận diện sinh trắc học học sinh không chỉ diễn ra ở bang Florida mà cả nhiều nơi ở Mỹ. Nhiều trường học ở các bang Maryland, Louisiana, Mississippi, South Carolina cũng triển khai chương trình nhận diện học sinh vào nhà ăn qua mẫu lòng bàn tay. Động thái nghị viện bang Florida nhóm họp xem xét ba dự luật liên quan vấn đề này thu hút rất nhiều sự quan tâm. Có thể thấy kết quả từ kỳ họp này có thể sẽ là tiền đề cho các địa phương khác nhìn theo mà hành động.

THIÊN ÂN (Theo Miami Herald)