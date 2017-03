Ngày tàn của tên cướp Hoàng Thế Phương (kỳ 2)

Thụ án chưa được một năm, Hoàng Thế Phương cùng một số phạm nhân khác bỏ trốn về Hòn Gai cấu kết với một số bạn tù cũ sử dụng súng, lựu đạn thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn gây hoang mang trên vùng đất mỏ.

Kỳ 2: TRỐN TRẠI GIAM LẬP BĂNG CƯỚP

TRƯỞNG THÀNH TRONG TỘI LỖI

Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, thương tích trên người Hoàng Thế Phương do vụ nổ lựu đạn mà hắn gây ra đã dần hồi phục. Riêng chân trái của hắn phải tháo khớp vì bị mảnh lựu đạn phá nát. Lúc này, cơ quan điều tra cũng bắt đầu tiếp xúc để lấy lời khai. Thế nhưng, trước tội ác có hàng ngàn người dân thị xã Hà Tĩnh chứng kiến, Phương vẫn một mực khai báo không thành khẩn. Hắn mếu máo rằng do bị vu khống móc túi, sợ người dân đánh đập nên mới rút lựu đạn và lưỡi lê ra chỉ để dọa.

Hắn khai, trước lúc sử dụng lựu đạn bắt cháu Mai làm con tin khiến hai chiến sĩ công an hy sinh cùng hai chiến sĩ công an và sáu người dân khác bị thương thì chưa bao giờ gây ra vụ án nào cả. Nhưng khi các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ Tĩnh tiếp xúc với Công an thị xã Hòn Gai, những tội ác mà Phương và đồng bọn gieo rắc trên vùng đất mỏ thì thật là khủng khiếp.

Sinh ra trong một gia đình có năm anh em, Hoàng Thế Phương là con thứ hai. Từ nhỏ, Phương được cha mẹ cho ăn học như bao đứa trẻ khác, nhưng do bản tính chơi bời, lêu lổng nên đến lớp 7 thì hắn bỏ học hẳn và theo đám bạn lưu manh đi trộm cướp.

Ngày 30-12-1979, tại Bến xe Hà Lâm (thị xã Hòn Gai, Quảng Ninh), Phương đã giật đồng hồ của một phụ nữ và bị Công an thị xã Hòn Gai bắt giữ. Đến ngày 8-3-1980, TAND thị xã Hòn Gai tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù, hắn về sống với gia đình. Tưởng Phương sẽ lo tu chí làm ăn để làm lại cuộc đời, nhưng hắn lại cấu kết với hai tên trộm khác là Trần Ngọc Yên và Trần Quang Dũng tiếp tục gây án để rồi lại sa lưới pháp luật.

Đầu tháng 11-1981, TAND thị xã Hòn Gai phạt hắn 4 năm tù giam về tội danh “trộm cắp tài sản công dân” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị đưa đến thụ án tại Trại giam Hoành Bồ, nhưng hắn vẫn luôn tìm cơ hội trốn trại. Ngày 1-10-1982, trong lúc đi lao động tự nguyện bên ngoài, lợi dụng giám thị trại giam sơ hở, Phương đã cùng với ba tên phạm nhân khác gồm: Vũ Ngọc Yên, Hoàng Ngọc Sơn, Trần Văn Cương bỏ trốn, chạy về Hòn Gai. Sau đó, Sơn và Cương về quê ở Hải Phòng, Phương cùng Yên gặp thêm một số tên tù trốn trại khác như Trần Quang Tiến (Tiến “lợn”), Đinh Hoàng Long lập thành một băng cướp liên tiếp gây ra hàng loạt vụ án hết sức nghiêm trọng. Biết Phương là một tên liều lĩnh, có máu mặt, Tiến “lợn” trang bị lựu đạn cho Phương để hành sự những lúc cần thiết, còn y luôn thủ trong người khẩu súng K59. Để tránh sự truy bắt của pháp luật, bọn chúng kéo nhau lên núi Ba Đèo ẩn nấp, ban đêm rời núi xuống thị xã Hòn Gai gây án.



Hoàng Thế Phương

GIẢI CỨU ĐỒNG BỌN BẰNG LỰU ĐẠN

Lúc 19 giờ ngày 10-10-1982, Phương, Long, Tiến “lợn” và Yên “hạ sơn” xuống thị xã “kiếm ăn”. Tại đây, trong lúc chúng đang mò mẫm “săn mồi” thì bị Công an phường Bạch Đằng phát hiện. Phương, Tiến và Yên nhanh chân chạy thoát, Long bị bắt đưa về phường.



Với bản tính liều lĩnh, manh động, Hoàng Thế Phương đã cùng Trần Quang Tiến và Vũ Ngọc Yên xông thẳng vào trụ sở Công an phường Bạch Đằng dùng lựu đạn uy hiếp để giải vây cho tên Đinh Hồng Long. Sau đó, cả bốn tên chạy lên núi Ba Đèo lẩn trốn.

Bị công an ráo riết truy lùng, nhưng băng nhóm Hoàng Thế Phương vẫn tiếp tục lén lút xuống núi gây án. Lúc 17 giờ 30 ngày 4-12-1982, Phương mang theo một quả lựu đạn mỏ vịt, Tiến “lợn” đem khẩu K59 và một dao găm đến nhà anh Đỗ Anh Tuấn (ở tổ 14, khu Ba Đèo, thị xã Hòn Gai, Quảng Ninh). Lúc này anh Tuấn đi ra ngoài nên chỉ còn vợ là chị Vũ Thị Hòa ở nhà chăm con nhỏ. Trong lúc chị Hòa chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy tên Phương mặt lầm lì rút ra quả lựu đạn vân vê nơi chốt an toàn rồi đi lại chỗ ghế salon ngồi. Tiến “lợn” cầm súng K59 đứng chặn ngay cửa ra vào. Quá hoảng sợ, chị Hòa bồng con định ra khỏi nhà thì tên Phương chặn lại nói: “Cho xin ít tiền để sống đi”. Chị Hòa móc trong người ra mấy trăm đồng đưa cho Phương rồi giải thích: “Vừa mới đi bán hàng được mấy trăm đồng này thôi”. Tên Phương không cầm tiền mà gạt tay chị Hòa sang một bên rồi hét vào mặt: “Tao không lấy tiền này, mày có vàng thì đem ra đây. Nếu ngoan cố tao sẽ cho nổ tung cái nhà này luôn”.

Trước những tên cướp hung dữ có trang bị súng và lựu đạn, nhưng do chồng đã mang tiền, vàng đi ra ngoài nên chị Hòa chỉ biết trả lời lí nhí: “Trong nhà chỉ có 1.000 đồng, còn lại anh Tuấn mang đi hết rồi”. Nghe vậy, Tiến “lợn” đi vào dùng lưỡi lê cạy tủ, valy lấy đi một đồng hồ đeo tay Citizen, một áo nhung the, một quạt bàn, hai miếng vải pha nylon, hai chiếc áo và 1.300 đồng.

Ngày 8-12-1982, Phương cùng đồng bọn về nhà tên Yên ở phường Bạch Đằng tụ tập nhậu nhẹt thì bị Công an phường Bạch Đằng đến bao vây. Tại đây, Phương, Long, Tiến và Yên sử dụng lựu đạn, súng ngắn chống trả quyết liệt để mở đường máu thoát thân. Mặc dù kế hoạch vây bắt băng cướp nguy hiểm này được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng do bọn chúng là những tên cướp liều lĩnh, sử dụng súng và lựu đạn chống lại quyết liệt nên ba cán bộ chiến sĩ công an bị thương. Sau một lúc đấu súng, Long, Phương và Tiến chạy thoát. Riêng Yên bị mắc lại nên dùng lựu đạn tự sát.

LIÊN TỤC GÂY ÁN

Ngày hôm sau, nghe tin Yên chết, Phương cùng Tiến “lợn” đến nhà thắp hương. Lúc quay ra, bọn chúng thấy có nhiều người đứng bên ngoài nên nghi là công an. Tiến “lợn” lén ra lấy xe đạp chở Phương bỏ đi. Qua một đoạn, chúng thấy anh Bùi Oánh, cán bộ Phòng lương thực của thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh), đi xe máy hiệu Jawa chạy cùng chiều phía sau. Chờ lúc anh Oánh gần tới, Tiến và Phương nhảy xuống quăng xe đạp ra giữa đường chặn lại. Sau đó, Tiến đưa tay rút khẩu K59 từ trong cạp quần ra gí vào đầu anh Oánh, còn Phương lột chiếc đồng hồ mà nạn nhân đang đeo. Xong việc, chúng cướp luôn chiếc xe rồi chở nhau bỏ trốn xuống Hải Phòng. Đến nơi, chúng bán chiếc xe máy vừa cướp được lấy 8.000 đồng chia nhau ăn chơi.

Ngày 13-2-1983, Phương cùng Tiến quay về Hòn Gai. Bọn chúng dùng súng K59, lựu đạn uy hiếp cướp của anh Nguyễn Văn Hưng (ở thị xã Hòn Gai) một xe Honda nữ, một đồng hồ đeo tay hiệu SK. Tổng số tài sản trị giá trên 25.000 đồng. Sau đó bọn chúng chở nhau xuống Hải Phòng lẩn trốn. Đến khi hết tiền, Tiến mang chiếc xe này ra chợ Sắt bán với giá 8.000 đồng. Có tiền, chúng tiếp tục ăn chơi phè phỡn. Bốn ngày sau hai tên đưa nhau lên Hà Nội chơi cho đến sáng mồng một Tết chúng lại về Hòn Gai. Sau khi ghé qua thăm nhà, tối hôm đó Tiến “lợn” và Phương lại rủ nhau ra Cảng Mới tiếp tục “săn mồi”. Tại đây, chúng thấy một thanh niên đi xe máy Honda Dame màu trắng từ xa đến, Tiến “lợn” liền lao ra chặn lại, rút khẩu súng K59 gí nòng vào đầu nạn nhân. Đứng trước họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu, người thanh niên chỉ biết ngoan ngoãn giao xe cho hai tên cướp. Nhìn thấy người thanh niên tay đeo chiếc đồng hồ SK, Tiến “lợn” gằn giọng: “Cởi luôn đồng hồ ra!”. Khi Tiến “lợn” cầm chiếc đồng hồ trong tay, Phương nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy chở Tiến lao thẳng về hướng Hải Phòng. Hết tiền, Tiến “lợn” mang xe và đồng hồ đi bán. Chiếc đồng hồ Tiến bán được 4.000 đồng, còn chiếc xe do không có giấy tờ nên người mua chỉ trả cho hắn 1.000 đồng.

Tiêu thụ xong những thứ vừa cướp được, Tiến về đưa cho Phương 1.000 đồng rồi dặn: “Mày cầm lấy số tiền này để phòng khi xảy ra bất trắc lạc nhau. Số còn lại hai thằng mình tiếp tục ăn chơi cho đã đời”.

Vài ngày sau, Tiến “lợn” bảo với Phương ra ga có việc. Đến chiều không thấy Tiến về, Phương ra quán nước dò la thì những người bán nước cho biết Tiến đã bị công an bắt. Nghe vậy, Phương bất chợt rùng mình. Trên đường trở về nơi ẩn náu, hắn nhìn thấy lệnh truy nã có hình ảnh của mình dán ở những điểm công cộng nên hoảng sợ, cúi mặt đi thẳng một mạch về dọn quần áo rời khỏi Hải Phòng đón xe lên Hà Nội. Từ Hà Nội, Phương tiếp tục đón tàu chợ vào TP. Vinh (Nghệ An).

(Còn tiếp)

Theo VĂN TÌNH - NGỌC SƠN (CATP)