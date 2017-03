Nghề ‘bà cậu’ ở xứ Vàm Nao

Nông dân tham gia làm du lịch Khách du lịch sau khi tham gia tour này họ rất thích vì nó đậm chất nông dân. Có người đi rồi quay trở lại đi tiếp. Ngoài săn cá, du khách còn được bắt ốc, bẻ ấu, tắm đồng… Tour săn cá bông lau chỉ có vào mùa khô, thời gian kéo dài từ tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau. Chúng tôi đang xúc tiến thành lập hợp tác xã du lịch nông nghiệp hỗ trợ nông dân tham gia làm du lịch. Qua đó, giúp người dân tăng tính đoàn kết trong làm du lịch và ký kết hợp đồng tour với các công ty hiệu quả hơn. Ông NGUYỄN THANH TÙNG, Trưởng bộ phận Marketing Trung tâm Du lịch nông dân An Giang

(Hội Nông dân An Giang) 400 khách tham gia tour săn cá bông lau (ảnh) là mục tiêu đặt ra trong năm nay của Trung tâm Du lịch nông dân An Giang. Tour du lịch săn cá bông lau trên sông Vàm Nao được đưa vào khai thác ba năm nay. Năm đầu tiên có 60 khách, năm thứ hai có 200 khách và từ đầu mùa khô đến nay đã có 200 khách tham gia tour này. Du khách chủ yếu đến từ TP.HCM và miền Đông Nam Bộ, thỉnh thoảng cũng có khách ngoài Hà Nội và khách nước ngoài tham gia.