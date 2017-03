Nghĩa trang chôn hàng ngàn thai nhi

Nếu như có ai vô tình đi ngang qua khu nghĩa trang mà không được hướng dẫn và giới thiệu trước thì có thể lầm tưởng nơi đây là một công viên nhỏ nhỏ, xinh xắn hơn là nơi an giấc ngàn thu của hàng vạn sinh linh tội nghiệp.

Cứ mỗi chủ nhật cuối cùng của tháng, nhà thờ làm thánh lễ chung cho tất cả các hài nhi với sự tham gia của hàng ngàn người, không phân biệt tôn giáo, thành phần xã hội. Sau đó, đưa các em ra tại nghĩa trang chôn cất đàng hoàng xứng đáng như một con người (ảnh do LM Nguyễn Văn Tịch cung cấp)

Các thai nhi được chôn tập thể trong mỗi ngón tay là một kim tĩnh bê tông lớn (dài 2-3m, rộng 0,5-0,8m và sâu 2m), mỗi ngón kim tĩnh an táng khoảng 3.000 thai nhi. Việc chôn cất được thực hiện theo quy trình an toàn, chặt chẽ bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh(ảnh do LM Nguyễn Văn Tịch cung cấp).