Nghiện “phim sex”, hai gã trai “săn” bạn trên facebook để cưỡng hiếp

Bạo dâm như phim cấp 3

Tối ngày 6/8, Phi Hùng rủ Hải về nhà mình tổ chức ăn nhậu cùng với 7 người bạn trong xóm. Sau một hồi “nâng chén”, nhìn quanh chỉ thấy toàn “đực rựa” với nhau, Hải cảm thấy “thiếu thiếu”, nên mới đề xuất đi tìm gọi cô gái nào đó đến “nói chuyện chơi”.

Hai đối tượng Hùng, Hải (áo thun kẻ sọc) tại trại giam Công an huyện Đại Lộc

Lại sực nhớ, mấy ngày trước Hùng có giới thiệu cho mình làm quen với một người bạn hàng xóm cạnh nhà tên Nguyễn Thị Trâm (SN 1996) thông qua mạng xã hội Facebook, nên Hải tìm cách tiếp cận.

Khi có được số điện thoại từ Hùng cho, Hải rủ rê: “Trước giờ nói chuyện nhiều mà anh với em chưa biết mặt nhau. Giờ anh đang nhậu ở nhà Hùng đây nè, em cho anh gặp nghe”. Chưa kịp đợi cô gái trả lời, Hải lân la hỏi rõ địa chỉ rồi trốn khỏi bàn nhậu, lẻn sang nhà cô gái.

Mới lần đầu gặp gỡ bẽn lẽn, còn chưa kịp cả giới thiệu, cô bé bị Hải xông tới ôm hôn nghiến ngấu. Không kịp phản ứng, với sức vóc thanh niên khoẻ mạnh, Hải tiếp tục đè cô gái xuống đất, nhanh chóng lột quần áo để thực hiện hành vi xâm hại.

Trong nhà nạn nhân lúc này ngoài cô bé, còn có 2 đứa cháu (10 tuổi và 3 tuổi) đang ngủ nữa, nhưng vì sợ cháu nhìn thấy lại xấu hổ, nên nạn nhân không dám kêu la cầu cứu. Ngoan ngoãn không giằng co, cô bé chấp nhận để Hải cho tay đi “du lịch” khắp cơ thể.

Đợi đến khi đối tượng thực sự “hành sự”, cô gái liền co giò đạp ngay vào hạ bộ, khiến Hải đau điếng người phải buông ngay “con mồi”, quay đầu bỏ chạy một mạch về với đám bạn nhậu tiếp.

Nhưng dường như vẫn còn tiếc nuối, Hải ngồi nhỏ to kể lại câu chuyện vừa xảy ra cho Hùng nghe, gã trai làng này không quên xuýt xoa khen: “Con nhỏ bạn mi mới 17 tuổi mà đã đâu ra đó, nhìn đã thiệt…”. Đang có men rượu trong người, lại nghe lời tâm tình đầy kích thích, Hùng lập tức bốc máy gọi cho cô bé hàng xóm.

Nghe nạn nhân thút thít phía bên kia đầu dây, trách mắng Hùng đã giới thiệu cho cô một người bạn không ra gì, mới gặp đã giở trò đồi bại… anh hàng xóm lên giọng an ủi rồi yêu cầu “mở cửa cho anh vào nói chuyện chút xíu. Có gì anh em bàn tính, xử lý với nhau.

Tin tưởng người hàng xóm, nạn nhân không ngần ngại để Hùng ghé nhà cho cô trút mọi tâm sự. Nhưng oái ăm, người hàng xóm này chỉ chờ có vậy, liền lập tức ôm vật nạn nhân xuống nền nhà, một tay kéo lê cô gái vào sâu trong nhà bếp, một tay lột hết áo quần. Để nạn nhân không kêu la, Hùng uy hiếp “Nếu em tiết lộ hay gọi người cứu, anh sẽ kể hết cho xóm làng biết chuyện em vừa quan hệ với Hải”.

Lo sợ, nạn nhân đành để cho Hùng làm trò đồi bại. Vẫn chưa dừng lại ở đây, kết thúc “hiệp một” mà không thấy thoả mãn, Hùng tiếp tục đòi quan hệ. Điều đáng nói, Hùng bắt nạn nhân diễn giống y các cảnh trên phim, đến khi thấy mệt lừ người mới chịu buông tha.

Lúc quay ra, tên “quỷ râu xanh” đội lốt người hàng xóm này còn cẩn thận căn dặn nạn nhân: “Nếu lỡ có bầu thì nói rằng “của thằng Hải” nghe chưa. Nếu nói tên anh, anh giết chết”.

Vừa ê chê, vừa đau đớn, nạn nhân mò mẫn tìm kiếm bộ quần áo bị xé rách nhiều chỗ mặc vào, rồi nằm khóc với vết thương trên cơ thể. Đến khuya, ba mẹ đi làm về, tá hoả nghe con kể lại “chuyện động trời” liền đưa đi báo công an.

Kết quả giám định cho thấy, ngoài việc nạn nhân bị xâm hại tình dục nặng nề, ngực bị cắn nát; cổ, mặt bị nhiều vết bầm tím do đối tượng bóp cổ vừa cào cấu. Về phần thủ phạm, biết công an đã vào cuộc, không thể trốn thoát, cả 2 cùng đến Công an xã Đại Hiệp đầu thú.

Cảnh sát bất ngờ phá thêm vụ án hiếp dâm hai năm trước

Bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra về tội “hiếp dâm”, trong quá trình lấy lời khai, công an bất ngờ tiếp tục khám phá nhiều vụ án khác hai đối tượng đã từng gây ra trước đây trước đây.

Hồ sơ nhân thân cho thấy, Hùng lẫn Hải đều cắt ngang chữ nghĩa khi chưa học hết lớp 6. Không trình độ, không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, cả 2 trở thành những kẻ chuyên “trộm quả, bắt gà” ở địa phương mang bán.

Từ lúc internet bùng nổ về làng, đôi bạn cũng tập tành ghi tên ở các tiệm chơi game, chát chít tối ngày… rồi nhanh chóng học thêm nhiều “mảng tối” trong thế giới ảo. Thanh niên mới lớn không được dạy bảo, định hướng nhân cách, Hùng, Hải lại còn được giới thiệu cho xem những thước “phim đen” lan truyền trên mạng nên đâm “nghiện” lúc nào không hay.

Đặc biệt với Hùng, chỉ mới 18 tuổi nhưng nhìn qua những vết tích mà gã trai này để lại cho nạn nhân, đủ thấy sự tiêm nhiễm sex nặng đến mức nào. Chính vì vậy mà khi người viết bài tiếp cận lấy thông tin, một điều tra viên thụ lý vụ án đã không ngần ngại bày tỏ bất bình: “Cứ phóng thiệt to ảnh của đối tượng đưa lên mặt báo, để mọi người nhìn thấy mà cạch mặt, chí ít cũng làm bài học cảnh tỉnh cho những kẻ khác. Tuổi đời cả Hùng lẫn Hải còn rất trẻ, nhưng hành vi của chúng lại cho thấy sự dã man bệnh hoạn…”

Có thể nói, sự căm phẫn của người dân lẫn các điều tra viên tham gia phá án trước hành vi của Hùng lẫn Hải không ngoa chút nào, bởi đây không phải là lần duy nhất hai đối tượng này thay nhau hiếp dâm trẻ em. Năm 2011, cặp đôi này cũng từng dàn nên một cảnh thay nhau hãm hiếp ở địa phương với cô bé mới 13 tuổi. Nhưng không biết có phải vì lý do “được vạ thì má cũng sưng” mà gia đình nạn nhân giấu nhẹm, để cho đến hôm nay hung thủ mới khai báo.

Theo lời khai của hai đối tượng tại cơ quan điều tra, đầu năm 2011, tan học về, một cô bé khi đó mới học lớp 7 tạt vào một quán internet gần trường để chát. Tại đây, Hùng nhảy vào làm quen rồi buông lời yêu thương. Đang lứa tuổi học trò, cô bé không khỏi xao động trước những câu ong bướm, rồi nhận lời “cùng đi chơi, gặp nhau cho biết mặt”.

Trời nhá nhem tối, khi cô bé vừa báo tin mình đang đứng đợi ngoài đường, Hùng rủ thêm Hải và vài trai làng phóng xe máy chạy tới đưa nạn nhân đi hát karaoke. Tại quán, vì Hùng có nhiều hành động sàm sỡ nên cô bé cảnh giác, ngồi chơi một lúc đã đòi chở về. Thấy vậy, một số thanh niên trong nhóm cũng tách ra đi chơi nơi khác.

Lúc này, Hùng mới thì thầm nhờ Hải chở cô bé đi về giúp. Nhưng thực chất, khi về đến đường làng vắng người, chúng đưa nạn nhân vào bãi cỏ thực hiện hành vi hèn hạ. Theo kế hoạch dàn dựng của Hùng, cô bé 13 tuổi mất đời con gái chỉ trong một lần đi chơi. Đúng lúc đồng bọn thỏa mãn xong dục vọng thấp hèn, Hùng xuất hiện như một vị cứu tinh, đã xông đến đuổi Hải chạy mất dép, tận tình hỏi han, mặc quần áo, an ủi cô bé.

Dù đã bị làm nhục, nhưng cô bé vẫn nghĩ anh Hùng là người tốt, cứ ôm vai anh mà khóc. Rồi trong lúc đụng chạm, Hùng hiện nguyên hình tên “quỷ râu xanh” khi tiếp tục ôm cô bé, lột bộ quần áo vừa mặc để hiếp dâm. Thỏa mãn xong thú tính, Hùng mới cho nạn nhân lên xe đưa trả lại điểm đã đón.

Riêng vụ việc này, từ lời khai của đối tượng, Công an huyện Đại Lộc cũng đã tiến hành gặp gỡ nạn nhân để xác minh làm rõ để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo Xa lộ pháp luật