Ngôi sao Hollywood quyết chiến nạn xâm hại trẻ em

Từng tính tự tử để cứu em trai Ashton Kutcher sinh năm 1978 trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa “tương đối bảo thủ” ở Iowa, Mỹ. Anh có một người em sinh đôi tên là Michael không may mắn bị bại não và bệnh tim từ nhỏ. Vì vậy mà trong những năm tháng tuổi thơ, Ashton Kutcher đã phải chịu đựng áp lực và nỗi đau rất lớn khi cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu người em thân yêu của mình. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà anh sớm có tinh thần vị tha, biết quan tâm tới nỗi đau của người khác và sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ mọi người. Năm 13 tuổi, khi em trai sinh đôi cận kề cái chết và cần phải thay tim gấp, Kutcher thậm chí đã nảy ra ý định tự tử để được hiến tim cho em. May thay, cha Kutcher đã phát hiện kịp thời và kịp ngăn anh nhảy khỏi ban công của BV Cedar Rapids. Chẳng lâu sau đó gia đình Kutcher như sống lại khi nhận được tin đã tìm được người hiến tim cho Michael. Bão tố đã tạm qua đi nhưng trong hoàn cảnh đó, Ashton Kutcher đã bộc lộ phẩm chất vị tha hiếm có của mình. Tháng 8-1996, Kutcher bước vào cổng Trường ĐH Iowa với dự định theo đuổi ngành kỹ thuật hóa sinh với ước mơ tìm ra một phương pháp chữa bệnh cho em trai mình. Ở đó, anh đã được phát hiện và giới thiệu vào một cuộc thi người mẫu. Không lâu sau Kutcher lại được mời đóng vai Michael Kelso trong loạt phim truyền hình hài hước That ’70s Show và chính thức bước vào nghiệp diễn. Từ đó, cuộc đời anh rẽ sang hướng khác, một cuộc đời gắn liền với ánh hào quang, với danh vọng nhưng đồng thời cũng cho anh cơ hội sử dụng sức ảnh hưởng của mình cho mục đích đã thôi thúc anh từ những ngày còn bé: Giúp đỡ mọi người.