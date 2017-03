Ngư dân khốn đốn vì tàu giã cào

Thời gian gần đây những ngư dân đánh bắt cá cơm ven đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bức xúc trước việc hàng chục tàu hành nghề giã cào với công suất lớn (trên 90 CV) từ Khánh Hòa kéo đến thả lưới ven đảo vét sạch các loại hải sản, đồng thời làm hư hại ngư cụ của bà con tại đây.

Theo ngư dân Võ Văn Phúc (hành nghề lưới cá cơm ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn), từ khi đoàn tàu giã cào xuất hiện ở ven đảo Lý Sơn, gia đình ông liên tục bị tàu kéo mất lưới hoặc làm hư hại hàng chục tấm lưới. Theo ông Phúc, giá trị tài sản tới hàng chục triệu đồng nhưng so với thiệt hại về kinh tế thì lớn hơn nhiều. Những năm trước mỗi ngày ông Phúc khai thác được vài chục ký cá cơm thì nay chỉ “tối vác lưới đi, sáng vác lưới về” chẳng được con cá nào. Thu nhập bấp bênh, việc làm ăn của ông Phúc và hàng trăm ngư dân địa phương bị ảnh hưởng.

Lợi dụng đêm tối nhiều tàu giã cào ngang nhiên hành nghề ven đảo Lý Sơn. Ảnh: PHẠM MỊNH

“Mỗi lần thấy tàu giã cào lù lù tiến đến là ngư dân chúng tôi vội vàng kéo lưới lên, tàu họ đi đến đâu cá lớn, cá bé tất cả đều chui lọt vào lưới, họ ngang nhiên vi phạm mà không sợ chính quyền địa phương và các ngành chức năng” - ông Phúc bức xúc.

Ngư dân Nguyễn Thanh Dũng (thôn Đông, xã An Vĩnh) bất bình: “Các tàu giã cào như những hung thần. Về đêm, tàu họ tổ chức đi từng đoàn, mỗi đoàn 3-4 chiếc dàn hàng ngang đến đâu là cào sạch tất cả mặc cho chúng tôi lên tiếng. Ngoài tận diệt hải sản ven đảo, các tàu giã cào còn sẵn sàng ra tay nếu chúng tôi phản ứng, họ sử dụng tàu to đâm trực diện vào thuyền thúng, tàu nhỏ để uy hiếp. Mới đây đã có tàu bị đâm chìm, rất may không có ai bị nạn”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, Đồn phó Đồn biên phòng Lý Sơn, xác nhận tình trạng tàu giã cào tận diệt hải sản xảy ra từ nhiều tháng nay. Ban ngày tàu neo đậu ngoài khơi để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, tối đến gần bờ thả lưới rồi chuyển toàn bộ hải sản đánh bắt được vào đất liền trong đêm. Trước tình hình phức tạp do tàu giã cào gây ra, đầu tháng 10-2014, Đồn biên phòng Lý Sơn đã mở cuộc truy bắt kéo dài nhiều giờ trên biển. Qua đó, lực lượng biên phòng tạm giữ ba tàu giã cào với đầy đủ tang vật để xử lý.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Chúng tôi đã nhận hàng chục đơn của ngư dân kêu cứu về tình trạng tàu giã cào tận diệt hải sản ven đảo. Tuy nhiên, những tàu này lúc ẩn lúc hiện, lực lượng của huyện mỏng nên khó ngăn chặn. UBND huyện đã đề nghị biên phòng phối hợp với địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết để không ảnh hưởng đến nguồn lợi ven đảo, đồng thời để ngư dân có ngư trường mưu sinh”.

