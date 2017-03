Ngựa hoang tìm về lối cũ

TIẾNG MÌ GÕ AI OÁN

Ông Đinh Văn Tý (SN 1941, ngụ hẻm 91 đường 26-3, phường 17, quận Gò Vấp) ra ruộng gần nhà để cắt bạc hà đi bán. Thấy một đám bạc hà bị ai đó đạp đổ nghiêng ngả, ông Tý rất bực mình. Ông bước tới dự định sẽ cắt những khóm này trước, nhưng chân tay ông chợt bủn rủn, mặt mũi tái nhợt khi nhìn thấy một xác người loã lồ. Lúc ấy là 8 giờ 30 sáng 12-9-1998.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp cùng các phòng nghiệp vụ CATP gồm CSHS, CSĐT, Kỹ thuật hình sự tức tốc có mặt tại hiện trường. Thông tin về vụ án mạng nhanh chóng được lan truyền, người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem rất đông, gây xôn xao cả khu xóm nghèo.

Nạn nhân là một bé gái chừng 14 tuổi, 15 tuổi, nằm sấp giữa luống bạc hà, trên người đầy bùn đất, không mặc quần, áo bị kéo cao lên quá ngực. Vùng cổ người xấu số có nhiều vết bầm tím, khả năng thiệt mạng do bị bóp cổ. Nền đất bị dồn nén, cây cỏ xung quanh dập nát cho thấy đã xảy ra một cuộc vật lộn. Mở rộng hiện trường, các chiến sĩ công an thu được một chiếc quần dài, một quần lót, một chiếc xược tóc màu hồng, một chiếc tô không, một đôi dép nhựa nữ và một chiếc dép Lào của nam giới nằm rải rác từ bờ ruộng đến tử thi... Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là vụ hiếp dâm, giết người để bịt đầu mối, thời gian diễn ra khoảng nửa đêm hôm trước.

Lực lượng trinh sát khẩn trương tỏa đi thu thập tin tức, hơn một giờ sau lai lịch nạn nhân được làm rõ. Bé gái tên Bùi Thị Lợi (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vào TPHCM phụ bán mì gõ cho vợ chồng anh Võ Quốc Tuấn (26 tuổi) và chị Bùi Thị Tình (22 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, tạm trú hẻm 91 đường 26-3, P17, Q. Gò Vấp) ba tháng nay. Công việc hàng ngày của Lợi là cùng anh Tuấn đi gõ, bưng bê, phục vụ khách.

Theo lời chị Tình, khoảng 22 giờ 30 ngày 11-9, chị đang lúi húi thái thịt thì có khách quen đến kêu hai tô mỳ. Anh ta bảo Lợi đi theo để biết chỗ đang nhậu mà mang tới. Lợi tất tưởi cắp đứa con nhỏ ba tuổi của chị Tình đi theo nhưng cháu bé khóc đòi mẹ nên vừa được một đoạn thì Lợi bế em quay lại, sau đó không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu nữa. Lát sau Lợi bê hai tô mì cho anh Dân nhà ở gần đó rồi không thấy quay về. Suốt đêm qua vợ chồng chị Tình đi tìm khắp nơi, từ các nhà người quen trong xóm Lợi thường lui tới cho đến nhà những vị khách kêu mì ăn nhưng chẳng thấy tăm hơi con bé.

Trước cái chết tức tưởi của bé Lợi, các chiến sĩ công an hạ quyết tâm phải tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất. Nhiệm vụ đầu tiên được đặt ra là lần tìm những vị khách kêu mì tối qua. Anh Dân cho biết sau khi bưng mì đến nơi, Lợi nhận tiền rồi về liền, sau đó đi đâu, làm gì anh không biết. Lần lượt những người kêu mì gõ của vợ chồng chị Tình được trinh sát tiếp xúc, ghi lời khai, chưa ai có biểu hiện nghi vấn. Chỉ còn gã đàn ông đến kêu hai tô mì rồi mất hút, có nhiều tình tiết đáng ngờ. Vị khách quen này là ai, liệu có liên quan gì đến vụ án?

LỘ DIỆN “YÊU RÂU XANH”

Anh ta họ tên đầy đủ là Lê Thái Hùng (SN 1954, ngụ thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tạm trú hẻm 92 đường 26-3), đã nhiều lần ghé ăn hủ tiếu của vợ chồng chị Tình. Trinh sát đến nơi tá túc của Hùng nhưng anh ta không có nhà, cô vợ là Nguyễn Thị Thùy T. (SN 1971) cho hay chồng đi bán đồng hồ từ sáng sớm. Hỏi về bữa nhậu tối hôm trước, T. bảo ngoài chồng còn có ông Thược chủ nhà và người hàng xóm tên Đỗ Văn Nam (24 tuổi, quê Bình Định) cùng tham dự; đến 20 giờ thì anh Lê Quốc Khánh (29 tuổi, cũng quê Bình Định, tạm trú căn cứ 26) đến rủ Nam - Hùng về nhà Nam nhậu tiếp. T. kể: “Hơn 22 giờ, Hùng về nhà ít phút rồi lại đi, tôi hỏi anh ấy nói sang nhà mẹ tôi ở gần đây lấy xe đạp để sáng mai đi bán đồng hồ sớm. Khi đi chồng tôi mặc áo thun ba lỗ màu đen, quần tà lỏn, nhưng đến 24 giờ anh ấy cởi trần về nhà, toàn thân ướt mèm, dính đầy đất cát, chạy nhanh vào nhà tắm đóng chặt cửa...”.

Lời T. khai phù hợp với tường trình của những người nhậu cùng Hùng, cho thấy anh ta có nhiều biểu hiện bất minh. Ngoài chiếc dép Lào tại hiện trường, các điều tra viên còn thu được chiếc áo thun màu đen lấm lem bùn đất bên vệ đường. Cho những người cùng nhậu với Hùng nhận dạng, hết thảy đều bảo là của Hùng. Manh mối vụ án hé mở, nhưng Hùng hiện ở đâu? Một mũi trinh sát được lệnh về ngay nơi thường trú của Hùng ở Định Quán, Đồng Nai, nhưng không thấy gã bén mảng về chốn này. Đi sâu tìm hiểu, chân dung của Hùng lộ rõ từng là tên ác quỷ. Trình độ lớp 2, Hùng có thời gian đi lính cho chế độ cũ, đã hai đời vợ. Tháng 8-1983, Hùng ra tay sát hại cô bé bán ve chai 14 tuổi tên Trần Thị Gái, giấu xác trong bụi tre trên đồi vắng. Nhiều dấu hiệu nghi ngờ Hùng hiếp dâm rồi mới giết bé nhưng do phát hiện muộn, tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, hơn nữa khi đó khoa học hình sự chưa phát triển nên không đủ chứng cứ trừng trị y về tội hiếp dâm. Trả giá cho tội ác sát nhân, Hùng phải bóc lịch mười sáu năm tù. Năm 1995 ra trại, Hùng hành nghề đào giếng thuê ở thị trấn Bù Đốp, Lộc Ninh (tỉnh Sông Bé cũ). Tại đây, Hùng quen rồi chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thùy T., đến tháng 8-1997 dắt nhau về Gò Vấp sinh sống. Hùng làm nhiều nghề kiếm sống, trong đó có việc bán lẻ đồng hồ treo tường... Nhân thân xấu cùng những biểu hiện bất thường, các chiến sĩ công an xác định Hùng chính là kẻ đã ra tay sát hại em Lợi.

Không để tên ác thú có cơ hội bôn tẩu, các mũi trinh sát khẩn trương lên đường bủa lưới. Một tổ công tác nhận nhiệm vụ phong tỏa tại nơi ở của vợ chồng y nhưng suốt đêm đó Hùng không về nhà.

Chiều 13-9-1998, các điều tra viên triệu tập Thùy T. lên công an phường làm việc. Hùng đột ngột dẫn xác tới, thản nhiên chất vấn lực lượng công an về việc vô cớ tra hỏi vợ y. Lập tức Hùng bị bắt giữ, nhưng anh ta chối bay chối biến, leo lẻo bảo không liên quan đến cái chết của em Lợi. Trả lời về chiếc dép Lào thu được ở hiện trường, Hùng thừa nhận của y nhưng lại quanh co rằng nhậu ở nhà Nam xỉn quá, lăn ra ngủ rồi bỏ quên tại đây. Y khai báo về việc sử dụng thời gian hai ngày qua: sáng và chiều 12-9 đi bán đồng hồ ở Thủ Đức, buổi tối cùng người bạn đồng hương tên Hiếu ngồi nhậu lai rai đến 3 giờ sáng, say ngủ tại quán cà phê, sáng dậy đi bán đồng hồ tiếp rồi về nhà. Gã không thể ngờ những lời khai gian dối của mình đã bị các điều tra viên lật tẩy: tối 12-9 Hùng mò về nhà người bỏ mối đồng hồ ở P17, sau đó tới nhà anh Đ.V.T ở P5Q.Gò Vấp để ngủ. Sáng hôm sau, Hùng nhờ bạn về nhà y nghe ngóng tình hình. Hùng hoảng sợ khi hay tin công an đã tìm đến nhà nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh quay về để chứng tỏ mình vô can.

RƯỢU VÀ PHIM SEX

Hùng bị bắt tạm giam, nội vụ được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM, cán bộ thụ lý là điều tra viên Nguyễn Đức Hùng. Biết bị can là kẻ lì lợm, đã hai lần phạm cùng một tội danh, có kinh nghiệm đối phó, đại úy Đức Hùng hiểu cuộc đấu tranh không đơn giản bởi chứng cứ còn yếu, vụ án hiếp dâm nhưng không thu được tinh dịch, khả năng do đối tượng quá xỉn, sẽ khó khăn trong công tác điều tra. Về lời khai của chị T. và những người liên quan, Hùng cho rằng vợ mình chỉ muốn hắn đi tù để chiếm đoạt tài sản của chồng gồm 5 chỉ vàng, tivi, đầu máy... nên mới đổ tội cho y. Có lúc Hùng lại hướng cơ quan điều tra tập trung vào Nam với lý do tối ấy hắn ngủ nhà Nam và anh này đã sử dụng đôi dép Lào của hắn đi gây án. Có lúc Hùng lại “chỉ điểm” đứa em vợ tên Cung, một tay bụi đời, thường ăn hủ tiếu thiếu tiền của chị Tình là thủ phạm...

Kết quả giám định khoa học đã vạch mặt tên tội phạm ma mãnh, tuy nhiên mấy tháng trời hắn vẫn ngoan cố, không chịu khai nhận tội trong khi thời gian tạm giam đã sắp hết. Phân tích diễn biến tâm lý đối tượng, trung tá Nguyễn Mạnh Trung - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT - đề xuất với Ban giám đốc CATP cho áp dụng biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, đồng thời chỉ đạo điều tra viên thay đổi chiến thuật xét hỏi, vừa kiên trì vừa mềm dẻo. Trong những lần đi cung sau đó, đại úy Đức Hùng thiên về trò chuyện, tâm sự, rồi bất ngờ tung ra những câu hỏi khiến đối thủ cứng lưỡi. Tinh thần của tên “yêu râu xanh” suy sụp dần.

Sáng 2-12-1998, tức sau gần 80 ngày bị giam giữ, Hùng dậy rất sớm, xin được gặp cán bộ xét hỏi. Điều tra viên Đức Hùng có mặt, Hùng bật khóc nức nở: “Thưa cán bộ, em đã kiếm củi quanh năm đốt một giờ. Em biết mình đã đắc tội, khó còn con đường sống nên mới cố tình trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật...”. Hùng bảo nguyên nhân gây ra tội ác là do sáng và tối 11-9 anh ta vừa nhậu vừa xem phim sex khiến dục vọng thấp hèn trỗi dậy trong khi vợ y đang mang bầu. Nhớ lại tối hôm trước có ăn mì chỗ chị Tình, thấy bé Lợi mới lớn, thân hình phổng phao, ý nghĩ đen tối của hắn lập tức nhằm vào Lợi. Theo đó, với ý định ban đầu là Hùng kêu Lợi mang mì rồi lợi dụng khu vực vắng người sẽ ra tay. Tuy nhiên cô bé đã không đi theo Hùng nên gã đành phải mai phục, đợi lúc Lợi đi thu tô ở những nhà gần đó rồi dụ em ra vườn bạc hà thực hiện hành vi phạm tội. Trả lời về chiếc áo thun, Hùng khai bị Lợi chống cự, hai bên vật lộn làm chiếc áo lấm bùn, trên đường về nhà y đã cởi vứt bỏ ở vệ đường...

Xã hội luôn có chỗ cho những người biết quay đầu, ăn năn hối cải, nhưng trước tội ác man rợ mà Hùng đã gây ra cho hai bé gái thì lòng người và pháp luật không thể dung thứ!



