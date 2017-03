Người câm điếc đi học luật

Những vụ án đau lòng do người câm điếc gây ra - Sáng 11-4-2013, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người do ba bị cáo câm điếc bẩm sinh gây ra gồm Võ Kỷ, Vũ Anh Sang và Phạm Nhữ Chi. Theo cáo trạng, đầu năm 2012, Kỷ xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Trung và bị Trung dọa “cắt cổ”. Chiều 18-4-2012, khi uống cà phê với Sang và Chi, Kỷ nhắc lại chuyện đó rồi rủ Sang và Chi đi tìm Trung để trả thù. Gặp Trung, Kỷ ra dấu hỏi Trung vì sao dám hăm “cắt cổ” mình, dù Trung ra hiệu để giải thích và xin lỗi hơn 30 phút nhưng vẫn không được chấp thuận. Sau đó Kỷ, Sang, Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát, dùng côn đánh Trung đến chết. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Kỷ, Vũ Anh Sang mức án 21 năm tù và 15 năm tù dành cho Phạm Nhữ Chi. Theo HĐXX, đây là mức án đã được giảm nhẹ bởi ba bị cáo đều là người khuyết tật bẩm sinh, khả năng nhận thức về pháp luật bị hạn chế, có nhân thân tốt. - Ngày 11-9-2013, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án Lê Huỳnh Vũ Kha bốn năm tù; Nguyễn Văn Tú, Phạm Quý Lâm và Mai Thy Dương mỗi người ba năm tù về tội cướp tài sản. Cả bốn bị cáo đều bị câm điếc bẩm sinh. Theo cáo trạng, ngày 12-11-2012, Kha, Tú, Lâm và Dương đến phòng trọ của Huỳnh Hữu Phước (cũng bị câm điếc bẩm sinh, tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đòi tiền phạt 3 triệu đồng vì Phước dám nói xấu Kha “có vợ rồi mà còn sex đứa này đứa kia”. Nhóm của Kha bàn bạc nếu đòi được tiền sẽ cùng nhau đi nhậu, còn không đòi được thì cùng đánh dằn mặt Phước. Khi đến nhà trọ, do Phước không có tiền nên Kha giảm số tiền phạt xuống còn 200.000 đồng nhưng Phước vẫn không đưa tiền. Bực mình, Kha dùng cục gạch men đánh vào đầu Phước gây thương tích (người bị hại từ chối giám định thương tật) rồi lên xe máy tẩu thoát. Tại tòa, Kha nói rằng chỉ biết đánh cho bõ ghét và không biết như vậy là phạm luật. l Ngày 26-3-2015, Lê Tuấn Anh (bị câm điếc bẩm sinh) đi trên đường thì gặp Bùi Thanh Trung (ngụ ấp 7, xã Phước Đông). Lúc này Trung đưa tay ra dấu rồi có cử chỉ chọc ghẹo Tuấn Anh. Dù muốn nhịn để đi tiếp nhưng Trung vẫn không buông tha mà lại đưa tay chỉ trỏ khiến Tuấn Anh bực tức dẫn đến xô xát. Ngay sau đó, Tuấn Anh rút dao giấu trong người ra đâm liên tục vào người Trung làm anh này bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. _________________________________ Đa phần người câm điếc phạm tội đều có học vấn thấp và ít hiểu biết pháp luật, khó khăn trong giao tiếp. Tổ chức DCOH của cô Phạm Cao Phương Thảo và các trường dành cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM mới chỉ mang tính chất hướng dẫn, chưa có chương trình dạy luật dân sự, hình sự rõ ràng. Tuy nhiên, điều này rất đáng khích lệ. Để mở được lớp dạy luật chính thức và bài bản thì cần phải có trường lớp hẳn hoi và người giảng dạy phải là cử nhân luật. Trong khi đó, chúng ta chưa có trường lớp riêng cho đối tượng này mà mới chỉ có khuyến khích người khuyết tật học luật. Luật sư PHẠM VĨNH THÁI, Đoàn Luật sư TP.HCM