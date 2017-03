Người chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo hiếu học

Bà Trần Thị Kim Thanh, nguyên phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM:

Cô Ngọc là tấm gương về đức hi sinh



Tôi biết về cô Ngọc từ khi tôi ra trường và trở thành giáo viên giảng dạy tại TP.HCM. Thực sự để làm việc với cô là từ khi tôi trở thành Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 1 và năm năm làm việc tại Sở GD&ĐT TP. Công việc của tôi làm cũng là tiếp nối công việc mà cô Ngọc đã từng làm về giáo dục mầm non nên tôi đã thấu hiểu và học hỏi rất nhiều từ cô. Với tôi, cô như một tấm gương, là người cô, người chị lớn. Cô đã dạy cho chính tôi và biết bao đồng nghiệp tôi về cách làm người, biết quan tâm đến những hoàn cảnh kém may mắn. Không chỉ là quan tâm đến mọi người một cách đơn thuần mà ẩn chứa trong đó là đức hi sinh. Cô sẵn sàng chắt chiu những cái mà cô đáng lẽ được hưởng để giúp đỡ cho đồng nghiệp hoặc những em học sinh, sinh viên khó khăn. Với vai trò phó chủ tịch hội khuyến học TP.HCM, cô đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, tình yêu của mình đối với ngành giáo dục, với nghề dạy học. Bản thân cô luôn trăn trở, tìm ra được nhiều giải pháp đóng góp cho Hội, đưa Hội trở thành đơn vị điển hình trong cả nước. Cô là cánh chim đầu đàn, là người kết nối được, tìm kiếm và tạo được uy tín để các nhà tài trợ, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm tin tưởng và hỗ trợ cùng cô trong một thời gian dài và hiệu quả. Tôi không thể quên được khi tôi cùng cô đến thăm các chiến sĩ ở đảo Trường Sa trong một chuyến đi đầu năm 2013. Cô trực tiếp đi hỏi thăm đến từng chiến sĩ. Đặc biệt, khi chúng tôi có xuống bếp để phụ các em chiến sỹ ở đó, khi hỏi han, chúng tôi vô tình biết em làm bếp ở đó có hoàn cảnh rất khó khăn, em có đứa con không may mắn khi sinh ra đã bị tật nguyền. Lúc đó, cô Ngọc bật khóc trước mọi người. Rồi cô bàn với mọi người rằng mỗi người đóng góp một chút. Sau đó cô cầm phần đóng góp đó đưa đến tận tay cho em chiến sĩ ấy. Tôi tin chắc rằng, nghĩa cử đó của cô sẽ động viên, tiếp thêm sức mạnh đến người chiến sỹ đó nói riêng và chia sẻ được rất nhiều với những khó khăn, trọng trách mà các chiến sĩ Trường Sa đang ngày ngày gánh vác. PHẠM ANH ghi