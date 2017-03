“Người hùng vụ án Năm Cam” bắt người để “đòi nợ thuê” (Kỳ II)

Bất ngờ từ một vụ kiện dân sự

Ngày 5/9/2003, sau khi được hủy bỏ lệnh tạm giam, ông Lân phải đem giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 23.383 m2 do UBND tỉnh Sông Bé (cũ) cấp cho bà Thu mang nộp cho Nên và Dũng. Nên và Dũng đã nhân danh cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang lập “Biên bản tạm giữ đồ vật, tài sản” để thu giữ giấy chứng nhận trên.

Đến ngày 21/9/2003, Dũng thảo văn bản để Nên ký tên rồi đóng dấu với tư cách Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang về việc xử lý vật chứng và trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 23.383 m2 cho bà Thu.

Một góc Khu công nghiệp Đồng An (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Điều trái khoáy là, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên lại được xác định là vật chứng thuộc vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, ngày 15/8/2003, vợ chồng bà Thu và ông Cư đã nộp 3 tỉ đồng cho Nên và Dũng. Bà Thu và ông Cư cũng đồng ý sẽ trả thêm cho ông Bùi Mạnh Lân ngoài biên bản thỏa thuận đã lập với số tiền 2,25 tỉ đồng vào ngày 7/8/2003.

Những lần nhận tiền, Nên và Dũng đều nhân danh Phó Thủ trưởng và Điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, lập “Biên bản tạm giữ đồ vật, tài sản” theo mẫu được sử dụng trong hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự.

Nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 23.383 m2, bà Thu và ông Cư thấy mục đích vụ kiện dân sự đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang “đòi nợ” xong nên làm đơn rút yêu cầu khởi kiện. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất trên.

Sau khi bà Thu, ông Cư đã nộp đủ số tiền 5,25 tỉ đồng, Nên và Dũng “cất giữ” số tiền này mà “quên” giao lại cho công ty Hưng Thịnh hay ông Bùi Mạnh Lân. Nên và Dũng cũng không gửi vào Kho bạc Nhà nước để bảo quản theo quy định.

Từ tháng 12/2002 đến cuối năm 2004, Nên với tư cách Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền đem toàn bộ số tiền thu giữ trong vụ án 502X gửi tiết kiệm tại Ngân hàng lấy lãi sử dụng cho lợi ích cục bộ của đơn vị. Vụ án trên đã được xét xử ở cấp sơ thẩm tại Tiền Giang, cấp phúc thẩm tại TP HCM về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cảnh khám xét nhà một cựu Công an Tiền Giang biến chất.

Toàn bộ số tiền 5,25 tỉ đồng thu giữ của bà Thu và ông Cư đã được Nên và Dũng gửi vào Ngân hàng dưới dạng gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Trong quá trình gửi tiết kiệm, nhiều lần Dũng rút tiền lãi rồi tiếp tục gửi tiết kiệm theo sổ mới. Sau mỗi lần rút lãi, Dũng rút luôn một phần tiền gốc ra.

Tính đến ngày 15/10/2007, Dũng đứng tên tổng cộng 31 cuốn sổ tiết kiệm để gửi số tiền thu giữ của vợ chồng bà Thu, ông Cư tại Agribank Tiền Giang. Trong 31 sổ tiết kiệm, có 29 cuốn Dũng ghi địa chỉ là cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ có 2 cuốn ghi địa chỉ nhà riêng. Dũng đã nhận tại ngân hàng tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Phi vụ “đòi nợ thuê” của những “Người hùng” sẽ không dễ bị cơ quan chức năng phát hiện nếu như không xảy ra một vụ kiện khác. Vợ chồng bà Thu và ông Cư cầm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 23.383 m2 và mang đi khởi kiện công ty Việt T&P về tranh chấp một phần đất. Trước đó, vụ việc đã qua nhiều cấp xét xử. Đến năm 2007, các cơ quan tố tụng đã Giám đốc thẩm vụ kiện này. Sự việc bắt đầu “bung bét”, những phi vụ “đòi nợ thuê” của một số cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang biến chất được lật lại.

Trong quá trình xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, các cơ quan pháp luật yêu cầu xác định rõ số tiền 5,25 tỉ đồng do vợ chồng bà Thu, ông Cư nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã trả cho công ty Hưng Thịnh chưa? Nếu chưa trả thì hiện ai quản lý?

"Người hùng" bỗng dưng bị tâm thần

Ngay sau đó, văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng cử tổ công tác do ông Nguyễn Thế Bình, Vụ trưởng thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nguyên Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã dẫn đầu, kiểm tra làm rõ nội dung này.

Phát hiện vụ việc đang bị… lộ, ngày 15/10/2007, Dũng rút toàn bộ số tiền gửi tại Agribank Tiền Giang được 4,5 tỉ đồng cả vốn lẫn lãi, gộp với số tiền đã rút trước đó để ở cơ quan thành 5,25 tỉ đồng. Cùng ngày, Nên và Dũng nộp 5,25 tỉ đồng vào Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang theo tài khoản tự mở tại Kho bạc nhà nước Tiền Giang. Ít ngày sau, Nên và Dũng mới hoàn thiện thủ tục chủ tài khoản này là của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang.

Ngày 14/5/2009, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm vụ kiện dân sự và tuyên bác tư cách chủ sử dụng thửa đất 23.383 m2. Như vậy, miếng đất trên nghiễm nhiên lại thuộc quyền sử dụng của công ty Hưng Thịnh.

Hoảng hốt trước quyết định của Tòa tối cao, đến ngày 14/9/2009, Công an tỉnh Tiền Giang đã rút 5,25 tỉ đồng gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang trả lại cho vợ chồng bà Thu và ông Cư. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng 23.383 m2 đất, đến nay Công an tỉnh Tiền Giang chưa thu hồi để trao trả lại cho ông Lân và công ty Hưng Thịnh.

Phát hiện hành vi sai phạm của một số cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang, cơ quan điều tra Viện kiểm sát Tối cao đã vào cuộc. Quá trình điều tra, Nên và Dũng khai nhận biết thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự thuộc về Tòa án và cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang không có chức năng, thẩm quyền này. Thửa đất 23.383 m2 không liên quan với vụ án “Gây rối trật tự công cộng” cũng như bất kỳ vụ án nào mà Nên, Dũng thụ lý điều tra.

Ngày 18/2/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố “người hùng” ra trước tòa. Theo đó, trong quá trình được điều động tham gia Chuyên án mang bí số Z.501 của Bộ Công an, Nên và Dũng đã lợi dụng việc được phân công tham gia điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Cả 2 tự ý nhân danh cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đứng ra giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng 23.383 m2 đất giữa vợ chồng bà Thu, ông Cư với công ty Hưng Thịnh do ông Bùi Mạnh Lân làm Giám đốc.

Vụ việc này đã được khởi kiện theo thủ tục dân sự và đang được Tòa án nhân dân huyện Dĩ An thụ lý giải quyết theo thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra. Nên và Dũng đã nhằm mục đích giúp vợ chồng bà Thu, ông Cư lấy lại quyền sử dụng thửa đất; đồng thời, chiếm dụng số tiền do bà Thu, ông Cư nộp với mục đích trả lại cho công ty Hưng Thịnh để sử dụng gửi tiết kiệm, hưởng lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng.

Hành vi của Nên và Dũng đã gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Hưng Thịnh như không khai thác, sử dụng được thửa đất và không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một thời gian dài. Ngoài ra, hành vi trên của Nên và Dũng cũng như gây thiệt hại về tài sản của vợ chồng bà Thu, ông Cư. Hành vi nêu trên của Nên và Dũng đã phạm vào Khoản 3 Điều 282 Bộ luật hình sự về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 20/1/2014, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Nên do có biểu hiện bị bệnh tâm thần phân liệt và có giấy chứng nhận của Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương, phân viện phía Nam.

Đối với bị can Nên, hiện đang điều trị bệnh tâm thần sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo Petrotimes