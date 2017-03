Nhọc nhằn chăm trẻ tự kỷ - Bài cuối: Viết cho con của mẹ

Hãy hiểu chúng tôi nhiều hơn Bài viết được thể hiện như nỗi lòng của một trẻ tự kỷ. Bất cứ người nào cũng nhìn ra những hành vi lạ lùng của tôi khi tôi ra ngoài cộng đồng. Tất cả mọi người đều thấy tôi sao mà non nớt dại khờ khi so sánh với những đứa trẻ khác. Mọi người đều cho rằng tôi thật kém cỏi, chứ không biết rằng cơ thể tôi đang đau, mắt tôi đang nhức nhối vì màu sắc, tai tôi ù đi vì những tiếng ồn nên không nghe thấy những âm thanh khác. Mọi người đều trông thấy tôi giận dữ khi không tìm được một cách cho mình. Không người nào hiểu rằng tôi đã vất vả thế nào để giữ cho hành vi của tôi khỏi phản ứng lại sự mất cân bằng hóa học diễn ra trong cơ thể đang khiến tôi cảm thấy hãi hùng. Chẳng có ai biết rằng tôi đã cố gắng đến thế nào để làm những điều mà đôi khi tôi không sao điều khiển nổi. Không ai biết được nỗi xấu hổ mà tôi cảm nhận khi những trục trặc trong cơ thể đã nguôi đi. Cái người ta không nhìn thấy, đó là tôi là một con người. Tôi cũng có tình cảm và muốn được yêu thương, được đón nhận như bao người khác. Cái người ta không nhìn thấy, đó là khi người ta nhìn tôi như thể tôi đáng bị ăn đòn, tôi hiểu rằng tôi không đủ sức điều khiển con người mình. Cái người ta không nhìn thấy, đó là tôi kêu khóc bởi vì tôi không biết làm thế nào để nói: “Giúp tôi đi!”. Cái người ta không nhìn ra, đó là tôi nghe thấy tất cả lời xấu xa mà họ nói nhưng cho chính cuộc sống của mình, tôi chẳng thể cất lên lời những gì tôi cảm thấy. Tôi chỉ muốn được thừa nhận và được hiểu. Không bị khiển trách hay xấu hổ. Tôi muốn được đánh giá những khả năng của mình. Tôi sẽ làm được nếu bạn nhìn tôi gần gũi hơn. Tôi muốn được quan tâm như một con người. Phương Nguyên (trích dịch từ bản tiếng Anh Autistic children need love, understanding của Debi Tyree Haney)