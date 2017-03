Những cái sai không thể biện minh

Việt Nam yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Trong bất kỳ trường hợp nào, Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu phía Thái Lan khẩn trương điều tra, xác minh rõ vụ việc, làm rõ trách nhiệm và xử lý những cá nhân liên quan, bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại về người và tài sản của ngư dân Việt Nam, không để xảy ra những vụ việc tương tự, tránh để ảnh hưởng đến quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. (Trích phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, ngày 17-9, lên án việc tàu Thái Lan truy đuổi, tấn công tàu cá Việt Nam) Một số vụ sử dụng vũ lực sai quy tắc Trong thực tiễn pháp luật quốc tế, việc sử dụng vũ lực nhắm vào chiếc tàu bị truy đuổi một cách quá mức (excessive) và bất hợp pháp (unreasonable) được đề cập trong một số vụ việc tiêu biểu. Vụ I’am Alone giữa Mỹ và Canada năm 1929, theo đó, I’m Alone là một chiếc tàu của Canada bị tình nghi đang thực hiện buôn lậu rượu ngoài khơi cách bờ biển bang Lousiana từ tám đến 15 hải lý, I’m Alone bị truy đuổi bởi tàu tuần duyên Wolcott kéo dài hai ngày và cuối cùng chiếc tàu của Canada đã bị chiếc tàu tuần duyên thứ hai là Dexter bắn chìm cách bờ 225 hải lý và một thủy thủ của tàu bị chết. Canada đã kiện đòi bồi thường và Ủy ban Trọng tài hỗn hợp đã kết luận rằng việc sử dụng vũ lực phải nhằm mục đích dừng tàu để kiểm tra, khám xét, bắt giữ và đưa về cảng, trong khi đó hành động cố ý nhằm đánh chìm chiếc tàu là không hợp lý và không thể biện minh. Vụ tàu Red Crusader giữa Anh và Đan Mạch là một ví dụ khác về việc sử dụng vũ lực trong việc truy đuổi. Trong vụ này, tàu Red Crusader của Anh bị bắn bởi tàu tuần tra Niels Ebbesen của Đan Mạch trong khi cố gắng trốn chạy về hướng Scotland sau khi bị bắt giữ bởi phía Đan Mạch về hành vi đánh bắt trái phép theo luật của nước này. Tàu Red Crusader đã bị trúng đạn ở mũi và thân tàu, may mắn là không có ai bị thiệt hại và sau đó đã được hộ tống về cảng của Scotland. Phía Anh cho rằng việc sử dụng vũ lực của Đan Mạch là quá mức cần thiết. Tòa trọng tài phân xử vụ này đã đồng ý với quan điểm đó khi cho rằng việc sử dụng vũ lực không được chứng minh là cần thiết. Đồng thời, tòa cho rằng “những biện pháp khác lẽ ra phải được áp dụng và nếu được áp dụng thì đã có thể làm cho chiếc tàu dừng lại”.