Những canh bạc đỏ đen quanh thú đá chim thời thượng

Có tiền hoặc có chim mới được vào “trường”

“Có ít nhất chục triệu đồng mới được bước vào trường chim” -Tiến (ngụ quận Phú Nhuận, tay đá chim hơn 3 năm kinh nghiệm) khẳng định khi tôi có ý định nhờ dắt đến trường chim. Tôi lắc đầu trả lời không có tiền thì Tiến ra bộ thông cảm: “Tôi cho ông mượn con họa mi. Vào đó chỉ lấy mắt mà ngó. Cánh nhà báo các ông có “diễn” giỏi cỡ nào cũng không qua tụi nó đâu”.





Đúng hẹn, 7h sáng tôi có mặt ở đầu hẻm đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Tiến cũng có mặt sau đó cùng với hai chiếc lồng chim to. Anh ta giục: “Đi nhanh kẻo trễ, cuối tuần chốt kèo sớm lắm”. Tiến phóng xe như bay qua nhiều hẻm nhỏ. Còn chừng 10m nữa là đến nơi, Tiến dừng xe, đưa cho tôi một chiếc lồng, bảo: “Ai hỏi ông cứ nói là mua lại của tôi giá 20 triệu đồng. Con này từng thắng nhiều trận khá lớn, tụi nó hỏi mua nhưng tôi chưa ưng. Hơn nữa, nó còn chơi hay hơn trước”.

7h15, chúng tôi có mặt ở “trường chim”. Hàng chục con bạc đã có mặt từ sớm đang “làm nước” cho chim. Vừa thấy chúng tôi vào, một thanh niên mặc quần cộc, áo thun ba lỗ nhìn chằm chằm như muốn “ăn tươi nuốt sống”. Thấy vậy, Tiến xoa dịu: “Ông bạn mới vào nghề, cũng “máu” lắm”. Theo Tiến, người này tên Bảo, là “đầu gấu” của trường chim. Sở dĩ chủ trường chim thuê “đầu gấu” Bảo là vì hắn biết hầu hết dân chơi chim Sài Gòn, đặc biệt là những tay cá cược với số tiền lớn. Con bạc nào từng chơi đểu, quỵt nợ hắn đều nắm tất.

Chim nuôi để đá là chích chòe (chích chòe than, chích chòe đất) và họa mi. Dân đá chim chuyên nghiệp chuộng họa mi hơn, nhất là họa mi mỏ dày. Theo dân trong nghề, loại này sống trong rừng thuộc miền Đông hoặc Tây Nguyên có chân khỏe, mỏ dày, giọng hót điêu luyện và rất hung hăng. Ngồi trước mặt tôi, người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi lôi từ trong chiếc túi nylon ra một quả trứng gà. Ông ta cẩn thận lấy lòng đỏ cho vào khay thức ăn trong lồng. Lòng đỏ trứng cho ăn chung với các loại thức ăn có mùi tanh thì chim sung sức, lại hiếu chiến.

Trước khi trở thành trường chim lớn, nơi đây chỉ là một quán càphê, nơi lui tới của dân chơi chim trên địa bàn. Chỉ sau vài lần thách đấu, trường chim hình thành và thu hút nhiều dân chơi không chỉ ở Sài Gòn mà còn của các tỉnh, thành trong khu vực. Ông Hải - một cán bộ đã về hưu - sở hữu 3 con họa mi mà theo ông đó là 3 “võ sĩ”. “Ba con này có giá không dưới 100 chai (100 triệu đồng)” - ông Hải cho biết. Một con bạc ngồi kế bên trông mặt hom hem có thể vì mất ngủ, thở dài: “Bác Hải ơi! Bác có con nào chơi được để lại tôi. Con họa mi nhà tôi mới mua gần 30 “chai” nhưng bị “trúng nước” (mắc mưa) chết rồi”.

Nhìn chú chim của tôi, ông Hải hỏi: “Được bao nhiêu bịch rồi?”. “Bịch” là tiếng lóng của dân đá chim, tùy theo quy ước của mỗi trường chim cũng như số tiền cá cược lớn hay nhỏ sẽ có số tiền tương ứng: 50.000, 100.000 hoặc 1 triệu. “Bịch” có nguồn gốc từ bịch (bao) thức ăn dành cho chim. Ban đầu dân đá chim chỉ cá nhau vài bịch cào cào, châu chấu… cho vui. Vừa nói ông vừa vén vải che bên ngoài chiếc lồng để xem và thốt lên: “Ủa con này của chú Tiến mà. Ông là chủ mới hả? Con này thì khỏi phải nói, nó đá ác chiến lắm. Nhiều thằng méo mặt vì nó đấy”.

8h, Bảo ra hiệu cho một người đàn ông ra khóa cổng rồi vỗ tay bốp bốp, nói lớn: “Chuẩn bị vào trận các bác ơi”. Bên dưới, các con bạc nhao nhao. Ở trên, những chú chim cũng đang “ghình” nhau, hót inh ỏi tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp. Một con bạc đến “kèo” với ông Hải: “Tôi với bác đá 20 chục bịch thử “giò” nhé”. Ông Hải gạt phăng: “Ai cũng biết “giò” nhau rồi. Có bèo lắm cũng trăm bịch mới chơi”. Nghe vậy, người kia rút êm. 5 phút sau hắn quay lại, trên tay cầm cọc tiền mệnh giá 100.000 đặt trên bàn, mạnh giọng: “Đúng 100 bịch bác nhé”.

Vào trận đỏ đen: Chim huyết chiến, con bạc chửi thề

8h20’, 5 cặp sẽ vào trận “tỉ thí” mang chim treo sẵn phía trên để các con bạc “xem giò”. Trong đó chỉ có một cặp thách đấu lên đến 100 bịch (tương đương 10 triệu đồng), còn các trận khác chỉ dừng lại dưới 50 bịch/trận. Theo ông Hải, những trận đấu dưới 50 bịch gọi là “đá cỏ”. Trọng tài xách hai lồng chim chuẩn bị ra “sàn đấu” đặt cạnh nhau trên chiếc bàn dài, phía trước viết sẵn hai chữ “chẵn” và “lẻ”. Trước khi trận đấu bắt đầu, không ai được phép bước lên trên, trừ chủ chim. Bảo có nhiệm vụ gom tiền của những con bạc và ghi vào sổ. Cầm cuốn sổ bé tẹo đi qua đi lại, Bảo hỏi: “Còn ai theo nữa không?”. Không ai trả lời, Bảo tiếp: “Vậy khóa sổ chốt kèo”. Vừa dứt lời, một con bạc còn khá trẻ lên tiếng: “Tôi theo bên chẵn 50 bịch”. Phía góc trái, một con bạc nói giọng Bắc đặc sệt: “Bên chẵn “hốt” (“hốt” nghĩa là theo - PV).

Gần 100 con bạc căng mắt dõi về phía “sàn đấu”. Một người cầm hai chiếc muỗng gõ vào nhau như “khớp lệnh” trận đấu bắt đầu. Chú chim của ông Hải ngẩng cao đầu, xù lông tung mạnh lên va vào thành lồng. Đối thủ cũng chẳng vừa, từ bên này bay song phi áp đảo đối phương. Dường như bị trượt chân mất thế, chim của ông Hải lợi dụng đối thủ thất thế liền “bổ” liên tục lên đầu kèm những cú đá “hiểm”. Tiếng vỗ tay, tiếng chửi thề của các con bạc làm huyên náo một khoảng sân rộng.

Theo “luật” chơi ở trường chim này, con chim nào “áp đảo” liên tục 30 giây trong một trận dài 5 phút được xem là thắng cuộc. Đứng bên trên, ông Hải khoái chí: “Đá thế mới là đá. Có “kẹo” rồi (“kẹo” ý nói có tiền). Lại âm thanh của hai chiếc muỗng gõ vào nhau, lần này báo hiệu trận đấu kết thúc. Bảo cầm cọc tiền dày cộm đưa người thắng. Ông Hải rút tờ 500.000 đồng đưa cho Bảo, nói: “Anh không chơi tệ với em mày đâu”. Mỗi trận đấu, người chơi phải trả “phí” cho trường chim từ 5-7% tổng số tiền cá cược. Phí này có thể người thua trả, tùy vào thỏa thuận giữa hai chủ chim.

Cách tuần sau, chúng tôi đến quán càphê chim cảnh của ông chủ hội chơi chim tên Bi ở đường Cây Trâm, quận Gò Vấp. Quán nằm sâu phía trong khoảng đất khá rộng có nhiều lối đi. Khách đến quán đủ mọi thành phần, từ công chức, thợ hồ, xe ôm… chơi chim có, không chơi chim cũng có. Người chơi chim họa mi tập trung ở một nơi, ai chơi các loại chích chòe, sơn ca… thì ngồi ở phía ngoài, cách nhau chừng chục mét. Theo các con bạc, trường chim của Bi nhỏ, chỉ chơi vào những ngày cuối tuần nhưng là điểm đến “an toàn” nhất.

Khác với những chiếc lồng mang đến trường chim ở quận 12, những chiếc lồng ở đây được gắn một thanh kim loại nhỏ phía trên khay thức ăn. Một con bạc bật mí: “Cây sắt đó để khi ăn xong, chim quẹt mỏ vào vừa làm sạch vừa làm cho mỏ thêm sắc nhọn. Lợi hại lắm, chim đá hay một phần nhờ mỏ sắc”. Tại đây, tôi làm quen với Dũng - người được dân trong nghề biết đến là khá “mát tay” huấn luyện chim đá. Vào mỗi cuối tuần, Dũng lân la trường chim xem có ai bán chim được giá thì thu về nuôi một thời gian, cho “dợt” rồi bán lại. Dũng khoe: “Tôi có hàng chục con, con nào đá cũng hay, giá từ 2 triệu đến 50 triệu/con”.

Hàng trăm triệu một trận đá chim của đại gia

Theo địa chỉ mà Dũng cung cấp, sáng cùng ngày tôi tìm đến trường chim ở đường số 1, phường 13, quận Gò Vấp. Trường chim này con bạc đông hơn hẳn. Vừa đến cổng, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Người đàn ông mang càphê ra hỏi: “Anh có mang chim đến không?”. Tôi lắc đầu. Người này yêu cầu: “Vậy anh vui lòng ra phía sau ngồi. Hàng trên dành cho người chơi chim, hàng trên nữa dành cho ai cá độ…”. Không khí ở trường chim này bát nháo hơn, mặc dù việc chồng tiền trước lúc trận đấu bắt đầu không diễn ra tại chỗ. Sau khi hai “võ sĩ” lên sàn đấu, trọng tài liên tục gọi mời: “Chẵn ăn 8, có ai theo không?”. Lát sau, lại tiếp: “Bên chẵn to xác, ăn 7”. Những con bạc được hai người đàn ông dắt vào bên trong để chồng tiền. Bên ngoài, những chú chim đang được “dợt” bằng cách chọc cây vào ngực, vào hông để chọc tức chim, làm chúng hăng máu hơn.

Theo lịch, buổi sáng hôm ấy có đến 6 trận tỉ thí. Những con bạc vào trận là các ông giám đốc, trưởng phòng, chủ doanh nghiệp lớn, trong đó có những vị khá nổi tiếng, từng xuất hiện trên trang bìa các tờ báo, tạp chí kinh tế, doanh nhân, đầu tư… Theo tìm hiểu của tôi, ngày cuối tuần, mỗi trận tỉ thí ở trường chim này có tổng số tiền cá cược không dưới 500 triệu đồng. Một con bạc ngồi cạnh tôi nói: “Không biết tiền ở đâu ra mà mấy ổng chơi bạo lắm. Có ông mang cả túi xách đựng toàn tờ 500.000 đồng và tiền đô”. Nghe vậy, người ngồi cùng bàn với anh ta cũng góp chuyện: “Mấy thằng cha là đại gia, đá một trận vài trăm triệu đồng có là gì. Hôm bữa cha Thắng (chủ hệ thống nhà hàng, quán ăn tại Sài Gòn - PV) chơi 4 trận nhưng trận nào cũng bại. Ổng gọi tài xế mang tiền đến nhưng trường chim đóng cửa”.

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục “phá” nhiều trường gà lớn nhỏ. Bị “động”, các con bạc lại chuyển sang đá chim. Theo dân trong nghề, chơi đá chim an toàn vì không bị công an để ý. Tiến dẫn chứng: “Mấy thằng đá gà xách chiếc giỏ đệm còn sợ công an theo chân đến tận ổ, còn mấy thằng đá chim xách cái lồng đi nghênh ngang ngoài đường, ai thèm để ý”. Từ thú chơi tao nhã, thời thượng, gần đây thú chơi chim đã bị biến tướng với những canh bạc đỏ đen sát phạt với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Những trường chim núp bóng càphê chim lâu nay cần được cơ quan chức năng sớm “xóa sổ”.

Theo Hương Huyền (Lao động)