Những kẻ đào tẩu (kỳ 1)

Rất nhiều kẻ đã tìm đủ mọi cách trốn chạy để không phải trả giá. Thế nhưng, dù đã dùng nhiều quái chiêu, có kẻ đã chui lủi được gần 30 năm, những kẻ đào tẩu vẫn bị bắt về quy án, kéo cả gia đình cùng tan nát theo quyết định sai lầm nối tiếp của mình.

Khổ nhục kế

Là con út trong một gia đình có năm anh chị em, nhưng vừa hết tiểu học, Vũ Văn Sơn (tức Tuấn), SN 1964, ở phường Pom Hán, TP. Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) đã bỏ học, lang thang trộm cắp. 15 - 16 tuổi, Sơn đã bị Công an TP. Hà Nội bắt về tội trộm cắp tài sản. Được bố mẹ cạy cục xin cho vào làm tại Nhà máy phân đạm Hà Bắc, nhưng cũng chỉ được ít lâu, Sơn lại bị bắt về tội trộm cắp và bị xử phạt năm năm tù giam.

Ngày 27-1-1989, Sơn bị đưa đi cải tạo tại Khu sản xuất Thanh Lâm, nay là Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an. Nhưng với bản tính lưu manh, vài tháng sau, Sơn trốn trại. Sau chiến tranh biên giới 1979, cả gia đình Sơn chuyển về Thanh Sơn, Phú Thọ nên khi trốn trại, Sơn mò ngay về nhà. Lợi dụng thời điểm đó việc quản lý hồ sơ còn lỏng lẻo, Sơn làm lại chứng minh thư, giữ nguyên tên họ nhưng khai sinh năm 1958, tăng lên 6 tuổi và lấy quê quán ở Hải Phòng. Với lý lịch sạch sẽ, Sơn nhập khẩu rồi lấy vợ, sinh con, đàng hoàng sống cuộc đời mới. Vì vậy mà nhiều lần, Trại giam Thanh Lâm và cả Cục Cảnh sát hình sự đã gửi công văn rồi cử trinh sát lên xác minh nhưng chính quyền địa phương không nắm được thông tin gì về đối tượng truy nã.

Đầu năm 2012, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Lào Cai nhận được công văn của Trại giam Thanh Lâm nhờ xác minh về đối tượng truy nã Vũ Văn Sơn. Hồ sơ về Sơn không còn gì ngoài tờ lệnh truy nã của Trại giam Thanh Lâm nhưng với tinh thần không bỏ sót tội phạm, các trinh sát đã tìm về quê cũ của Sơn thu thập thông tin. Nhưng lúc đó, bố Sơn đã chết, mẹ thì đã quay về quê cũ ở Bắc Giang sinh sống và cũng đã chết, không ai biết gì về Sơn. Khi trốn truy nã, Sơn chưa lập gia đình, bây giờ chắc đã yên bề gia thất và nhất định anh chị em của anh ta phải biết em mình đang sống ở đâu. Tại huyện Thanh Sơn, hiện vẫn còn một người chị gái và anh trai của Sơn đang sinh sống. Các trinh sát đành phải bí mật tìm hiểu, vì nếu để lộ, chắc chắn họ sẽ báo tin cho em mình bỏ trốn.

Vũ Văn Sơn

Mất vài ngày tìm kiếm, cùng với các trinh sát truy nã Công an tỉnh Phú Thọ, tổ công tác phát hiện có một người đàn ông tên Vũ Văn Sơn, quê ở Hải Phòng, SN 1958, cũng đã nhập khẩu, cư trú tại đây khá lâu. Tìm đến nhà người đàn ông này thì ông ta đi vắng. Lân la hỏi han, trinh sát được người nhà cho biết, vợ con chỉ biết ông chủ nhà quê ở Hải Phòng, SN 1958, nhưng chưa bao giờ được về quê vì thấy bảo các cụ mất cả rồi, họ hàng chả có ai. Trong nhà, cũng không có lấy một tấm ảnh của người đàn ông tên Sơn. Người nhà ông Sơn cũng cho biết, ông có một người anh trai tên là Minh sống ở huyện Thanh Sơn, nhưng ông Minh đang xuống Hà Nội làm thuê. Ngay lập tức, trinh sát xác định, đây chính là người đàn ông đã trốn chạy suốt 24 năm qua.

Đến lúc dẫn giải Sơn đi, các trinh sát vẫn ngỡ ngàng với người đàn ông hom hem trước mặt. Cả nhà ông ta, ai cũng sững sờ vì tới tận bây giờ mới biết về bí mật động trời của người chủ gia đình. Còn bản thân Vũ Văn Sơn, chắc cũng đã quá mỏi mệt vì phải che giấu đủ chuyện suốt nửa đời người, phải vật vã trong những cơn nghiện chỉ để lẩn trốn bản án năm năm tù.

Đỗ Thị Thu Hà

Kẻ đào tẩu quỷ quyệt

Đến bây giờ, trung tá Lương Hồng Ngân, Đội phó Phòng PC52, Công an tỉnh Lào Cai, vẫn ám ảnh bởi cảnh tượng khi các anh mở cửa căn phòng trên tầng 2 nơi ba mẹ con Đỗ Thị Thu Hà đang ở để triệu tập về trụ sở công an giải quyết. Lúc đó Hà đang bận bịu pha sữa với hai đứa con, đứa lớn gần 5 tuổi, đứa bé mới 2 tuổi. Cháu bé 2 tuổi đang bấu vào chân mẹ nhì nhằng khiến mẹ nó quay như chong chóng. Lúc mẹ chúng bị dẫn đi, hai đứa cứ tròn mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có lẽ hình ảnh ấy cũng ám ảnh Hà bởi trong suốt chặng đường áp giải về Công an Lào Cai, Hà cứ khóc suốt. Nỗi đau khổ của Hà khi phải bỏ lại những đứa con thơ cũng không khác lắm so với nỗi khổ của những bà mẹ có những đứa con non nớt đã bị Hà bán sang Trung Quốc hơn 10 năm trước.

Đỗ Thị Thu Hà, SN 1978, trú tại thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc, bị phát lệnh truy nã toàn quốc về tội buôn bán phụ nữ và trốn khỏi nơi giam giữ năm 2001. Khi bị tạm giam, Hà cũng hai lần khoét tường định trốn, không được thì giả điên, đập đầu vào tường đòi tự tử, buộc Công an huyện Than Uyên phải chuyển đối tượng ra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra xử lý. Nhưng chỉ mấy ngày sau, Hà lại giở trò, tự móc họng mình cho chảy máu, để các điều tra viên phải đưa Hà vào Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai điều trị. Lợi dụng sơ hở, Hà bỏ trốn.

