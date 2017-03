Những ngày phải làm 'ôsin' bất đắc dĩ

Việc nhà ngày thường đều giao cho giúp việc dọn dẹp. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Anh Nguyễn Sỹ Mạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, bà giúp việc nhà anh chị đã chăm con giúp từ thuở thằng bé con anh mới chập chững biết đi, nên ở nhà thằng Cọp con trai anh toàn gọi người giúp việc là bà rất thân thiết và tình cảm. Bà là người cẩn thận và chu đáo nên vợ chồng anh cũng yên tâm khi gửi gắm việc chăm nom thằng bé.Hằng ngày anh chị đều bận đi làm tất bật, đến tối mới có thời gian chơi với con, trong khi bà giúp việc thì cả ngày chơi với cháu, vì thế thằng Cọp quấn bà còn hơn cả bố mẹ nó. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như không có những ngày Tết bà xin nghỉ về quê.Từ ngày thiếu bà, hai vợ chồng anh phải vật lộn với cả đống việc nhà ngổn ngang lại thêm thằng cu con quấy khóc, khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh xáo trộn.“Có những hôm nó quấy khóc, mẹ nó dỗ mãi không được, vừa bế nó vừa gọi tên bà giúp việc thì nó nín ngay và đòi chơi với bà. Con quý ‘ôsin’ cũng khổ thế đấy,” anh Mạnh ngao ngán nói.Cũng chung cảnh ngộ trên, chị Trần Thị Hằng (Long Biên, Hà Nội) cho hay, công ty chị đến 27 tháng Chạp mới nghỉ Tết, thế nhưng cô giúp việc lại xin về quê từ 22 tháng Chạp, nên chị không biết xoay xở ra sao khi vừa trông hai con nhỏ, vừa đi làm trong những ngày giáp Tết.“Công việc thì dồn dập, lại không có người trông con, khiến mình rất đau đầu. Hai vợ chồng đang tìm đủ mọi cách để thuyết phục cô giúp việc ở lại trông hộ thêm một tuần nữa mà cũng rất khó vì cô giúp việc cứ nằng nặc xin về,” chị Hằng than thở.Chị Hằng cũng phân tích, nếu giờ tìm người mới thì lại chẳng yên tâm được, vì trẻ con đều cần một thời gian để thích nghi, làm quen với người trông nom. “Bố mẹ nào mà chẳng xót xa khi thấy con quấy khóc,” chị Hằng nói.Tuy người giúp việc là người làm công ăn lương, nhưng ngày Tết họ cũng muốn được đoàn tụ với gia đình, về quê đón Giao thừa. Sau những chiêu “năn nỉ,” tăng lương, thưởng Tết bất thành, nhiều bậc phụ huynh đành phải trở thành “ôsin bất đắc dĩ” trong dịp này.Như hoàn cảnh gia đình chị Hằng, sau khi nghe cô giúp việc xin đòi về quê, chị đã mở lời trình bày khó khăn hiện tại không có người trông con, nhờ cô giúp việc nán lại thêm vài ngày để anh chị thu xếp công việc và còn hứa tăng thưởng Tết thêm trong những ngày đó.“Mới đầu cô giúp việc cũng xuôi xuôi, nhưng đùng một cái cô xin phép về luôn, vì bận về quê chuẩn bị làm lễ ông Công, ông Táo. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại phải để bà về, vì làm căng quá ra Tết bà lại dỗi không lên chăm con cho nữa thì vợ chồng tôi càng vất vả. Tìm giúp việc chân chất, tin tưởng như người ở quê khó lắm,” chị Hằng chậc lưỡi nói.Cũng từ ngày vắng cô giúp việc, vợ chồng chị Hằng phải chạy đôn, chạy đáo từ lo công việc cho đến con cái, sáng dậy sớm chuẩn bị cơm nước, rồi đưa đón con đi học, đi chợ… trưa lại tranh thủ về nhà đón con. Mới mấy ngày mà nom chị Hằng đã hốc hác đi trông thấy.May mắn hơn chị Hằng, gia đình anh Mạnh đã sử dụng “chiêu” đưa thằng bé ra để “năn nỉ” bà giúp việc khiến bà không nỡ chối từ.Anh Mạnh kể, từ hôm bà về, đêm nào nó cũng quấy khóc, sốt ruột quá nên anh chị đành chở con về quê chơi rồi kì kèo bà lên trông cháu vài hôm cho anh chị xong nốt việc cuối năm, rồi sẽ đích thân chở bà về ăn Tết.Vốn bà cũng rất quý cháu, nghe nói vậy bà cũng mủi lòng rồi đành theo anh chị lên bế cháu. Bà cũng ra điều kiện, anh chị được nghỉ hôm nào là phải đèo bà về luôn để bà còn có thời gian bên gia đình.Nghe vậy anh Mạnh mừng quýnh: “Xác định Tết này không có bà thì anh chị sẽ thêm việc và chắc chắn là thành ‘ôsin’ của con rồi. Nhưng trước mắt cứ được ngày nào đỡ ngày đó.”Chuyện “ôsin” ngày Tết cũng đang là nỗi trăn trở của nhiều gia đình, vì thế một số gia đình phải tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm để thuê giúp việc theo giờ.Khảo sát một số trung tâm giới thiệu việc làm ở Hà Nội cho thấy, giá thuê giúp việc theo giờ dịp Tết dao động trong khoảng 80.000-120.000 đồng/giờ, cao gấp ba lần so với ngày thường chỉ khoảng 30.000-50.000 đồng/giờ.Tuy nhiên, ngoài việc giá cả nhiều gia đình cũng quan ngại, không yên tâm về việc để người lạ trông con, trông nhà, do đó đành tình nguyện làm “ôsin” bất đắc dĩ trong dịp này./.