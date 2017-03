Những người làm nên huyền thoại - Bài 6: Thiêng liêng nắm đất Vũng Rô

Đục đá ở Hoàng Sa Hành trình của con tàu Không Số thường phải đi vòng qua vịnh Bắc Bộ, đảo Hải Nam, chạy sang lãnh hải Philippines, Indonesia, Malaysia rồi mới ngược lên Cà Mau. Lần đó, khi gần đến Hoàng Sa, do sóng to gió lớn, lái tàu lại thiếu kinh nghiệm nên tàu đã phóng lên bãi cạn Hoàng Sa. Ông Hồ Đắc Thạnh nhảy xuống từ cabin, lúc này đã 3 giờ sáng. Trên bãi cạn Hoàng Sa trước đó đã có hai con tàu mắc cạn phải phá hủy. Tình hình hết sức gay go. Tàu hải quân của Sài Gòn đang đậu ở gần đó… Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh ra lệnh quyết tâm vượt cạn, không phá tàu. Ông cho thả neo phụ để con tàu không bị gió đẩy vào sâu thêm trong cạn nữa. Một người lính nhảy xuống nước kiểm tra chân vịt xem có bị vướng không. Sau đó, chờ cho thủy triều xuống, tất cả mọi người dùng bất kỳ thứ gì có ở trên tàu mang xuống để… đục đá ngầm bên dưới. “Chúng tôi cứ hì hục đục, sau hai ngày đêm, khi thủy triều lên, con tàu không còn đụng đáy nữa. Tôi lệnh nổ máy, quay neo sau, kết hợp với việc đẩy sào ở hai bên. Khi con tàu vượt khỏi bãi cạn thì da lưng ai nấy đều phỏng rộp, bàn tay ứa máu, người mệt lả…” - Trung tá Thạnh kể. Thoát khỏi bãi cạn Hoàng Sa, con tàu 41 vô đến Cà Mau an toàn, giao 63 tấn vũ khí đạn dược cho cơ sở.