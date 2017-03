Những phận đời bên dòng kênh đen

Hai vợ chồng anh Tuấn ngụ phường ở Hà Khánh (TP Hạ Long) dậy từ rất sớm tranh thủ vớt than trôi từ mỏ than Hòn Gai qua đoạn cầu Hóa Chất trước khi chạy ra sông Cửa Lục. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hai người đàn ông này bị đầu nậu bắt buộc phải kéo máy hút đi đến khu vực đầu nguồn con kênh gần nơi khai thác mỏ của Công ty Than Hòn Gai để mót được nhiều hơn than trôi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Dù là ở bất cứ dòng kênh nào người ta cũng dễ dàng nhận thấy những phận đời mưu sinh, lầm lũi sau lũ. Đôi vợ chồng này cho biết do quá già không được thuê đãi than nên hai người tìm một chỗ không thuộc đầu nậu quản lý để mót than. Họ cho biết những chiếc rổ, thúng than là kết quả lao động suốt buổi sáng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG