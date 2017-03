Những phi vụ đẫm máu của trùm giang hồ xứ Nghệ

Liên tục trong thời gian gần đây, các băng đảng giang hồ cộm cán ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) bị triệt xóa đã làm nức lòng người dân thành phố Đỏ. Từ nhóm Linh “cọt”, Huyền “thuốc lào” đến Hiếu “vượng” và mới đây nhất là bắt giam tên trùm giang hồ Hiếu “vinh”, tức Nguyễn Văn Hiếu, kẻ cầm đầu băng đảng trên 100 tên chuyên đòi nợ thuê, bảo kê sòng bài và đâm thuê chém mướn.

Sự kiện ông trùm giang hồ khét tiếng này sa lưới đã cho thấy sự kiên quyết trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an tỉnh Nghệ An, vì hạnh phúc của nhân dân và vì bình yên trong cuộc sống.

Chân dung trùm giang hồ xứ Nghệ

Nguyễn Văn Hiếu, tức Hiếu “vinh”, 30 tuổi, trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh, là đối tượng không xa lạ gì đối với giang hồ xứ Nghệ. Là đệ tử ruột của Bình Thanh Quang, tự xưng “anh hùng hảo hán” đã một thời tác oai tác quái ở đất Thủ. Thế nhưng, kể từ sau khi tên này bị giết ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hiếu nổi lên như người “kế vị” và tiếp tục “xưng hùng xưng bá” ở đất Nghệ.

Từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, phải cải tạo 6 tháng ở trại giam Gia Trung (Gia Lai) khi y còn “xưng hùng xưng bá” tại vùng đất Tây Nguyên nên chọn Vinh làm thánh địa, Hiếu càng liều lĩnh và hợm hĩnh hơn nhờ vào quá khứ bất hảo của mình. Tuy sinh sau đẻ muộn, so với các đại ca đi trước như Huyền “thuốc lào”, Hùng Linh thì Hiếu đang còn non kém cả về tuổi đời lẫn “tuổi nghề”, song nhờ biết cách đãi ngộ đàn em, lại học được những độc chiêu dùng người từ thời còn dưới trướng đàn anh của giang hồ ở đất Tây Nguyên nên Hiếu “vinh” đã sớm tạo dựng được thương hiệu, phô trương thanh thế khi quy tập trong tay mình trên 100 đệ tử choai choai, là dân vô công rồi nghề, nghiện ngập đầy mình và tiền án tiền sự trĩu vai để làm tay sai đắc lực. Cùng với đó, độ liều lĩnh, manh động và coi thường pháp luật của Hiếu “vinh” cũng thuộc vào loại điếc không sợ súng nên đã khiến cho không ít đại ca phải nghiêng mình kiêng nể.

Không như bao lớp đàn anh đàn chị khác, phô trương thanh thế và lấy số má bằng những màn đâm thuê chém mướn hoặc thanh toán nhau để tranh giành lãnh địa, Nguyễn Văn Hiếu đã tự khoe mẽ mình bằng cách mở hiệu cầm đồ. Cách tên này kinh doanh cũng rất khác người. Hắn ít khi cầm cố vật chất mà chỉ cầm giấy tờ tùy thân hoặc nếu cần phải giữ lại làm vật tin, Hiếu luôn yêu cầu đến các loại vũ khí như súng ống hay mìn, lựu đạn.

Đối tượng mà Hiếu “vinh” ưu ái là lớp thanh niên choai choai, tóc xanh tóc đỏ, có tiền án tiền sự hoặc không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại thích chơi bời. Thực ra, đây là chiêu quy tập đàn em khá cao tay của Hiếu, bởi với lãi suất rẻ bèo, lại dễ dàng trong việc giựt nóng cả trăm triệu bạc, tiếng tăm của hắn đã được rỉ tai nhau. Cứ như thế, lớp thanh niên choai choai tìm đến với hắn ngày càng nhiều và đến lúc quân số xấp xỉ 100 tên thì Hiếu “vinh” chốt danh sách, bắt đầu những phi vụ làm ăn rung động giới giang hồ đất Vinh.

Con đường tội ác

Để có tiền nuôi quân và khuếch trương thanh thế, một mặt Hiếu đẩy mạnh hoạt động cầm đồ, mặt khác, cho quân đi đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc và bảo kê cho các sới bạc. Để “dằn mặt” các nhóm đối thủ lăm le muốn chiếm địa bàn, Hiếu cho quân đi gây hấn, sẵn sàng dùng dao kiếm, lựu đạn và cả súng để trấn áp. Thậm chí, gã trùm sò này còn trang bị cho “lính” cả khiên, áo giáp và lá chắn chống đạn hoa cải mỗi khi “xung trận”.

Kim chỉ nam của nhóm Hiếu “vinh” là thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, nên nếu chỉ cần nghi ngờ ai là ngay lập tức chúng xông vào chém tất khiến cho không ít lần người dân lương thiện phải lãnh hậu quả vì sự liều lĩnh của chúng. Đặc biệt, Hiếu “vinh” được giới giang hồ thành Vinh nể phục và tôn lên một vị trí nhất định trong giới cho vay nặng lãi ở các sới bạc. Với mức lãi suất cắt cổ và sẵn sàng “nạp đạn” cho các con bạc đang khát tiền sau mỗi ván đỏ đen, băng nhóm này đã trở thành nỗi khiếp đảm của những con bạc nợ dai và cố tình chây ỳ không chịu trả. Với chiêu thức hoạt động đó, băng nhóm này đã nằm trong “sổ đen” của lực lượng công an, nhưng nhiều lần chúng thoát khỏi sự truy bắt nhờ sự ranh ma, kín kẽ trong việc cho vay nặng lãi. Các con nợ của chúng dẫu có bị hành hung, đe dọa nhưng không dám hé răng nửa lời vị sợ bị “xử đẹp”.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, chỉ tính riêng trong năm 2011, băng nhóm của Hiếu “vinh” đã gây ra hàng loạt vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là các lần tổ chức đánh bạc tại nhà riêng và khách sạn Hoàng Gia, hắn bố trí đàn em canh phòng cẩn mật vòng trong vòng ngoài, nên mặc dù đã tiếp cận được nhưng hắn vẫn nhanh chân tẩu thoát.

Lần khác, từ mâu thuẫn nhỏ lúc va chạm giao thông trên đường, hắn đã ít nhất 2 lần tổ chức cho đàn em tìm về tận nhà ông Nguyễn Ngọc Năng ở xã Hưng Lộc, TP Vinh đập phá, dọa nạt khiến ông phải cầu cứu đến công an. Điển hình cho việc thù dai và quyết triệt hạ đối phương đến cùng là phi vụ mâu thuẫn với anh Phạm Văn Thiện, ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Chỉ vì tức nhau lời nói, Hiếu “vinh” đã cùng với đàn em vác kiếm đuổi chém anh này một trận thừa sống thiếu chết. Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau vừa chạm mặt anh Thiện ở đầu ngõ hắn tiếp tục lôi kiếm trong cốp xe ra để chém khiến anh Thiện hoảng quá bỏ xe chạy thục mạng. Không dằn mặt được chủ nhân, Hiếu đã chút giận lên chiếc xe máy khiến nó bị hư hỏng hoàn toàn.

Đỉnh điểm cho sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của băng nhóm Hiếu “vinh” là tối 20/11/2011, anh Trịnh Anh Tài (28 tuổi), trú tại xóm 14, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đến dự sinh nhật bạn là anh Nguyễn Trọng Bằng tại quán cà phê 72 trên đường Nguyễn Sỹ Bách, TP Vinh. Tham dự một lúc thì anh Tài có việc gia đình nên về trước. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, anh Tài đã nghe tin dữ là Bằng chết trong đêm sinh nhật, sau khi cả nhóm vào thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục cuộc vui.

Do có quen biết Bằng và Tài nên ngày 21/11, Hiếu đã gọi điện cho Tài hỏi nguyên do vì sao Bằng chết. Tài trả lời không biết. Hiếu đã cùng đồng bọn đến nhà bắt anh Tài chở về nhà Hiếu giam lỏng và đánh đập, tra khảo, đe dọa giết chết. Tiếp đó chúng bắt anh Tài lên xe ô tô cùng Hiếu và đồng bọn đi tìm và bắt tiếp anh Vương Trung Kiên, trú tại xóm 8, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Hiếu và đám đệ tử đánh đập, tra khảo Tài và Kiên về nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Trọng Bằng khiến hai anh này bị một trận đòn nhừ tử.

Một trong những phi vụ gây rung động dư luận do đàn em của Nguyễn Văn Hiếu thực hiện, ấy là việc anh em nhà Vũ Hoài My và Vũ Hoài Khánh, còn gọi là Khánh – My “cô”, cùng sinh năm 1987, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, dùng hung khí hành hung, gây thương tích trong quá trình xiết nợ.

Là đệ tử ruột của Hiếu “vinh”, anh em nhà Khánh – My “cô” đều nổi tiếng với các chiêu thức cho vay nặng lãi tại các sòng bài và xiết nợ thuê. Mới đây nhất, anh em nhà này đã gây ra vụ đòi nợ rồi dùng kéo đâm thẳng vào mắt con nợ khiến nạn nhân hoảng loạn phải đi trình báo công an. Được biết, vì có mâu thuẫn từ trước nên ngày 3/12/2011, anh em nhà Khánh – My “cô” gọi điện cho Nguyễn Anh Tuấn, còn gọi là Tuấn “lỳ”, sinh năm 1994, trú tại phường Vinh Tân và Ngô Anh Đông, sinh năm 1988, trú phường Cửa Nam, TP Vinh bàn cách “xử” con nợ Nguyễn Xuân Hải.Chúng mang theo dao mẹo, tuốc-nơ-vít rồi cùng nhau đi đòi nợ “thanh toán ân oán giang hồ”.

Gặp anh Hải đang ngồi trong quán cà phê, cả bọn lao vào đánh hội đồng. Không để cho nạn nhân kịp trở tay, Khánh cầm dao chém liên tiếp vào người khiến nạn nhân ngã ngửa ra sàn. Ngay lập tức, My “cô” lao tới cầm chiếc tuốc-nơ-vít nhắm thẳng mắt anh Hải đâm một nhát. Kết quả giám định cho thấy anh Nguyễn Xuân Hải thương tật vĩnh viễn 16,2%.

Trước mức độ nguy hiểm của nhóm Hiếu “vinh”, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập chuyên án mang bí số 121 triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này. Chuyên án do Đội đặc nhiệm phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nguy hiểm trực tiếp theo dõi.

Tuy nhiên, để bắt giữ Hiếu là một bài toán khó bởi đối tượng này luôn đứng đằng sau giật dây để đàn em gây án, và mỗi lần gây án xong chúng lại đến nhà nạn nhân bồi thường tiền, hoặc dọa nạt bắt nạn nhân viết đơn bãi nại. Dẫu vậy, với tinh thần kiên quyết trấn át tội phạm đến cùng, ngày 16/12/2011, lực lượng tinh nhuệ của Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An do Trung tá Phan Đăng Hồng – Đội trưởng Đội án 2 phối hợp với tổ công tác đặc biệt 212, bao vây nơi ở của Nguyễn Văn Hiếu.Mặc dù đã chuẩn bị các phương án, nhưng lực lượng chức năng vẫn vấp phải sự chống đối quyết liệt của Hiếu “vinh” bởi lẽ, ngoài sự liều lĩnh, manh động, gia đình Hiếu “vinh” thuộc diện có thế lực khá mạnh. Nghĩ mình có người “chống lưng” nên khi thấy công an ập vào nhà, Hiếu vẫn ngoan cố và tỏ rõ thái độ bất hợp tác.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết, đội đặc nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngoài việc bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hiếu và vô hiệu hoá hàng chục đàn em đang tay súng, tay ống sẵn sàng đỡ đạn giải vây cho đàn anh, qua khám xét nhà riêng và cửa hiệu cầm đồ của Hiếu, lực lượng chức năng còn thu giữ số lượng lớn “hàng nóng” mà Hiếu dùng để trang bị cho đàn em trong quá trình hành sự, gồm 1 áo giáp chống đạn, 1 khẩu súng tự chế, 40 viên đạn, 18 viên đạn hoa cải, 12 viên đạn thể thao, 3 quả pháo, 1 kiếm, 4 dao bầu nhọn, 4 tấm lá chắn tự chế bằng sắt dùng để đỡ dao kiếm và đạn hoa cải, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy côn sắt, 2 ống tuýp sắt và 230 triệu đồng tiền mặt. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để sớm xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hiếu trước pháp luật.

Theo Cảnh sát toàn cầu