Những tệ nạn nhức nhối miền Trung (kỳ 1): Gái 'Ma Cao' ở Đồng Hới

Ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có khu “Ma Cao”, được mọi người đồn đại: “Chưa đi Ma Cao thì chưa phải về Đồng Hới”. Ở đây có đủ các ngành nghề, dịch vụ nhảy cảm: karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn... và đặc biệt hoạt động mại dâm rất “thịnh”; được ví là “thiên đường sung sướng” bậc nhất khu vực miền Trung. Khách được phục vụ tận tình từ “A đến Z”, bao nhiêu người cũng đáp ứng được. Để thực hư “nội tình” ở “Ma Cao”, chúng tôi được Ph., một lái xe người địa phương dẫn đi khảo sát. Ph. nói muốn hiểu rõ phải cuốc bộ đi hết các ngõ ngách của “Ma Cao” (thuộc phường Hải Đình). Kinh tế ở đây có vẻ nổi trội hơn nhiều vùng khác, toàn nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi.



Một góc khu “Ma Cao” ở TP.Đồng Hới về đêm

Từ đường Quang Trung (thuộc Quốc lộ 1A) ở trung tâm thành phố, chúng tôi rẽ vào khu “Ma Cao” nằm sát bên và choáng ngợp với các khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke trên các tuyến đường. Ph. bảo bên trong các địa điểm này đều có gái mại dâm. Mới chập tối nhưng khách khứa đã nhộn nhịp, xe biển số chủ yếu từ ngoại tỉnh, tấp nập ra vào các khách sạn, nhà nghỉ, “thượng đế” tha hồ chọn lựa. Dạo bộ trước những nhà nghỉ, khách sạn: Hoa P., Nguyệt R., Thanh T., Mit M., Mit M.2, Ánh T., Thái T... chúng tôi được chủ, nhân viên vẫy tay, í ới gọi mời: “Vào đây em út anh ơi”, “bao nhiêu cũng có, tha hồ chọn”. Mỗi nhà, có từ 2 - 3 người ngồi trước cửa, chạy ra đường chào khách. Không cần biết ai, đến làm gì, cứ có đàn ông đến là họ nhốn nháo chào mời. Bởi họ nghĩ khách đã đến đây là để “vui vẻ”. Quang cảnh thật náo nhiệt, thỉnh thoảng nhân viên chửi tục vì gặp phải những vị khách khó tính hỏi giá cả... nhưng rồi bỏ đi; hoặc các nhà tranh giành khách của nhau.



Mệt mỏi với kiểu chèo kéo thái quá, chúng tôi ghé vào nhà nghỉ Ng.R trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có vẻ trầm hơn. Bà chủ khoảng 45 tuổi ngồi trước cửa đon đả đón khách. Bên trong, hai nhân viên nam nữ cũng chạy đến hỏi chúng tôi đi mấy người rồi khoe có nhiều em trẻ, đẹp và nhiệt tình. Chúng tôi hỏi thuê phòng để nghỉ lại, nhân viên nói giá 200 nghìn đồng/phòng, rồi đưa chìa khóa mà không cần bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Ngay lập tức, bà chủ và các nhân viên hỏi chúng tôi có cần em út liền không. Khách đồng ý, hỏi giá cả, được trả lời: “Giá chung ở khu vực này là 250 nghìn đồng mỗi lần vui vẻ. Nếu qua đêm thì 500 - 600 nghìn đồng mỗi người”.



Bà chủ nói chúng tôi ngồi đợi rồi bốc máy điện thoại gọi các em đến. “Khách đến bao nhiêu cũng có đủ em út phục vụ”, bà chủ khẳng định. Chỉ 5 phút sau, một, hai rồi bốn cô gái được xe ôm chở đến. Các cô với dáng vóc, kiểu tóc, ăn mặc khác nhau, nhưng đặc điểm chung là rất hở hang ngồi một hàng ở tấm phản để khách lựa. Bà chủ nhiệt tình: “Các em cứ chọn thoải mái, không ưng thì chị gọi em khác”. Chủ và nhân viên cũng nhìn trước nhìn sau mỗi khi có khách vào để nhằm cảnh giác. Thấy khách lo ngại nếu đang “hành sự” mà công an ập vào bắt, chủ trấn an: “Các em yên tâm, đã lo hết rồi, không ai kiểm tra đâu. Nếu có thì mọi người đều biết trước”.



Mỗi cô gái dẫn từng khách lên các phòng khác nhau. Khi “vui vẻ” xong thì khách xuống quầy trả tiền cho chủ. Với giá 250 nghìn một lần “tàu nhanh” thì “em út” chỉ được 100 nghìn; 100 nghìn chủ lấy và 50 nghìn tiền phòng. Nếu qua đêm thì mỗi em được 300 - 400 nghìn đồng.



Đi vào các nhà nghỉ, khách sạn khác, chúng tôi cũngđược chào mời, được cho chọn các em rồi thỏa thuận “vui vẻ”. Ai không ưng thì ngồi chơi, đi nơi khác. Lang thang khắp “Ma Cao” suốt buổi tối, gần 0 giờ, chúng tôi mệt lả về phòng tại nhà nghỉ Ng.R đã thuê từ trước. Từ tầng 4 nhìn ra đường, hướng về các nhà nghỉ khác thấy khách vắng dần, các cô gái cũng dùng dằng đi khỏi. Đến 1 giờ, khách “đi tàu nhanh” hầu như vắng. Tuy nhiên, cũng có không ít người thuê phòng, “vui vẻ” qua đêm.



10 - 15 LẦN MỖI NGÀY ĐÊM



Đó là con số trung bình mà mỗi cô gái ở đây “đi khách” cả ngày lẫn đêm. Cô gái tên H. (trú huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết đã làm ở đây được 2 năm, mỗi ngày tiếp từ 10 - 15 khách. Ngày nào mệt quá thì nghỉ. Cao điểm của hoạt động mại dâm là vào mùa hè khi khách du lịch về đông, mỗi cô gái có thể “chạy sô” 20 lượt mỗi ngày. Ph. cho biết, vì thế, các em ở đây “chảnh” lắm, thiếu sự nhiệt tình.



Đêm hôm sau, chúng tôi cuốc bộ đến nhà nghỉ Hoa Ph. phía bên kia đường cách nhà nghỉ Ng.R không xa. Cơ sở này có lẽ làm ăn rầm rộ, hút hàng nhất ở “Ma Cao” khi khách khứa, em út ra vào nhộn nhịp. Có hai em “đi khách” vừa xong, đến lễ tân nhận tiền. Hai cô gái đứng trước cửa chuẩn bị lên phòng vì những vị khách đang chờ. Gã nhân viên tên Q. có biệt danh “Q. ma cô” thoăn thắt gọi khách vào ghế ngồi chờ, tíu tít bấm điện thoại điều “em út” đến cho khách chọn lựa...



Một cô gái hoạt động ở khu “Ma Cao”



Ở khu “Ma Cao”, mại dâm có “lịch sử” từ khi Đồng Hới còn là thị xã (từ năm 2003 về trước), khi kinh tế còn kém phát triển. Với lợi thế gần biển Nhật Lệ, nằm ở trung tâm và sát Quốc lộ 1A, khách vãng lai qua lại nhiều... một số hộ dân bắt đầu kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, các dịch vụ vui chơi, giải trí: cà phê, karaoke, massage... Và xuất phát từ nhu cầu “tìm của lạ” của cánh đàn ông mà dần dần, các chủ quán tổ chức hoạt động mua bán dâm. Hàng chục nhà nghỉ, khách sạn cho khách và gái “hành sự” ở địa điểm kinh doanh của mình. Lợi nhuận từ “kinh doanh xác thịt” ngày càng cao, nhiều nhà đua nhau dẫn dắt, lôi kéo các cô gái từ ngoại tỉnh, các huyện trong tỉnh về phục vụ khách có nhu cầu.



Đồng Hới - thành phố trẻ nằm trên tuyến đường thiên lý Bắc - Nam đang phát triển mạnh mẽ. Ngành du lịch đang ăn nên làm ra nên thu hút đông đảo du khách trong và người nước. Để giữ chân, lưu lại kỷ niệm cho du khách, nhiều nơi tổ chức hoạt động mại dâm. Nhiều khách du lịch vừa bước chân ra khỏi khách sạn, nhà nghỉ đã được cánh xe ôm chèo kéo dẫn đi “vui vẻ”. Một bộ phận lớn xe ôm ở đây kiêm luôn “cò”, môi giới mại dâm. Đa phần em út ở đây ban ngày phục vụ các nhà hàng, quán ăn quanh bờ biển Nhật Lệ. Một số nhà hàng vẫn tổ chức cho mua bán dâm bên trong, tuy nhiên rất kín đáo. Thông thường khách muốn “vui vẻ” được ở đây phải có sự hướng dẫn, giới thiệu của cánh xe ôm, tài xế taxi hoặc phải là khách quen. Các chủ có sự cảnh giác rất cao. Khi có khách, các cô gái được điều động sang khu vực “Ma Cao”. Ban đầu, một số nhà nghỉ “nuôi gái” nhưng do các ngành chức năng siết chặt nên gái chỉ để lại số điện thoại và nếu có nhu cầu, chủ nhà nghỉ sẽ gọi điện và xe ôm, taxi đưa đến. Đó là cách phổ biến để các chủ qua mặt, đối phó với lực lượng chức năng với lý do: “Họ yêu nhau rồi thuê phòng, chúng tôi làm sao biết họ làm gì, có phải gái bán dâm không”.



Việc kinh doanh gái mại dâm được xem là “siêu lợi nhuận” của các chủ nhà nghỉ, khách sạn. Một gái bán dâm mỗi lần đi khách chỉ được 100 nghìn đồng, còn lại chủ nhận, lấy tiền phòng, chia “hoa hồng” cho tài xế xe ôm, taxi... Cơ quan chức năng đã nhiều lần triệt phá các ổ mại dâm ở “Ma Cao”. Cuối năm 2011, công an tỉnh khởi tố, bắt 5 đối tượng chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các chủ khách sạn, nhà nghỉ và gái mại dâm gồm Phạm Hồng Ý (SN 1988, trú xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh), Phan Đình (SN 1989, trú xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới), Nguyễn Ngọc Thiền (SN 1989, trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh), Mai Hùng (SN 1987) và Đào Thanh Hải Nam (SN 1990, cùng trú xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới).



Nhận thấy khu “Ma Cao” “nóng” về mại dâm, chúng đã tự áp giá thu tiền đối với chủ nhà nghỉ, khách sạn và gái mại dâm với giá 30 nghìn đồng/mỗi lượt “đi khách”. Bình quân, mỗi đêm nhóm đối tượng này thu được từ 1 - 1,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng từng giải cứu một số phụ nữ bị bắt và ép hành nghề mại dâm. Tháng 5-2013, Công an TP.Đồng Hới phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1971, trú phường Hải Thành), Nguyễn Thị Thảo (SN 1988, em gái Lý) và Ngô Anh Quảng (SN 1993, trú xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới). Ngày 14-4-2013, các đối tượng này đã bắt, ép buộc em Cao Thị L. (16 tuổi, trú huyện Minh Hóa) bán dâm ở khu “Ma Cao”, sau đó bán cho các chủ khác.



Hàng năm, công an cũng triệt phá một số tụ điểm mại dâm. Tuy nhiên, vì siêu lợi nhuận, vì nhu cầu của khách và vì muốn kiếm tiền nhanh, nhiều cô gái vẫn bất chấp nên tệ nạn mại dâm ở “Ma Cao” rất nhức nhối, phức tạp và ngang nhiên tồn tại. Chúng tôi đề nghị các lực lượng chức năng quan tâm đến tình hình này, có giải pháp giải quyết nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa phương.

(Theo Công an TP)