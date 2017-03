Những tệ nạn nhức nhối miền Trung (kỳ 3): 'Voi' ở Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Biết chúng tôi đang tìm hiểu về tệ nạn mại dâm, Hoàng, một thanh niên đang làm ăn ở Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh) phán chắc nịch: “Ở Hà Tĩnh thì nhiều “ổ” mại dâm, nhưng náo nhiệt nhất vẫn là ở huyện Kỳ Anh”.

Để minh chứng, Hoàng lấy ôtô chở chúng tôi về huyện Kỳ Anh. Bắt đầu từ Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) nối với xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) có gần cả trăm quán cơm, cà phê chen chúc trên đoạn đường dài khoảng 2 cây số. Xe chạy chậm để khách khảo sát. Hàng chục cô gái lòe loẹt son phấn đang đứng trước quán mời gọi í ới: “Vào đây với em đi anh”, “Vui vẻ nào anh”... Có vẻ rất sành sỏi, Hoàng đưa mắt lướt qua một lượt rồi nhấn ga chạy tiếp. Như đã được “mặc định”, xe tiến đến đâu thì những cô gái ùa ra mời mọc râm ran cả đoạn đường. Hoàng kể: “Các cô gái ở quán cà phê chủ yếu phục vụ khách địa phương, còn quán cơm phục vụ tài xế xe tải đường dài. Các em rất “thân thiện”, thà mời nhầm còn hơn bỏ sót”.





Gái mại dâm ở huyện Kỳ Anh

Cứ có đàn ông đi ngang là các em ùa ra đường chào mời. Các cô táo bạo lấy tay ra ký hiệu làm “chuyện ấy”. Xe dừng ở một quán cà phê lụp xụp. Cô gái đứng dậy xởi lởi: “Mời các anh vào. Các anh uống nước gì ạ”. Gọi là quán cà phê, nhưng chỉ được một cái bàn tròn cùng những chiếc ghế xếp xung quanh. Khách gọi 2 ly cà phê thì chủ quán ngồi trong nói với ra: “Uống bò húc hoặc nước gì khác chứ cà phê hết rồi”. Cô gái đưa 2 lon bò húc ra, vừa rót vừa gạ gẫm: “Uống nước nhanh ta đi luôn anh nhỉ”. Hoàng thắc mắc: “Cả quán được mỗi em này thôi à”? Chủ trấn an: “Các chú yên tâm, để anh đi mượn về vài em xinh xắn nhé”, rồi lên xe máy chạy ra ngoài.



Trong lúc chờ chủ quán đi mượn “đào” ở nơi khác về, chúng tôi bắt chuyện với cô gái. Nghĩ bị khách chê nên cô gái đáp trả nhát gừng. Em nói mình tên Lan (19 tuổi), mới từ huyện Tương Dương (Nghệ An) xuống đây làm được hơn một tháng”. Hoàng nói đó chỉ là “nghệ danh”, chứ không cô nào nói tên thật cả vì nếu lộ, để cha mẹ, làng xóm biết thì mệt. Em nói: “Phải lừa gia đình vào Nam làm công nhân. Chứ nói làm ở đây thì chết. Những cô gái cùng lứa ở quê như em đều đi làm như em cả. Ai cũng lừa nói đi làm công nhân, phục vụ quán ăn, cà phê”.



Lát sau, chủ quán chở 2 cô gái khoảng 22, 23 tuổi về, liền khoe: “Các em này được lắm. Các chú vô tư chọn”. Chúng tôi vẫn không ưng ý. Chủ và các em thất vọng, nhìn với vẻ giận dữ. Chúng tôi đành lấy ít tiền “bo” cho các em để đi. Qua nhiều quán khác nữa, chúng tôi được các em khều khều, chào mời trắng trợn với mỗi cuốc “tàu nhanh” là 150 nghìn đồng. Chỗ “hành lạc” được các chủ quán bố trí là 2 - 3 phòng ẩm thấp ở phía sau.



Theo tìm hiểu, “xóm” mại dâm xứ Voi xuất hiện gần 20 năm nay. Ban đầu các cơ sở chỉ hoạt động lén lút, càng về sau nhu cầu khách đông, các quán ăn nên làm ra nên hoạt động càng rầm rộ và trắng trợn. Em út đa phần còn rất trẻ, nhiều cô da ngăm mang vẻ hoang sơ của các huyện miền núi. Hoàng nói: “Các em “chăm chỉ” lắm. Bất kể nắng hay mưa vẫn che ô đứng đường đón khách. Đêm thì dùng đèn pin nháy nháy làm hiệu, thấy có xe đang chạy chậm thì các cô lao ra chặn lại, lôi vào quán của mình. Chính vì thế, đoạn đường này còn có một tên gọi là “xóm nháy”.



Cách đó khoảng 5km thuộc xã Kỳ Tiến cũng có rất nhiều tụ điểm mại dâm trá hình dưới hình thức quán cơm nhằm phục vụ cánh tài xế lái xe tải đường dài. Tuy nhiên, ở đây không hoạt động lộ liễu như ở xứ Voi.



THOÁT KHỎI CÁC “Ổ” MẠI DÂM



Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nguyễn Thị A. (SN 1998) và Nguyễn Thị T. (SN 1994, cùng trú xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nghỉ học sớm đi kiếm việc làm. Một ngày năm 2014, vừa bước chân xuống bến xe TP.Vinh, hai em gặp một phụ nữ trạc 30 tuổi, đeo khẩu trang lân la hỏi chuyện. Vốn chân chất, T. thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện cho người phụ nữ này nghe. “Thế em có muốn đi làm không, chị đang cần người giúp việc”, người phụ nữ gợi ý. Như người chết đuối vớ được cọc, T. và A. nhanh nhảu gật đầu. Người phụ nữ nói là phụ giúp quán cơm, lương mỗi tháng từ 3 - 3,5 triệu đồng. Thấy công việc thích hợp với mình, T. và A. hớn hở leo lên xe để người phụ nữ chở về nhà.





Hai cháu bé được lực lượng công an giải cứu khỏi động mại dâm

Những tưởng gặp được ân nhân, T. và A. không ngờ sau đó bị bà này bán mình cho một cặp vợ chồng có quán cơm ở xã Kỳ Tiến, có chứa mại dâm. Khi bị bắt “tiếp khách”, T. và A. từ chối thì bị hai vợ chồng này đánh đập dã man, dọa: “Chúng mày không nghe lời thì tao sẽ cạo trọc đầu rồi đuổi ra đường”. Trước đòn tâm lý rùng rợn đó, 2 cô bé đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Những ngày tháng bị giam cầm, tiếp khách, hai em không được liên lạc với ai. Tiền tiếp khách, các em đều bị thu giữ. Quá uất ức, nhiều lần T. và A. bỏ trốn nhưng bị bắt, bị đánh đập dã man. Ngày 19-6-2014, thấy chủ quán sơ hở, A. lén lấy điện thoại của chủ gọi về cho bố mẹ để cầu cứu: “Con đang bị nhốt nhưng không biết ở chỗ mô. Đây là điện thoại của bà chủ con lấy gọi trộm, bố mẹ đừng gọi vào số này”.



Biết con gái bị người xấu lừa bán, bà Nguyễn Thị X. đã làm đơn cầu cứu. Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các phòng ban Công an tỉnh Nghệ An rà soát, xác minh và biết được A. đang có mặt tại xã Kỳ Tiến. Sau khi kết hợp với Công an xã Kỳ Tiến rà soát 113 tụ điểm chứa gái mại dâm trá hình trên địa bàn, lúc 11 giờ ngày 21-6-2014, công an giải cứu được A. và T. tại quán cơm Lê Anh do vợ chồng Lê Văn Thuật (SN 1979) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) làm chủ. Một nạn nhân khác là Lê Thị H. (SN 1992, trú xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh) đang bị quán cơm này giam giữ bắt bán dâm cũng được giải cứu.



Trước đó, cuối tháng 4-2014, Công an tỉnh Hà Tĩnh giải cứu thành công cháu N.T.L.T (học lớp 9, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trước khi bị bán vào động mại dâm; bắt hai kẻ buôn người là Cao Văn Danh (SN 1989, trú xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) và Trần Thị Ngân (SN 1997, trú xóm 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Trước đây, Danh cùng vợ kinh doanh mại dâm ở xã Kỳ Phong. Sau khi bỏ vợ, Danh không còn “đất” để mở “động”, nhưng đi tìm mua các cô gái về bán lại cho các chủ chứa.



Vốn từng quen Trần Thị Ngân (một gái bán dâm) nên Danh đến Hương Khê tìm Ngân để bàn kế hoạch “làm ăn”. Ngân đi lừa các thiếu nữ về bán cho Danh với giá 5 triệu đồng. Ngân rủ Trần Thị Nga (SN 1997, trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê) rủ đi bán hàng ăn tại TP.Hà Tĩnh với mức lương mỗi tháng 10 triệu đồng. Nga nghi ngờ thì Ngân “đánh bài ngửa” là đưa đi bán dâm. Mặc dù đang mang bầu tháng thứ 3, nhưng Nga cũng vốn là một gái bán dâm tại Hương Khê nên khi nghe nói thế cũng muốn thay đổi “địa bàn” và hứa giúp Ngân lừa những cô gái khác.





Cao Văn Danh và Trần Thị Ngân bị bắt về tội buôn người



Trung tuần tháng 4-2014, Nga tìm đến nhà bạn là T., rồi dụ dỗ bỏ nhà xuống TP.Hà Tĩnh bán hàng. T. đồng ý. Ngân đưa người cho Nga để dẫn xuống cho Danh, nhận tiền “cò” giá 5,4 triệu đồng. Danh nhiều lần chở T. vào các động mại dâm ở xã Kỳ Phong để bán, nhưng các chủ đều chê giá cao nên phải chở T. ra TP.Hà Tĩnh thuê phòng khách sạn, giam giữ lại. T. nghi ngờ hỏi thì Danh nói: “Bạn mi đã bán mi cho tao. Nếu mi muốn về thì nói bạn trả tiền lại đây”. Ngày hôm sau, Danh gọi điện cho mẹ đến canh giữ T. Lợi dụng sơ hở, T. nhắn tin ra ngoài cầu cứu. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng giải cứu T.



Theo số liệu Công an huyện Kỳ Anh, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã triệt xóa được 7 tụ điểm hoạt động mại dâm và xử lý 46 đối tượng. Một cán bộ công an cho biết, mặc dù đơn vị đã mở nhiều đợt truy quét tệ nạn này, nhưng khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng họ lại bỏ trốn đi nơi khác nên quá trình xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Công an TP