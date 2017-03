Nỗi niềm xe buýt - Bài 1: Trở ngại từ… xe máy

Những tồn tại, bất cập hiện nay Hiện TP.HCM có trên 3.000 xe buýt đang hoạt động với tần suất mỗi ngày khoảng 17.000 lượt, đan xen vào cả làn đường chật hẹp dành cho khoảng 6 triệu xe máy. Quy định không cho phép xe buýt đi vào làn đường xe máy, trừ khi xe đến giao lộ khoảng 100 m trở lại và các làn xe đều ách tắc. Nhưng nếu buộc đi đúng làn, xe buýt sẽ trở thành phương tiện siêu chậm và người dân sẽ dần từ bỏ xe buýt và thử hình dung đường sá của TP.HCM sẽ như thế nào? Thực tế này dẫn đến các lực lượng chức năng “mắt nhắm mắt mở” cho xe buýt to kềnh càng đan xen trên làn đường xe máy, tiềm ẩn những nguy cơ lớn về tai nạn giao thông. Chấm dứt việc xe buýt đi vào làn xe máy để giảm tai nạn chết người là điều ai cũng thấy được, hoặc làm làn đường ưu tiên hay vẽ làn đường dành riêng cho xe buýt là điều ai cũng muốn. Thế nhưng áp dụng thực tế gặp nhiều trở ngại về tính hiệu quả do những bất cập về hạ tầng hiện nay không đáp ứng được. Số lượng các đợt khảo sát, các ý kiến từ các nhà quan sát, người làm chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học đến từ mọi tầng lớp, trong nước lẫn nước ngoài về chủ đề xe buýt, xe cá nhân không thống kê xuể. Từ đây có bao nhiêu ý kiến trái ngược khiến việc tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện, an toàn như rơi vào mớ bòng bong.