Nổi tiếng từ... một bông lúa

Siêu lúa Ông Danh Văn Dưỡng (người dân tộc Khmer 60 tuổi, nhà dưới chân núi Ba Thê thuộc ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang). Năm 1988, ông nghỉ làm giáo viên, về nhà làm ruộng. Các bộ giống mới do ông lai tạo đang hoàn tất hồ sơ xin được công nhận là giống lúa cấp quốc gia với thương hiệu Hồng Ngọc Óc Eo. Nhờ miệt mài lai tạo giống, ông Dưỡng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Vụ đông xuân 2011-2012 này, ông Dưỡng đang lai dòng Hồng Ngọc Óc Eo 3 (OE 3). Lúa thử nghiệm này sắp vào thu hoạch. Theo chiết tính của ông Dưỡng, bộ giống thứ ba này lại có nhiều ưu thế so với OE 2. Đặc biệt là năng suất vượt trội, khả năng đạt tới 10 tấn/ha. Bởi một vài chỉ số cơ bản như mật độ hạt trên bông, tỉ lệ hạt trắc, độ nở bụi, số cây hữu hiệu… đều rất đạt. Ông hy vọng đây sẽ là giống “siêu lúa” của cả nước. Bởi hiện nay chưa có bộ giống nào trồng đại trà tại Việt Nam cho năng suất 10 tấn/ha.