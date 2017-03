Nữ đạo diễn làm phim về tự kỷ: ‘Đừng ngừng hy vọng’

Janet Grillo nhận giải truyền hình Emmy cho bộ phim tài liệu Autism: The Musical (2007) phát trên HBO. Cô là biên kịch, đạo diễn, sản xuất bộ phim độc lập Fly Away (2011); bộ phim này nhận được nhiều đề cử, giải thưởng và nhận được nhiều bài viết tiếc nuối từ các tờ báo danh tiếng: New York Times, Los Angeles Times, Huffington Post, NY Observer, Variety, The Hollywood Reporter khi phim vuột cơ hội vào đề cử của Oscar. Riêng phim Jack of The Red Hearts cũng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó lớn nhất là giải thưởng của hội đồng giám khảo (Jury Prize) tại Liên hoan phim Bentonville. Chương trình quảng bá phim Mỹ - American Film Showcase (AFS) mang đến cho khán giả yêu điện ảnh khắp thế giới những tác phẩm đương đại của Mỹ đã đoạt nhiều giải thưởng. Các bộ phim của chương trình AFS khám phá nhiều đề tài đa dạng từ nhân quyền, khuyết tật, công bằng xã hội, thể thao, tự do báo chí, công nghệ và môi trường. Chia sẻ về chương trình AFS tại Việt Nam năm nay, ông Tim Liston, Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho biết: “AFS mang đến cho khán giả Việt Nam bộ phim Jack of The Red Hearts. Đạo diễn phim, Janet Grillo, nhà sản xuất phim này cũng đồng thời là mẹ của đứa con tự kỷ. Tại Việt Nam, con số trẻ em được chẩn đoán tự kỷ đang tăng cao. Trong khi đó, cộng đồng vẫn chưa hiểu hết về tự kỷ. Phụ huynh không có kênh thông tin dẫn đến việc điều trị không hiệu quả. Tôi hy vọng sự kiện này là một cơ hội để chúng ta hiểu thêm về bệnh tự kỷ, chia sẻ những gì chúng ta đã học để hiểu thêm về cách giúp trẻ của chúng ta tốt hơn”.