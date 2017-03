Nữ giảng viên trẻ mê nghiên cứu biển Đông

Quốc tế không đồng tình về cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc ở biển Đông Chiều 24-11, hội thảo quốc tế lần 7 về biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao, Quỹ Nghiên cứu biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đã bế mạc. Qua bảy phiên làm việc, 32 tham luận và trên 100 ý kiến thảo luận, các đại biểu cho rằng tình hình thế giới có tác động tới tranh chấp trên biển Đông theo hai hướng. Một mặt, các quốc gia đều có lợi ích với một biển Đông hòa bình, ổn định và mong muốn đảm bảo quyền tự do, an toàn hàng hải, hàng không qua biển Đông. Theo đó các quốc gia đều mong muốn thúc đẩy hợp tác biển, trong đó hợp tác kinh tế biển đóng vai trò chủ đạo. Mặt khác, biển Đông là khu vực còn nhiều cạnh tranh, bất đồng, mất lòng tin, thiếu thống nhất giữa các nước về giải thích các khái niệm pháp lý và tồn tại những ranh giới chiến lược chưa rõ ràng, dễ dẫn đến hiểu lầm và xung đột. Trên khía cạnh chính trị, chiến lược, các học giả nhất trí rằng để đảm bảo an ninh và ổn định ở biển Đông, các bên cần thực thi chính sách tự kiềm chế, giữ nguyên trạng, không thực hiện các hành động đơn phương trên biển Đông như quân sự hóa các điểm chiếm đóng hoặc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông. Tuy nhiên, một số đại biểu bày tỏ quan ngại về hoạt động cải tạo đảo trái phép với quy mô lớn, xây dựng đường băng và khả năng lắp đặt các trang thiết bị quân sự của Trung Quốc tại các công trình nhân tạo ở biển Đông. Các diễn biến mới này có thể dẫn đến chạy đua vũ trang tại biển Đông và đe dọa đến hòa bình, an ninh của khu vực. Trên khía cạnh pháp lý, các học giả tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) là cơ sở để xác định các quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia tại các vùng biển ở biển Đông. Tại hội thảo một số học giả Trung Quốc lập luận về quyền lịch sử mà Trung Quốc có thể vận dụng để giải thích đường chín đoạn ở biển Đông từ góc độ tập quán quốc tế. Tuy nhiên, lập luận này không nhận được sự đồng tình của nhiều học giả vì lịch sử đường chín đoạn được các học giả Trung Quốc xây dựng trên cơ sở số lượng hạn chế các tài liệu chính trị, không tham khảo các nguồn tài liệu khoa học đa dạng khác nhau của các nước. Đồng thời, một số học giả đã đặt câu hỏi với học giả Trung Quốc về một số vấn đề như giá trị pháp lý của đường chín đoạn, phạm vi rộng của quyền lịch sử, thực tiễn sử dụng biển trong lịch sử còn hạn chế, cũng như sự thiếu vắng tuyên bố giải thích chính thức của Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số đại biểu chia sẻ về các nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong đó có phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc và tác động của vụ kiện với triển vọng giải quyết và quản lý tranh chấp tại biển Đông… Phát biểu bế mạc, đại sứ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho rằng năm 2016 là một năm rất quan trọng của khu vực vì có nhiều tác nhân như tình hình chính trị nội bộ các nước lớn và các nước có liên quan... Tình hình biển Đông có thể chịu tác động trái chiều từ nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường ở các khu vực khác trên thế giới… Đại sứ cũng chia sẻ việc nghiên cứu sâu và kiến nghị các biện pháp cấp bách để các bên tôn trọng DOC, áp dụng UNCLOS như thế nào để duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác phát triển vì hòa bình, ổn định của biển Đông càng phải được đẩy mạnh hơn nữa. KHÁNH LY