Nữ sát thủ xinh đẹp

Năm 2008, Phùng Quỳnh Trang - trùm buôn bán thuốc lắc ở Hải Phòng - cũng có hành động tương tự, cùng đồng bọn thiêu sống một nữ “đồng nghiệp” vì nghi cô này thẩm lạm 1.900 viên thuốc lắc. Hành động của chúng thật ghê rợn.



Sát thủ Quỳnh Trang - Nguyễn Trọng Hiếu

Xác chết trên cánh đồng

Sáng 28-2-2008, vùng quê thanh bình Quế Võ, Bắc Ninh bỗng dậy sóng khi một cô gái bị đốt chết tại cánh đồng hoang vắng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định người chết là nữ, tuổi độ 19 - 20. Dấu vết hiện trường cho thấy bọn sát nhân đã giết nạn nhân bằng cách tẩm xăng đốt cháy.

Một động thái quen thuộc khi bắt đầu điều tra vụ án là truy tìm tung tích nạn nhân. Dù gặp nhiều khó khăn bởi thi thể nạn nhân đã bị đốt cháy biến dạng rất nhiều, song một số giấy tờ được bọc nhựa không cháy hết cho thấy nạn nhân là Vân Anh, quê Quảng Ninh. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, công an xác định Vân Anh là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Một nhóm đối tượng do Phùng Quỳnh Trang (22 tuổi, quê Nam Định, ngụ quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cầm đầu có mối quan hệ mật thiết với Vân Anh.

Một ngày cuối tháng 2-2008, tổ điều tra nhận được tin đối tượng đang có mặt tại Hải Phòng. Nhưng khi trinh sát đến thì dấu hiệu cho thấy đối tượng đã đi Thái Bình. Trinh sát khẩn trương về Thái Bình thì đối tượng đã về Nam Định. Việc dò tìm tung tích đối tượng diễn ra liên tục và quyết liệt như trò chơi trốn tìm mà trinh sát thường chậm chân.

Giữa lúc cuộc săn lùng đang diễn ra quyết liệt thì sáng 11-3 cơ quan điều tra được tin đối tượng xuất hiện tại TPHCM, cách nơi gây án gần 2.000 cây số. Nhận lệnh của Ban giám đốc công an tỉnh, thượng tá Quang cùng các cộng sự lập tức đáp máy bay vào TPHCM.

Sau nhiều ngày làm việc tại TPHCM không kết quả, tổ trinh sát được tin đối tượng xuất hiện ở miền Tây, cách TPHCM trên 200 cây số. Nhưng khi trinh sát vừa đến miền Tây lúc trưa 16-3-2008 thì được tin đối tượng xuất hiện ở TP.Vũng Tàu! Trong khi các trinh sát Công an Bắc Ninh và công an địa phương đang quyết liệt dò tìm ở Vũng Tàu thì tại TPHCM, trung tá Nguyễn Duy Dũng - Đội trưởng Đội Truy nã Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP.Hồ Chí Minh cũng được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát tích cực săn lùng đối tượng.

Trinh sát nhận định giới thuốc lắc tại các vũ trường sẽ biết ít nhiều về kẻ chuyên cung cấp thuốc lắc Phùng Quỳnh Trang. Khi trinh sát đưa ảnh Quỳnh Trang ra, một “tay lắc” đã nhận ra ngay. Theo cung cấp của “tay lắc” này thì Quỳnh Trang đã nhiều lần cung cấp thuốc lắc tại địa bàn TPHCM, thị có “ông kép” Tây là chuyên gia dầu khí... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm được vị chuyên gia này đang tạm trú tại khu nhà cho thuê sang trọng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Sáng 19-3, trinh sát đến tòa nhà vị chuyên gia ở, nhưng ông này đã đi làm. Nhìn tấm ảnh cô gái, một người có trách nhiệm ở đây cho biết, chiều 18-3 có thấy cô gái trong ảnh đi cùng vị chuyên gia. Sáng nay vị chuyên gia đã đi làm, cô gái không ra ngoài. Việc kiểm tra hành chính căn nhà thuê được thực hiện ngay tức khắc. Mở cửa ra, dù nghe yêu cầu đưa giấy tờ để đăng ký tạm trú nhưng cô gái không đáp ứng và nói: “Việc đó để chồng tôi về. Tôi không biết, các ông ra ngoài đi”. Xác định cô gái đúng là người trong tấm ảnh do tổ công tác Công an Bắc Ninh cung cấp, trinh sát nghiêm giọng:

- Chúng tôi là Cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh. Phùng Quỳnh Trang, cô đã bị bắt về tội “giết người”.

- Em biết rồi cũng sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy - Quỳnh Trang thiểu não cất giọng.

Chân dung nữ sát thủ máu lạnh

- Tên đồng bọn Nguyễn Trọng Hiếu đang ở đâu? Thiếu tá Dũng, đội trưởng đội truy nã hỏi.

- Mấy ngày trước, chúng em sống tại khách sạn X, quận Phú Nhuận. Sau đó em đi tìm người yêu Tây thì không biết Hiếu có còn ở đó không.

Nhận định tên Hiếu đang còn trốn tại thành phố, thiếu tá Dũng cùng các trinh sát tiếp tục săn lùng. 10 giờ sáng, quán cà phê cao cấp Windows gần công viên 30 Tháng 4, quận 1 tấp nập khách vào ra. Các trinh sát bí mật phong tỏa khu vực này. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng của trinh sát. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 25 phút, Nguyễn Trọng Hiếu xuất hiện, đi thẳng vào quán, liền bị bắt giữ. Khi bị còng tay, Hiếu ngoan cố cho rằng công an bắt nhầm người. Nhưng khi về đội truy nã, thấy người đẹp Quỳnh Trang đang ngồi khai cung, Hiếu đã hiểu ra tất cả và đã viết bản tường thuật khai nhận cùng đồng bọn gây ra cái chết cho cô sinh viên tội nghiệp Vân Anh, trong đó Hiếu nói rõ đầu dây mối nhợ là Quỳnh Trang.

Phạm Quỳnh Trang sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Định. Từ thuở nhỏ, Trang đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác vì cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời. Nương tựa vào gia đình người bác ruột đến năm 13 tuổi thì Trang bỏ nhà đi bụi, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ ở Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng... Thời niên thiếu Quỳnh Trang đã trải qua bao đắng cay tủi nhục của đời con gái. Và chốn giang hồ đã gột giũa cô thành một đàn chị có số má ăn chơi. Năm 18 tuổi, Trang đã trở thành một trùm cung cấp thuốc lắc tại Hà Nội, Hải Phòng. Đi xe tay ga đời mới, xài điện thoại di động cao cấp, tiền xài như nước, Trang là mẫu người mà không ít chàng trai ham thích theo đuổi. Nhưng trái tim nàng chỉ thổn thức khi gặp tài xế taxi Nguyễn Trọng Hiếu (22 tuổi, quê Hải Phòng) vào giữa năm 2007. Được người đẹp cung phụng tiền nong và cho làm tài xế riêng, Hiếu sẵn sàng cầm tài cho những chuyến hàng đường dài của Trang. Trang đi buôn thuốc lắc như đi chợ. Từ Hải Phòng, Trang lên Lạng Sơn lấy hàng rồi quay về Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ. Mỗi chuyến đi trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí có chuyến hàng tỷ bạc.

Tái hiện hành vi tội ác

Đầu năm 2008, Trang móc nối với cô sinh viên trẻ đẹp Vân Anh, giao cho Vân Anh 1.900 viên thuốc lắc và hướng dẫn cách tiêu thụ. Mấy ngày sau, nghe Vân Anh báo là đã bị tên Linh lừa lấy mất hàng, Trang cho rằng Vân Anh đã ăn chặn số hàng trên nên nghĩ cách trả thù. Tối 27-2, sau khi rủ Thủy và Hiệp, Trang kêu Hiếu dùng xe taxi chở cả bọn lên Hà Nội chơi. Trang gọi điện cho Vân Anh bảo gặp nhau bàn chuyến làm ăn mới. Vân Anh tưởng thật nên lập tức đến điểm hẹn tại một quán cà phê trên đường Kim Mã, Hà Nội. Tại đây, Trang bảo có người bạn ở TPHCM ra và rủ cả bọn ra sân bay đón. Tưởng thật, Vân Anh vui vẻ lên xe, không biết đây là chuyến đi định mệnh.

Ra khỏi nội thành Hà Nội, xe thẳng hướng Bắc Ninh. Ngồi trên xe, Thủy - Hiệp tháo dây giày trói chặt Vân Anh và nhét khăn vào miệng. Đêm dần khuya, chiếc xe lao vun vút trong cảnh quan thanh vắng. Cả nhóm bàn cách xử Vân Anh thật nặng. Lúc đầu Trang bảo giao Vân Anh cho người chị bà con đưa sang Trung Quốc bán cho các động mại dâm. Bàn đi tính lại, sợ Vân Anh thoát về được sẽ bại lộ nên cuối cùng chúng quyết định thủ tiêu cho yên chuyện. Nghe chúng bàn bạc, Vân Anh rùng mình kinh sợ trước cái chết đang cận kề. Cô không thể nào kêu la cầu cứu được vì miệng đã bị bịt cứng.

Đến trạm xăng, sau khi cho xe “uống” đầy xăng, chúng mua thêm 2 lít xăng cho vào bình. Đến cánh đồng vắng thuộc huyện Quế Võ, Bắc Ninh, chúng dừng xe, đưa Vân Anh xuống và dùng dây thừng trói cứng làm Vân Anh không cựa quậy được. Khi đưa vào sâu trong ruộng cách đường lớn chừng 150 mét, Quỳnh Trang tháo khăn bịt miệng cho Vân Anh và tra khảo về số thuốc lắc. Vân Anh nói thật là bị tên Linh lừa mất và hứa sẽ đền đủ. Trang cất giọng lạnh lùng:

- Mày phải chết.

Nói rồi Trang tưới can xăng vào người Vân Anh mặc cô kêu khóc, van xin thảm thiết.

Tra khảo thêm khoảng năm phút vẫn không biết tên Linh lấy thuốc lắc là ai, Trang hạ lệnh: “Cho nó chết”.

Hiếu tưới nốt số xăng còn lại trong bình lên người Vân Anh. Và Trang bật quẹt gas...

Khi ngọn lửa bốc cao cũng là lúc cả bọn rời khỏi hiện trường quay về Hải Phòng vào khách sạn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trang bán căn nhà được 190 triệu đồng làm lộ phí cho cuộc trốn chạy. Cả bốn tên thuê xe taxi về Nam Định. Sau vài ngày xả hơi, chúng lại thuê xe đi tiếp vào Vinh, rồi Huế, Nha Trang, TPHCM, Cà Mau, Vũng Tàu, rồi quay ngược về TPHCM. Mỗi nơi chúng dừng lại vài ba ngày ăn chơi, du lịch. Khi từ miền Tây trở về TPHCM, Trang đưa cho Thủy - Hiệp 40 triệu đồng để chúng quay về Bắc, Trang và Nguyễn Trọng Hiếu tiếp tục lưu trốn tại khách sạn ở quận Phú Nhuận. Chiều 17-3, Trang tạm biệt người yêu “nội”, đến sống cùng người yêu “ngoại” là vị chuyên gia dầu khí tại căn nhà thuê ở quận 1. Trong những ngày được người đẹp vào chung sống, vị chuyên gia này vô cùng sung sướng nhưng rồi bầu trời bỗng đổ sập dưới chân ông khi hay tin người yêu phạm trọng tội. Đến thăm Trang, ông ôm Trang vào lòng thổn thức: “Sao không nghe lời anh để ra nông nỗi này!”.

Là một cô bé mồ côi, chưa được ai ôm vào lòng nựng nịu yêu thương, nay được người yêu ôm vào lòng nói lời âu yếm, Trang cảm thấy tình yêu sao mà ấm áp vô cùng. Nhưng đối với Quỳnh Trang, lúc này mọi chuyện đã quá muộn bởi tội ác mà cô và đồng bọn gây ra khó mà tha thứ.



Theo Song Ngân (CATP)