Nước mắt voi rừng: Thâm nhập “chợ voi”

Và như một điều mặc định sẵn từ phía các chủ hàng quán với khách du lịch: “Đến đất voi này mà không mua nhẫn lông đuôi voi, nhẫn ngà voi là coi như chưa đến”.









Thượng vàng hạ cám

Ngậm ngùi số phận “ông voi”

Theo ĐÌNH DÂN - VŨ THỦY (TTO)



Tuy nhiên, giữa những bức tranh ảm đạm đầy xung đột vẫn lóe lên những câu chuyện rơi nước mắt về mối quan hệ giữa voi và người cho tương lai...

Kỳ cuối: Bạn với đại ngàn

Sau khi tham quan khu Cầu Treo, một địa điểm du lịch ở buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, chúng tôi như lạc vào mê hồn trận của khu chợ bày bán “hàng” voi. Những dãy sạp quán trưng bày đầy rẫy mặt hàng đậm chất văn hóa Tây nguyên, trong đó các mặt hàng từ lông đuôi, da voi, phổi voi, răng voi, xương voi cho đến ngà voi thu hút sự chú ý của du khách nhiều nhất. “Mua nhẫn lông đuôi voi, ngà voi, xương voi đi. Chỉ có ở đây chị mới bảo đảm hàng thiệt chứ những chỗ khác bị lừa như chơi” - bà V.T., chủ một sạp “hàng” voi, mời mọc.Vừa bước vào bà này đã lôi ra hàng trăm chiếc nhẫn lông đuôi voi, thấy khách ngờ ngợ bà V.T. đưa hẳn một khúc đuôi voi dài khoảng 30cm còn dính mấy cọng lông rồi nói: “Mua nhẫn lông đuôi voi này đeo vào may mắn lắm. Khách du lịch đến đây không ai không mua, có người còn mua hai ba chiếc”. Giá mỗi chiếc nhẫn có xỏ lông đuôi voi được chào từ 50.000-200.000 đồng.Thấy khách chưa tin lắm, bà V.T. còn “tiếp chiêu” đưa một nắm lông heo rừng ra để so sánh với lông đuôi voi.Chuyên nghiệp hơn nhiều chủ hàng còn đốt, bẻ, ngâm nước những sợi lông để mua lòng tin của khách hàng. Theo họ, nếu đốt mà lông cháy khét như tóc người hoặc ngâm nước thì mềm ra để khô cứng lại, bẻ mà không gãy, không để lại vết là lông đuôi voi “xịn”. Tại sạp UT, ông chủ là người bản địa liên tục hướng dẫn khách xem “hàng” voi. Ngoài nhẫn lông đuôi, vòng ngà voi, ông này còn đưa ra các “bửu bối” được giấu kín đâu đó sau nhà là những hộp da voi chặt khúc, những hàm răng voi to như bắp chân người.Một vị khách dưới xuôi lên thú thật: “Chuyến du lịch Bản Đôn này ngoài đi chơi tôi còn mua phổi voi về chữa bệnh hen suyễn cho con, vài miếng da voi về chữa bệnh đau bao tử cho ông xã”. Ông Nguyễn Duy Thái (một doanh nhân tại TP.HCM) thốt lên: “Lúc đến đây chúng tôi bị hút vào những chú voi dễ thương, nhưng vừa đi dạo được một vòng chúng tôi đã choáng ngợp với những khu chợ bán “hàng” voi này. Voi là động vật quý hiếm trong sách đỏ mà không hiểu sao họ có thể tự do bày bán xác voi như thế”.Vừa đảo một vòng ở khu chợ “hàng” voi này, chúng tôi đã được “ném” vào người cả chục danh thiếp.Trên danh thiếp có in hình chú voi đứng bên nhà sàn - nét văn hóa đặc trưng của Tây nguyên, phía dưới là những dòng chữ: “Bán nanh, móng, ngà voi, nhẫn lông đuôi voi...”. Nhiều chủ hàng còn không quên dặn “nếu muốn đặt hàng sỉ đem về dưới xuôi thì cứ liên hệ, đặt bao nhiêu cũng có”. Nhận một lời mời mọc như thế chúng tôi được chị Dung, chủ tiệm TD, dẫn đi gặp bà K. - một trong hai đầu nậu chuyên cung cấp các sản phẩm từ voi rừng.Tại điểm hẹn, bà K. với giọng Bắc quảng cáo: “Tất cả mặt hàng về nội tạng voi như phổi voi luôn là hàng trong nước, còn lông đuôi, ngà voi, da voi có khi chúng tôi lấy hàng từ Campuchia hoặc Thái Lan”. Nói rồi bà K. lấy ra trong tủ đông lạnh mấy bịch đựng những miếng thịt đen thui, nhăn nheo. “Mấy miếng phổi voi dùng điều trị bệnh hen suyễn, chỉ cần sắc lên uống vài lần là khỏi. Đây là hàng hiếm khi có, do mới đây trong buôn có con voi vừa chết nên người ta bán lại”, bà K. nói. Mỗi bịch phổi voi có năm miếng trị giá 600.000 đồng. Bà K. còn tiết lộ trên địa bàn có vài tên chuyên đi “nhảy” (ăn cắp - PV) lông đuôi voi về rồi bỏ mối cho bà.Tại sạp MNL - một sạp có quy mô nhất nhì khu này - bày bán la liệt “hàng” voi. Điều đáng chú ý là ở đây có rất nhiều sản phẩm được làm từ ngà voi. Một chiếc vòng đeo tay từ ngà voi có giá 6 triệu đồng, một chiếc nhẫn giá 500.000 đồng, lược ngà mỗi chiếc 2 triệu đồng. Sau khi đặt vấn đề chủ hàng tên K. tiết lộ: “Phần lớn hàng ngà voi là từ nước ngoài về. Nếu muốn mua nguyên cặp ngà cũng có nhưng phải đặt hàng trước vài chục ngày đến một tháng”. K. cho biết vì sợ công an để mắt nên thủ tục đặt hàng ngà cũng khá phức tạp, đầu tiên khách đưa ra yêu cầu loại ngà như thế nào (kích thước, chiều dài) rồi đặt cọc một khoản tiền, K. sẽ đưa hình ảnh mặt hàng cho xem trước, sau đó giao dịch kín tại một địa điểm mà người của K. sẽ tiết lộ vào phút chót. K. cho biết hiện tại giá trung bình một cặp ngà voi trên 300 triệu đồng.Đi sâu vào những khu chợ “hàng” voi với ý muốn tìm mối nhập về xuôi để bán, chúng tôi đã được các chủ sạp ở đây mách nhiều “chiêu”. Họ tiết lộ có hai người là bà X. và bà N. chuyên sang Campuchia nhập hàng về cho các sạp. “Hễ hết hàng hoặc có khách đặt thì lại đi lấy. Bình quân hai tháng đi hàng một lần. Các anh muốn hàng gì cũng có kể cả ngà voi...” - bà X. hé lộ.Đối với các mặt hàng trong nước thì bà X., bà N. và một số chủ sạp khác chuyên thu mua của những nhóm trộm voi, thậm chí bọn chúng còn đào trộm các ngôi mộ voi để cướp xác rồi xẻ từng bộ phận của voi như da, xương, phổi, răng đem bán.Cách đây không lâu ở Buôn Đôn người ta bắt được ông K.L. đang đào trộm một ngôi mộ voi nhà. Khi công an làm việc thì ông này thừa nhận hành vi trộm mộ voi nhưng ông khai khi đào lên thì xác voi đã không cánh mà bay. Chủ sạp UT tỉ tê: “Từ khi ở buôn có hai đối tượng trộm lông đuôi voi là Y Bia H’wing và Đàm Văn Nội bị bắt đi tù thì hoạt động mua bán phải kín kẽ hơn”.Theo điều tra của chúng tôi, một số sản phẩm trang sức từ voi được làm giả mạo. Chủ yếu là các sản phẩm từ lông đuôi voi như nhẫn, vòng cổ, lắc tay.Một số đối tượng dùng lông nhựa hoặc sừng trâu kéo sợi để lừa bịp khách hàng. Phần lớn hàng thật chỉ được đưa ra khi gặp phải khách sành sỏi.Rời những khu chợ “hàng” voi ở huyện Buôn Đôn và huyện Lắk, nghĩ đến những chú voi nhà bị truy sát chém hàng trăm nhát, những chú voi rừng chết thảm trước họng súng thợ săn... mà thấy nao lòng, nhưng có lẽ những người cao tuổi như già làng Êa Nô là đau buồn nhất. Lúc chúng tôi ra về ông vẫn đứng trong ngôi nhà sàn nhìn ra khu chợ “hàng” voi ngậm ngùi: “Ngày xưa người ta tôn thờ ông voi bao nhiêu thì ngày nay người ta đưa ông ra bán chác kiếm lời bấy nhiêu”.____________