Ông bí thư xã chơi sang nhất nhất miền Tây

Tay tổ xài ôtô lậu

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang nhận được đơn tố giác ông Cao Văn Thê, Bí thư Đảng ủy xã Bình Ninh, giàu có bất thường. Ngoài căn nhà hoành tráng, ông Thê còn bốn chiếc ôtô hiệu như: Lexus, Toyota Rav4..., trong đó có hai chiếc biển số Campuchia. Những lúc học chính trị và nghị quyết ở Trường Chính trị tỉnh, ông Thê tự lái chiếc Camry trước con mắt ngạc nhiên của lãnh đạo địa phương. Hàng ngày đến cơ quan công tác, ông Thê chễm chệ trên chiếc Lexus. Đặc biệt, trong bốn chiếc ôtô mà ông Thê là chủ sở hữu thì có đến hai chiếc nhập lậu. Mấy năm nay, ông Thê đường hoàng trên hai chiếc xe nhập lậu mà không bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Một số cán bộ xã cho rằng ông Thê là bí thư xã giàu nhất miền Tây và cả nước khi sở hữu bốn chiếc ôtô hàng hiệu.

Một trong hai chiếc xe nhập lậu bị CSGT tạm giữ

Theo giải thích của ông Thê, hai chiếc Lexus và Toyota Rav4 biển số Campuchia là do ông xiết nợ từ người lái heo tên Leo. Sau nhiều lần làm ăn, Leo còn nợ khoảng 700 triệu đồng nên thế chấp hai xe trên cho ông. Khi được hỏi địa chỉ của Leo cũng như hồ sơ, nguồn gốc hai chiếc xe, ông Thê lắc đầu: “Toàn tiếng Miên không, ai mà biết được. Nhưng xe tôi có đăng kiểm, giấy tờ hợp lệ đàng hoàng. Một chiếc tôi nhận tháng 8-2010, một chiếc cuối năm 2011”.

Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Thê đưa giấy tờ mà theo lời ông là hợp lệ thì toàn bằng chữ Campuchia. Tuy nhiên, ông Thê cũng thừa nhận bản thân là bí thư xã nhưng đi xe biển số ngoại cũng... kỳ! Tiếp đến, ông khoe khoang: “Tôi thường đi xe Camry thôi. Còn hai chiếc biển số Campuchia sợ để lâu chuột cắn nên chạy luân phiên mỗi tháng một chiếc. Trước khi nhận xe trừ nợ, tôi có hỏi cảnh sát giao thông, họ nói chạy được. Tôi chạy đúng luật. Từ đó đến giờ chưa hề bị cảnh sát giao thông gọi kiểm tra giấy tờ gì cả”. Trước thái độ ung dung của ông Thê, lãnh đạo huyện, tỉnh đều cho rằng ông làm thủ tục đăng ký xe đúng quy định nên không kiểm tra, xử lý.

Ngày 18-5-2012, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Công an huyện Chợ Gạo kiểm tra giấy tờ, thủ tục hai chiếc xe biển số Campuchia mà ông Thê đã sử dụng. Làm việc với cảnh sát giao thông, ông Thê tỏ vẻ ngạc nhiên cho rằng mình sử dụng xe hợp lệ và trình giấy đăng kiểm cũng như giấy phép sử dụng bằng tiếng Campuchia. Công an huyện Chợ Gạo đã tạm giữ hai chiếc xe của ông Thê chờ xử lý.

Lập trại heo gây ô nhiễm



Hơn 2 năm nay ông Thê sử dụng chiếc xe lậu đến cơ quan làm việc

Theo phản ánh của người dân xã Bình Ninh, từ khi giữ chức bí thư xã, ông Thê giàu nứt đố đổ vách. Ngoài thú sưu tầm ôtô, kể cả xe nhập lậu, ông Thê thường xuyên đi nước ngoài không xin phép cơ quan chức năng. Tuy gia đình có của ăn của để nhưng ông Thê không được lòng người dân. Một số công trình xã làm chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu đúng theo quy định.

Một người dân cố cựu ở xã Bình Ninh cho biết giữ chức bí thư, ông Thê có cơ hội tạo sự nghiệp cho riêng mình mà quên đi quyền lợi của người dân. Ông ta cho xây dựng trại heo hoành tráng ngay nơi cư trú bất chấp phản đối của người dân. Hàng xóm của ông Thê từ lâu phải chịu mùi hôi thối. Hàng ngày ngay bữa ăn, họ phải đóng kín cửa để tránh mùi phân heo xông lên nồng nặc. Đã qua nhiều cuộc họp nhưng vụ việc vẫn không thay đổi. Trại heo của ông Thê phát triển càng quy mô thì người dân bị ảnh hưởng ô nhiễm nặng nề. Ông S. bức xúc: “Nhiều năm liền chúng tôi chẳng biết gởi đơn tố giác ở đâu. Gởi đến tỉnh, tỉnh chuyển về huyện, huyện chuyển cho xã. Chẳng lẽ người dân gởi đơn tố giác đến xã đề nghị xử lý bí thư?”.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra những vi phạm của ông Thê để xử lý theo đúng quy định.



Theo Thiện Thảo - Ngân Hà (CATP)