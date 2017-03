Ông Nguyễn Sự và những việc làm 'không giống ai'

Ông Nguyễn Sự tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Toán Lý, và từng làm giáo viên tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, ông nhập ngũ 3 năm. Ông từng làm cán bộ đoàn, chủ tịch xã, trưởng phòng tài chính, trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thị xã Hội An (2 nhiệm kỳ), Bí thư Thành ủy Hội An (2 nhiệm kỳ).

Bí thư Nguyễn Sự (bên phải) và nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Bizlive Nhà văn Nguyên Ngọc:Anh Sự là một trường hợp hội tụ “Nghĩ đến anh Sự, tôi thường nghĩ về những người dân của cái làng chài nhỏ ở cửa sông Thu Bồn cách đây đã gần nửa thiên niên kỷ, những người đầu tiên ở nước ta tiếp xúc với phương Tây, cũng tức là đối mặt với toàn cầu, đứng trước cái tình thế mà ngày nay ta gọi là “toàn cầu hoá”. Và trường hợp của cái làng chài ấy, nay là Hội An, có lẽ là một trong những trường hợp toàn cầu hoá thành công nhất, từ ngày đó cho đến tận ngày nay. Con người ở đấy, qua cuộc chơi với toàn cầu, đã trở nên văn minh, mới mẻ, cởi mở, năng nổ, linh hoạt, hiện đại, đồng thời vẫn thuần phác, hồn hậu, giản dị, tự nhiên như thuở nào. Cái lạ nhất của người Hội An là giữ được sự kết hợp ấy nhuần nhuyễn đến mức gần như không cần bất cứ cố gắng nào. Tức là rất chín. Và anh Sự là một người tiêu biểu cho cái lạ, cái chín ấy. Lẫn trong trăm nghìn người Hội An, lại vừa là trung tâm của cái khối người rất chín ấy. Rất cổ xưa và rất hiện đại, cả trong sinh hoạt lẫn trong tư duy, rất bặt thiệp và rất chân chất, rất sành sỏi và rất hồn nhiên, rất dân dã và rất uyên bác – hay đúng hơn, một sự uyên bác rất dân gian, rất kiên định, quả cảm, quyết liệt, không khoan nhượng khi cần, mà vẫn rất ôn tồn, từ tốn, nhẹ nhàng… Tất cả dường như đều hoàn toàn tự nhiên, cứ như không, không khẩu hiệu, không phong trào, không to tiếng – nghĩa là đã thành một bản lĩnh. Ở trên tôi có nói đến cái làng chài ở cửa sông Thu Bồn cách nay gần nửa thiên niên kỷ. Cần đến nửa thiên niên kỷ từng trải để tạo nên cái ta gọi là văn hoá Hội An hôm nay. Người Hội An hôm nay là con đẻ của cuộc từng trải thành công nửa thiên niên kỷ ấy. Trong đó anh Sự là một trường hợp hội tụ”. (Theo SGTT)