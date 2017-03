Ông trùm ngọc trai đảo Phú Quốc

Lặn ở nơi sâu nhất



Vốn dân miền biển ở xã Thạch Văn, Thạch Hà nên vừa đặt chân đến đảo Phú Quốc, Thủy đã hòa nhập ngay được với một nhóm bốn người thợ lặn chuyên đi mò trai. “Bố già” Lê Đình Phúc, nay đã xấp xỉ thất thập, lúc ấy là trùm thợ lặn trên đảo, nói với Thủy: “Mày mới học việc chỉ ngồi trên thuyền cầm dây, khi nào tụi tao giật giật thì kéo lên. Ngoài ra mày còn phải lo nấu cơm, nước và sai vặt”. Tiền công được chia theo sản phẩm hằng ngày. Bán được mười đồng thì Thủy được một đồng. Thủy xác định chủ yếu là kiếm cơm ăn và học nghề. Lúc thợ lặn nghỉ trưa, trong bình còn ít oxy, Thủy tranh thủ tập lặn, mỗi lần được khoảng 5 phút thì hết khí phải ngoi lên. Mãi tới ba tháng sau, Thủy mới chính thức được “biên chế” thành thợ lặn.

Khu vực quần đảo An Thới, là một vùng biển có mực nước sâu nhất trên biển tây Nam của tổ quốc, khoảng 80m. Thủy kể: dân thợ lặn hồi đó khá đông và chủ yếu là mò trai, sau này trai cạn kiệt mới chuyển sang mò hải sâm, mò phế liệu. Mò trai mục đích chính vẫn là lấy vỏ để bán cho thợ làm đồ mỹ nghệ. Một thợ lặn thời ấy bình quân mò được khoảng sáu cặp trai mỗi ngày, loại một kg, bán được một chỉ vàng 24k. Tỷ lệ có ngọc trong trai là rất ít, bình quân từ 1.000 đến 1.500 con trai tự nhiên mới có một con có ngọc. Vì thế, việc mò được một con trai có ngọc là may mắn như… trúng số. Viên lớn bằng đầu ngón tay trị giá 5 đến 6 cây vàng. Nhỏ bằng hạt đậu cũng bán được vài chỉ. Có lần Thủy lặn được một con trai có tới 4 viên ngọc, bán được 4,7 cây vàng cho một Việt kiều Mỹ.

Thủy kể: Hồi đó tôi thường lặn ở khu vực kinh Một, đoạn từ núi Đèn ra hòn Dứa của An Thới. Đây là một dòng chảy của biển, mực nước từ năm mươi đến tám mươi mét. Có những khe đá lởm chởm và trai thường trú ẩn ở đó. Một thợ lặn bình thường chỉ dám xuống ở độ sâu năm mươi mét, nhưng hồi đó tôi đã mò tới đáy của biển An Thới với độ sâu 80m. Ở những độ sâu như thế tôi chỉ dám ở dưới nước khoảng 50 phút là cùng, còn độ sâu vài chục mét thì lặn cả ngày chẳng sao. Thủy cho biết, thời kỳ đó, dưới đáy biển khu vực An Thới là một thế giới với những chiếc tàu buôn bị đắm từ cách đây mấy thế kỷ. Tàu bị đắm trong thời kỳ chiến tranh, thậm chí có cả xác máy bay; súng đạn vương vãi như một bãi chiến trường. Mấy chục năm qua dân lặn phế liệu dọn sạch hết rồi. Đồ cổ của những con tàu bị đắm cũng đã được trục vớt.

Bỏ nghề lặn trai để… nuôi trai

Nhân viên bán ngọc trai tại một cửa hàng của Hồ Phi Thủy trên đảo Phú Quốc

Năm 1994, một liên doanh của Nhật Bản đến vùng biển An Thới mở cơ sở nuôi cấy ngọc trai. Lúc này trai tự nhiên ở An Thới cũng gần như cạn kiệt. Thủy quyết định bỏ cái nghề cực nhọc nguy hiểm nói trên, xin làm thuê cho người Nhật. Ba năm sau, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, cơ sở nuôi cấy ngọc trai tại Phú Quốc của Nhật phải tháo chạy về nước. Thủy đã may mắn mua lại được một số thiết bị nuôi cấy ngọc trai của Nhật với giá rẻ, chỉ vài trăm triệu đồng, và anh đứng ra thành lập Doanh nghiệp ngọc trai Ngọc Hiền từ đó. Cái may mắn nữa của Thủy là trước khi về Nhật, chuyên gia nuôi cấy ngọc trai, ông Horikiri đã truyền lại cho anh một vài bí quyết, kinh nghiệm nuôi cấy ngọc trai.Tuy nhiên mọi việc không đơn giản chút nào, khi một anh chàng nhà quê, chuyên đi làm thuê làm mướn, nay bỗng trở thành ông chủ của cơ sở nuôi cấy ngọc trai với hàng chục lao động. Thủy phải chạy ngược chạy xuôi lo vốn kinh doanh, lo tổ chức sản xuất, lo tiền lương, đối ngoại, thậm chí phải chống lại “trai tặc” trên biển.