Phá án từ chiếc xe “ma”

HIỆN TRƯỜNG KHÔNG DẤU VẾT

5 giờ 40 ngày 28-4-2012, chị Tô Thị Thanh Hằng (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trong lúc chăn bò tại khu đất trống thuộc Khu tái định cư Tân Hương ở cách nhà không xa đã kinh hoàng phát hiện một xác chết nam với hai tay trói quặt về sau và chân bị trói bằng băng keo trong. Lập tức Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, qua đó ghi nhận: nạn nhân khoảng 30 tuổi, chết trong tư thế nằm sấp. Tử thi được tìm thấy nơi bãi đất trống cách trục đường nhựa nội bộ khu tái định cư khoảng 20 mét. Cách hiện trường gần 100 mét, CA tìm thấy một cuộn băng keo trong bản to và đôi dép màu đen, đế xốp nằm rớt trên đường. Nạn nhân chết do bị ngạt thở (bị bóp cổ)...

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định nạn nhân là Triệu Chí Tâm (SN 1982, ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Được biết, Tâm là người vui vẻ hòa đồng, thích đi ca hát. Trước đây, Tâm có phần hùn với chị ruột kinh doanh quán Karaoke Bizoa ở chợ Phú Mỹ, đến đầu năm 2010 Tâm cho chị thuê lại nhưng hằng đêm vẫn về đó ngủ. Ban ngày Tâm hùn bán quán bún riêu với mẹ nuôi là bà Tư Dung ở gần chợ xã Phú Mỹ. Chị Trần Mỹ Chi - chị dâu của Tâm cho biết: khoảng 20 giờ ngày 23 và 24-4-2012 có nhìn thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi chạy xe Wave đỏ đến nhà rủ Tâm đi chơi. Cách đây khoảng một tuần, Tâm khoe có bạn trai mới (Tâm thường gọi là chồng) người này ở Long An. Tâm còn đưa điện thoại cho chị xem hình “người yêu” và hỏi có đẹp không. Anh trai Tâm kể: Trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng 4 - 5 ngày, Tâm nói vừa mới quen với một người ở gần KCN Tân Hương.

Ngày 27-4, Tâm về nhà tắm rửa, đến 20 giờ cùng ngày thì ra tiệm karaoke. Rồi từ đó Tâm không trở về nhà nữa. Ngoài ra, một số bạn bè trong CLB ca nhạc sóng của Tâm cho biết: Tối 27-4 mọi người gặp Tâm đến hát cho một tiệc cưới ở gần nhà. Đến 22 giờ Tâm ra về trước. Nhưng gia đình nạn nhân cho biết hàng ngày Tâm có thói quen đi chơi khuya đến gần sáng mới về. Sau khi Tâm bị sát hại, toàn bộ số tài sản nạn nhân mang theo gồm: xe máy Attila Victoria màu đỏ BS: 63H1-3229 do mẹ là bà Nguyễn Thị Vân đứng tên, ĐTDĐ hiệu Sony Ericsson và một nhẫn vàng 14k trị giá 6,5 triệu đồng đã biến mất.

Cùng thời điểm trên, hai anh em Nguyễn Công Biển (SN 1980) và Nguyễn Thanh Liêm (SN 1989, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương) đã đến Cơ quan CSĐT trình báo: khoảng 22 giờ 30 đêm 27-4, trên đường về nhà khi đi ngang qua bãi đất trống bên trong khu tái định cư Tân Hương (hiện trường nơi xảy ra vụ án), họ nhìn thấy ba gã thanh niên: một đứng cạnh xe máy ở ngoài đường nhựa, hai người còn lại ngồi trên xe tay ga ở bãi cỏ gần đó. Do trời tối nên hai anh không nhìn rõ được biển số xe, cũng như không xác định được hai chiếc xe máy đó là loại xe gì.



Nguyễn Quốc Thái, Lưu Phương Đông

Từ những tình tiết nêu trên, Cơ quan CSĐT khẳng định đây là một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Trong cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Theo đó, mũi điều tra tập trung vào số con nghiện và các đối tượng có tiền án, tiền sự sinh sống ở các địa bàn giáp ranh. Những mối quan hệ nhân thân và bạn bè của nạn nhân cũng cần phải được tìm hiểu thêm.

Giữa lúc Cơ quan CSĐT đang sàng lọc những đối tượng nghi vấn thì bất ngờ phát hiện ra tung tích chiếc xe của nạn nhân bị cướp khi Võ Văn M. (SN 1957, ngụ ấp Bình Trinh, xã Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Long An) - một tay buôn xe lân la dò tìm địa chỉ của người chủ xe để nhờ ký giấy sang tên chủ quyền. Khoảng 9 giờ ngày 2-5, tổ điều tra mời M. về trụ sở CA xã Phú Mỹ làm việc.

Bước đầu M. không thừa nhận đã mua chiếc xe trên mà chỉ biết thông tin qua mạng Internet, nếu xác định được chủ sở hữu và xe hợp lệ thì mới mua. Kiên trì đấu tranh, cuối cùng M. khai nhận: Thông qua giới thiệu của các bạn hàng cùng nghề là Trần Minh Th. (SN 1960), Dương Văn N. (SN 1978, ngụ Long An), M. đã mua lại chiếc xe trên của Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1972). Được biết, Phương đang làm công nhân một công ty giày ở huyện Bến Lức, Long An. Ngay sau đó, trung tá Trần Thanh Tùng - Đội trưởng Đội án xâm phạm nhân thân trực tiếp làm việc với Phương. Thế nhưng trong suốt quá trình làm việc, Phương luôn quanh co về nguồn gốc chiếc xe.

TRUY TÌM HUNG THỦ

Tiến hành làm rõ lai lịch, nhân thân Phương, Cơ quan CSĐT phát hiện Phương có chồng bị bệnh suy tim từ bốn năm qua không lao động nặng được. Đồng thời Phương có hai con trai, trong đó một đứa nhỏ bị bệnh bẩm sinh thiểu năng tâm thần. Đứa con trai lớn tên Lưu Phương Đông (SN 1993, hiện là công nhân ép đế giày của Công ty giày R ở KCN Tân Hương). Đông từng có một tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản” bị UBND huyện Tân Trụ lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng từ ngày 16-12-2009, đến ngày 1-11-2010 được giảm thời hạn, giao trả về địa phương.

13 giờ 30 ngày 2-5-2012, lực lượng, CA đã bắt Đông ngay tại chỗ làm. Khám xét CA phát hiện có vết bầm và một vết xước ở cánh tay trái. Đông khai đã cùng với người bạn là Nguyễn Quốc Thái (SN 1991) giết chết Triệu Chí Tâm để cướp tài sản.

Trước ngày gây án khoảng một tháng, Đông lên mạng chat và quen biết Tâm. Từ đó, hai người cho nhau số ĐTDĐ để thường xuyên nhắn tin, gọi điện tán gẫu, tâm tình. Nhiều lần Tâm rủ Đông đến Khu tái định cư Tân Hương để quan hệ đồng tính, xong việc sẽ cho tiền. Nhưng Đông không đồng ý. Ngày 19-2-2012, Đông gây tai nạn giao thông bị gãy xương cẳng chân trái, phải phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Sau đó, Cơ quan CA xử phạt buộc Đông bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân với tổng số tiền 12 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình Đông lại không có tiền. Trước sự thúc ép của cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân, sau khi xuất viện (ngày 27-4), Đông nảy sinh ý định phạm tội. Trong lúc Thái đến bệnh viện thăm Đông liền được rủ cùng tham gia phi vụ giết người, cướp tài sản của người đồng tính. 20 giờ 30 ngày 27-4, Đông hẹn gặp Tâm tại Khu tái định cư Tân Hương để “tâm sự”. Đông dùng xe Cup 50 BS: 50BB-8781 chở Thái đến “điểm hẹn”. Lúc này Thái đã mua sẵn cuộn băng keo để làm phương tiện gây án.

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, sau khi đi đám cưới ở gần nhà xong, Tâm vội chạy đến. Đông dựng xe ở đường nhựa rồi cùng Tâm đi vào bãi cỏ cách đó khoảng 20 mét. Lợi dụng lúc Tâm nằm quay lưng lại, Đông choàng tay siết cổ, đồng thời gọi Thái chạy vào giúp. Lúc này, Tâm giãy giụa và kêu cứu và cắn vào tay trái Đông. Thái phụ Đông ôm vật Tâm xuống rồi dùng tay bịt miệng nên bị cắn vào ngón tay. Liền đó, Đông ôm chân Tâm cho Thái siết cổ đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau đó chúng dùng băng keo trói tay và chân nạn nhân lại. Đông tháo lấy chiếc nhẫn và sợi dây chuyền của Tâm, dùng áo mưa của Tâm gói nón bảo hiểm, áo mưa và sim điện thoại đặt lên xe chạy ra QL1A đến sông Tân An ném xuống sông. Trong khi rời khỏi hiện trường, Đông đánh rơi lại cuộn băng keo và đôi dép xốp của mình. Sau khi gây án, Thái lái chiếc Cup 50 của Đông về gửi ở xã Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An và được Đông dùng chiếc xe tay ga vừa cướp được chở Thái đi Tây Ninh, TPHCM chơi đến trưa hôm sau mới về nhà.

Chiếc ĐTDĐ của nạn nhân Thái để dành xài và nói dối với mẹ đây là tài sản của bạn gái mới tặng. Chiếc quần dài của Tâm, Đông mang đến gửi ở nhà bạn thân là Phạm Văn H. Riêng áo khoác của bị hại, Đông giữ lại. Chiếc nhẫn vàng chúng mang đến tiệm vàng Kim Hoa ở xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ bán được 3,1 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Còn chiếc xe cướp được Đông mang về nhà gửi cho mẹ và dì nói là “xe này là của bạn mua tại tiệm cầm đồ đưa cho mượn bán lấy tiền trả viện phí” để nhờ họ gửi cho N. và Th. mang đi bán cho M. Tiền bán xe, Phương cất giữ ở tủ thức ăn.

Với chứng cứ thu thập được, ngày 3-5-2012 Cơ quan CSĐT- CA Tiền Giang đã khởi tố Lưu Phương Đông và Nguyễn Quốc Thái về hành vi “giết người và cướp tài sản”.



Theo PHÚC NGUYỄN (CATP)