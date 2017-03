Phá án từ vết khắc trên cán dao

XÁC CHẾT TRONG VƯỜN TIÊU

Khoảng 15 giờ ngày 12-6-2012, Công an huyện Lộc Ninh nhận tin báo, tại chòi coi rẫy tiêu (thuộc ấp 8, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) có xác một người phụ nữ nằm sấp trên sạp gỗ, người có rất nhiều vết đâm, xung quanh là những vết máu đã khô. Đồ đạc, quần áo của nạn nhân vung vãi trên phản gỗ và dưới đất. Công an huyện Lộc Ninh nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lộc An làm công tác bảo vệ hiện trường, tử thi.

Được sự phối hợp của Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự, danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định, đó là bà Võ Thị Beo (SN 1957, ngụ ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Vĩnh Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Bà Beo được gia đình ông Trần Văn Lập (SN 1960, ngụ ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) thuê trông coi và chăm sóc vườn tiêu của gia đình. Bà Beo bắt đầu làm việc cho gia đình ông Lập từ đầu năm 2013.

Xét tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ án và trước sự lên án tột cùng kẻ thủ ác của người dân vốn ở một vùng quê yên bình từ trước đến nay, trách nhiệm phải sớm bắt được hung thủ đặt nặng lên vai lực lượng công an.



Lực lượng công an khám nghiệm tại hiện trường

TRUY TÌM KẺ SÁT NHÂN

Ngay sau khi xác nhận thông tin về vụ án mạng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp. Sơ đồ hiện trường cho thấy, khu vực xảy ra án mạng bao quanh là nương rẫy trồng tiêu và cao su của người dân nên hết sức vắng vẻ, ít người qua lại. Việc điều tra phải bắt đầu từ những dấu vết hung thủ để lại tại hiện trường và các thông tin thu thập được từ nhiều hướng. Ngay sau đó, các trinh sát, điều tra viên giỏi, có kinh nghiệm của Đội được phân công làm hai tổ. Một tổ phối hợp với Phòng CSHS tiếp tục khám nghiệm thu thập các dấu vết. Một tổ khác xác minh mối quan hệ của nạn nhân với những người xung quanh. Tại hiện trường, điều tra viên thu giữ được một cán dao Thái Lan màu vàng, loại dao nhỏ dùng gọt trái cây ở sàn nước phía sau chòi và một sim điện thoại bị bẻ gãy vứt xuống nền đất dưới gầm phản gỗ. Qua xác minh, công an tìm ra nguồn gốc chiếc cán dao, là đầu mối quan trọng của vụ án.

Nhớ đến từng chi tiết của vụ trọng án, thiếu tá Nguyễn Minh Trí - Đội phó đội CSĐTTP về TTXH kể: “Qua quá trình xác minh, chúng tôi được người dân cung cấp thông tin hết sức quý giá là đúng thời điểm xảy ra vụ án, một người dân ở gần hiện trường tên Mai mất một con dao Thái Lan, trên cán dao có một vết khắc. Con dao này, trước đây trong lúc đưa người nhà đi bệnh viện bà Mai mua để cắt trái cây.

Nhờ thông tin từ một số người quen, điều tra viên được biết bà Beo không có thù tức hay tranh chấp với ai. Các anh còn phát hiện thêm: trước đó bà Beo có đeo sợi dây chuyền vàng và sử dụng hai chiếc điện thoại di động nhưng kiểm tra thi thể không còn. Trước diễn biến của vụ án, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm xác định, đây rất có thể là vụ án giết người, cướp tài sản. Qua sàng lọc nổi lên đối tượng Danh Cường (SN 1993, ngụ ấp Hòa Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) mới đến đây làm việc và quen biết với nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ án, Cường có nhiều biểu hiện bất minh và không có mặt tại địa phương. Cường có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Khi làm thuê tại Lộc Ninh (Bình Phước), Cường thường quan hệ với những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Qua nhiều nguồn tin được biết, Cường đã bỏ về quê tại tỉnh Kiên Giang. Lực lượng trinh sát nhanh chóng lên đường. Khi tổ công tác đến xã Thới Quản (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Cường đã bắt xe khách cùng người thân đến tỉnh Đồng Nai xin việc làm. Các trinh sát lại tiếp tục đến Đồng Nai nhưng không phát hiện được nơi Cường lẩn trốn. Tổ công tác lại quay trở lại Kiên Giang vận động gia đình yêu cầu Cường ra đầu thú. Ngày 18-6-2013, Cường đã đến công an xã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nhậu cùng một số người bạn tại nơi ở (ấp 8, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh), Cường phát hiện có con dao Thái Lan để trên kệ bát đĩa nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản, lấy tiền về quê. Lúc này, Cường nghĩ đến bà Beo nên giấu con dao vào túi quần rồi đi tắt qua vườn tiêu nhà người dân. Khi Cường bước vào nhà, bà Beo vẫn bình thản ngồi trên phản gỗ trong buồng nhắn tin điện thoại vì từ trước đến nay vẫn coi hắn như người thân trong gia đình.

Danh Cường tại Công an xã Lộc An

Cường đi bộ vào trong phòng rồi bất ngờ dùng tay bóp cổ và đẩy bà Beo nằm ngã ra phản gỗ rồi lấy dao đâm cho tới khi nạn nhân bất tỉnh hoàn toàn. Cường chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng mà bà Beo đeo trên cổ cùng hai điện thoại di động. Để tránh bị mọi người gọi tới, Cường mở nắp điện thoại tháo sim bẻ gãy rồi vứt xuống đất. Vốn là một tên lưu manh, Cường phi tang con dao vào bể nước cạnh chòi rồi bỏ đi. Tuy nhiên, phần cán dao nhẹ nên nổi trên mặt nước, khi mở khóa nước thì cán dao chảy ra ngoài bể. Sau đó, hắn đi bộ trở lại nơi ở của mình, trên đường đi Cường giấu 2 điện thoại di động vừa cướp được vào bụi tre ven đường rồi về nhà tắm rửa, thay đồ và nhờ bạn chở đi bắt xe về thành phố Hồ Chí Minh bán sợi dây chuyền để có tiền mua vé xe về quê.

Về tới thành phố Hồ Chí Minh, Cường mang sợi dây chuyền vừa cướp đến tiệm vàng tại bến xe miền Tây bán hơn 2 triệu. Sau đó, hắn mua một điện thoại iPhone Trung Quốc rồi mua vé xe về quê Kiên Giang.

Chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ, để có tiền về thăm quê vui vẻ với gia đình, Cường đã cướp đi sự sống của một con người lương thiện yêu thương và quý nến mình. Chỉ sau khi bị bắt, Cường mới nhận ra việc làm của mình là sai trái và vi phạm pháp luật thì đã quá muộn màng. Đây có lẽ là bản án lương tâm sẽ dày vò hắn trong suốt quãng đời còn lại.



Theo A.HÒA - M.ANH (CATP)