Phần 3: Vệ sỹ riêng ra ký hiệu đặc biệt, Beckham mới rời khỏi xe

Trước khi David Beckham đến Việt Nam vào trung tuần tháng 11 vừa qua để quảng bá cho một nhãn hiệu rượu mà anh làm đại diện, Beckham yêu cầu BTC chuẩn bị xe Range Rover 7 chỗ để anh di chuyển ở Hà Nội và TP.HCM.

Tuy nhiên, vì lý do an ninh và đặc điểm đường phố, tại Hà Nội xe chở Becks đã được thay bằng chiếc Mercedes S550. Đây là chiếc xe đẳng cấp đời mới nhất có mức độ an toàn cao có giá lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Ký hiệu đặc biệt của siêu sao

Để đánh lạc hướng người hâm mộ và cánh phóng viên, ở Hà Nội BTC thuê năm chiếc xe Mercedes S550 giống hệt như nhau để không ai đoán được Beckham ngồi trong xe nào. Chưa rõ lý do vì sao, tuy nhiên tại TP.HCM, Becks lại di chuyển trên chiếc xe Range Rover như yêu cầu ban đầu, trong khi đó vẫn có bốn xe Mercedes S550 khác đi cùng để thỉnh thoảng có thể tráo đổi.

Vệ sỹ của Beckham cho biết thông thường anh luôn ngồi ở vị trí an toàn nhất ở bên phải hàng ghế sau. Một vệ sĩ ngồi ở ghế phụ phía trước, vị trí bên trái hàng ghế sau là một vệ sỹ khác. Do dó bất cứ ai muốn tiếp cận với Beckham đều phải thông qua hai “chốt chặn” này.



Người vệ sỹ chính đầu trọc luôn sát cánh bên cạnh Beckham

Đặc biệt, mọi di chuyển của Beckham đều phải tuân theo và thông qua ký hiệu riêng của người vệ sỹ chính. Đó là người vệ sỹ đầu trọc luôn sát cánh bên Becks, khi anh ta có yêu cầu, ra dấu hiệu thì Becks luôn phải chấp hành tuyệt đối để đảm bảo an toàn.

Tại mỗi điểm đến, vệ sỹ chính của Becks luôn bước xuống trước để nắm bắt tình tình rồi mới mở cửa cho anh. Ở bất cứ đâu, khi Beckham xuất hiện, người hâm mộ cũng vây kín xung quanh.

Phải chú ý lắm mới thấy, có lúc dù cửa xe đã mở nhưng phải đến khi anh vệ sỹ đầu trọc lấy tay đập ba cái vào thân xe thì thân chủ của anh ta mới bước ra.

Không chỉ tại mỗi điểm dừng chân, trong mọi hoạt động Beckham và đoàn tùy tùng đều phải tuân theo mọi chỉ dẫn của người vệ sỹ chính tại khách sạn Metropole Hà Nội, Part Hyat TP.HCM, trong thang máy…. “Khi bước vào thang máy hay bất cứ đâu, vệ sỹ chính của Beckham cũng lãnh trách nhiệm ra hiệu cho đoàn di chuyển, công cụ an ninh của họ rất chuyên nghiệp, chuẩn xác”, vệ sỹ bảo vệ cho Beckham ở Việt Nam nói.





Beckham yêu cầu được di chuyển bằng xe Range Rover, tuy nhiên tại Hà Nội thay đổi bằng 5 chiếc xe Mercedes S550.

Kế hoạch dạo phố Sài Gòn thay đổi vào phút chót

Quá trình Beckham ở Việt Nam diễn ra an toàn tuyệt đối, tuy đôi lúc các vệ sỹ phải đánh lạc hướng để tránh sự cuồng nhiệt quá mức của đám đông người hâm mộ.

Đó là lần đoàn xe chở Beckham từ nhà hàng về lại khách sạn Metropole ở Hà Nội. Khu vực mặt tiền của khách sạn ở đường Lý Thái Tổ đã có rất đông người tập trung chờ đợi, nên vệ sỹ quyết định thay đổi phương án đi cửa sau. Lần ấy, Beckham thảnh thơi vào khách sạn mà không vấp phải sự đeo bám nào.

Có một bí mật giờ mới được tiết lộ, đó là lẽ ra Beckham đã có một buổi chiều đi dạo ngắm đường phố Sài Gòn lãng mạn, tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy bỏ vào phút chót vì nó quá “nguy hiểm”.



Tại TP.HCM Beckham di chuyển bằng xe Range Rover như yêu cầu ban đầu

Trong lịch trình tại TP.HCM, Beckham dự định đi dạo phố vào khoảng 16-17 giờ chiều. Tuy nhiên trước sự cuồng nhiệt quá mức của người hâm mộ, thời điểm Becks định dạo phố lại là giờ cao điểm, nên BTC quyết định hủy buổi dạo chơi. “Chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì nếu điều đó xảy ra, có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt”, ông Nguyễn Văn Nam, tổng chỉ huy công ty vệ sỹ của Beckham ở Việt Nam cho biết.

Lịch hoạt động của danh thủ người Anh rất bí mật và chớp nhoáng. Tuy nhiên không vì thế mà người hâm mộ, kể cả các khách VIP được mời giao lưu cùng Beckham không kịp thể hiện sự cuồng nhiệt của mình khi xin chữ ký hay chụp hình cùng anh.

Khi Beckham giao lưu với các khách mời ở Skill bar, tòa nhà AB, Becks ngồi ở khu vực VIP cùng với người đồng hành là ca sỹ Tóc Tiên và các khách mời đặc biệt như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng,.. ngăn cách với khán giả bên dưới. Nhóm vệ sỹ bảo vệ từ chối không cho khán giả lại gần. Trong khi đó các khách mời đặc biệt đều không bỏ qua cơ hội hiếm hoi hội ngộ siêu sao Beckham, họ đều dùng các thiết bị cá nhân để tranh thủ quay phim, chụp hình trực tiếp chàng cầu thủ nổi tiếng.