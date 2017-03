Phận đời bên gánh hàng rong - Bài 1: Oằn vai xa xứ

Mong có vỉa hè để được buôn bán 5 giờ sáng, cụ ông Nguyễn Văn Đạo, 80 tuổi, ở trọ tại quận Thủ Đức chạy xe máy đi bán bánh bò dọc các tuyến đường trong quận. Ông đi bán đã hơn 30 năm nay. Bánh do chính tay ông Đạo và vợ của ông làm. Suốt chừng ấy thời gian bán hàng rong, ông Đạo bảo điều khiến ông lo nhất là bị không cho bán nữa. “Nếu có chỗ cho tụi tui bán mà không phải sợ vi phạm luật hay bị công an nhắc nhở nữa thì còn gì bằng!” - cụ ông cười móm mém. Bà Nguyễn Thị Mai thì kể bà đã nhiều lần bị công an bắt và giữ cả quang gánh vì bán trên vỉa hè. Mỗi lần như vậy bà chỉ biết ngậm ngùi chịu phạt. Thời gian này, bà đi bán trễ hơn vì sợ lực lượng chức năng đi kiểm tra. “Nói thật là tụi tui không biết làm gì nên mới phải buôn gánh bán bưng. Tụi tui cũng biết ngồi vỉa hè là vi phạm nhưng mà không còn cách nào khác cả. Giá mà những người buôn gánh bán bưng như tui có cái chỗ cho sạch sẽ, ổn định để kiếm sống thì hay biết mấy. Chỗ nhỏ thôi cũng được. Bây giờ ngồi vỉa hè thì bị cấm rồi, mà rong ruổi đi bán dạo thì cứ phập phồng lo sợ đủ thứ nguy hiểm rình rập”.