Phận gái matxa - Kỳ 4: Bí mật những ngón nghề

Tính tình vui vẻ, biết chiều khách cùng với kinh nghiệm bốn năm làm matxa đã đưa đến cho Thảo số lượng lớn khách yêu cầu cùng với số tiền “boa” luôn cao gần gấp đôi các KTV khác.

Trước khi vào ca, quản lý luôn vào ôm ấp và thăm hỏi các “vợ bé” - Ảnh: T.L.

Chiều khách

Khách vào cơ sở TN dù giàu nghèo, sang hèn, say hay tỉnh đều được Thảo vui vẻ tận tình phục vụ. Khách “boa” nhiều hay ít Thảo đều tươi cười cảm ơn. Nhiều khách bảo vào TN chỉ nằm nghe Thảo nói chuyện phiếm cũng thấy vui, hôm sau vào lại yêu cầu được Thảo làm tiếp. Đó là lý do mà những hôm TN vắng khách, các KTV khác chỉ làm được 3-4 tua thì Thảo vẫn làm trên chục tua. Mọi người hay kháo nhau ngoài tính tình vui vẻ, Thảo còn biết dùng “thủ thuật” riêng để chiều chuộng khách, làm cho khách nhớ mãi. Khách mua vé matxa một giờ nhưng Thảo làm 15-30 phút đã xong tua, vậy mà khách vẫn vui vẻ bằng lòng.

Thảo bảo: “Đàn ông ai chả ham vui, chỉ cần mình làm họ bằng lòng thì sẽ không tiếc tiền cho mình!”. Lúc tôi mới chân ướt chân ráo vào cơ sở TN đã được những KTV dày dạn kinh nghiệm khác rỉ tai: “Lần đầu tiên làm cho khách thì không nên để khách biết tên hoặc số của mình (mỗi KTV ở đây đều mang một số thứ tự). Đợi xem đó có phải là khách VIP hay không, “boa” nhiều hay ít thì mới cho số và giữ liên lạc thường xuyên với họ để lần sau họ vào còn tìm đến mình”.

Vài lần được lên tua, vừa bước vào phòng matxa tôi đã bị khách đuổi ra ngoài. Khách nói thẳng với quản lý “kiếm cô nào xinh hơn chút, da trắng hơn một chút”. Một vài lần sau khi đấm bóp xong mà không chịu “chiều” khách, tôi bị đuổi ra ngoài, người mới được điều vào ngay tức khắc. Có khi tôi cố tình đấm bóp và nói chuyện dông dài tới lúc hết giờ, khi đó vị khách phải mua thêm một vé nữa để yêu cầu nhân viên “chiều”. Cuối cùng vị khách đó “boa” cho KTV của tua sau 200.000 đồng, trong khi tôi bị “xù”.

Các cơ sở matxa đều cấm KTV vòi vĩnh thêm tiền của khách, nhưng các KTV khôn khéo luôn biết cách gợi chuyện, than thở để vòi thêm tiền “boa”, kiểu như: “Anh cho em thêm tiền bồi dưỡng, anh ghi phiếu “boa” đi rồi em cho biết tên...”. Trên thực tế, mọi KTV đều nhìn khách để đoán túi tiền. Nếu là khách sang, nói chuyện vui vẻ thì họ sẽ tận tình phục vụ mong nhận được số tiền “boa” lớn. Một số KTV còn thỏa thuận thẳng “chiều” bằng tay “boa” bao nhiêu, “chiều” bằng miệng phải “boa” nhiều hơn và vô tư mặc cả với khách.

Mai (KTV tại cơ sở L, đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM) cho biết: “Trước đây tôi làm cho một điểm matxa “sạch” ở Q.Phú Nhuận, KTV có bằng cấp và tay nghề họ mới nhận. Quy định ở đây là chỉ matxa lành mạnh, cấm kích dục. Hễ bắt được KTV kích dục cho khách là sẽ bị phạt, nhưng nếu không chiều theo ý khách, bị khách phàn nàn cũng bị phạt. Thế nên KTV chúng tôi thỏa thuận ngầm với nhau là sẽ chiều khách lén lút. Sau này tôi mới xin vào đây làm. Ở đây chuyện kích dục không bị cấm, tiền “boa” cũng kiếm được kha khá”.

Luật ngầm

Muốn tồn tại trong cơ sở matxa, ngoài việc biết nghề, biết chiều khách, các KTV còn phải “biết điều” với quản lý của mình. “Làm ở đây nếu muốn được chiếu cố thì nhiều khi phải đánh đổi thân xác cho quản lý!” - tin nhắn của Vi, một KTV tại cơ sở matxa TP (Q.Thủ Đức), gửi trước giờ đi ngủ đã làm tôi đứng tim. Tại cơ sở matxa L, mỗi tối sếp L. - ông chủ ở đây - đều ghé vào phòng KTV để thăm hai “vợ bé” Tú và Trinh. Sếp L. thẳng thắn giới thiệu đôi vợ bé cho tất cả nhân viên ở đây cùng biết. Có đêm sếp còn cho Tú và Trinh hàng xấp đôla mới cứng trong ánh mắt ghen tị của các cô khác.

Như một đặc ân của sếp, khách của Tú và Trinh đều là khách sang. Hai người luôn được làm ở phòng VIP, được tiếp những mối quen của sếp. Các KTV bảo nhau Tú và Trinh được ưu ái vì hai cô xinh nhất cơ sở L. Có người còn nói sau giờ làm, thỉnh thoảng thấy hai cô thay nhau đi khách sạn tiếp khách với sếp.

Mỗi cơ sở matxa lớn có 20-70 KTV. Theo quy định, các KTV sẽ luân chuyển tua theo vòng nhưng số lượng KTV quá nhiều, đợi rất lâu. Nhiều KTV đã khôn khéo cho quản lý thêm tiền để được đôn tua sớm.

Thấy chúng tôi than phiền làm không có tiền, Mai (23 tuổi, KTV cơ sở L) mách nước: “Làm ít bữa có tiền rồi biếu cho quản lý, có tua nào sang chị ấy dành cho”. Theo Mai, muốn giành được khách sang hay được làm phòng VIP, KTV phải là những người có mối quan hệ thân thiết với quản lý. Phải biết trích tiền “boa” của mình để biếu quản lý. Những dịp như lễ tết, sinh nhật... đều phải mua những món quà đắt tiền để lấy lòng.

Tôi biếu 300.000 đồng cho bà Thu - quản lý tại cơ sở matxa L - gọi là “hậu tạ chị đã lo cho em giấy tờ đầy đủ”. Bà Thu nhanh nhảu nhét tiền vào túi, cười tươi rói rồi bảo: “Em cứ cố gắng làm vài hôm thành thạo chị cho lên VIP (phòng VIP) mà làm, hoặc có khách nào sang chị giới thiệu cho”.

Ngay tối hôm đó, tôi đã được bà Thu kéo sang phòng thư giãn giới thiệu với một ông khách trạc 50 tuổi và bảo: “Bé này mới vào, rất dễ thương. Lần sau ông anh tới nhớ gọi số 9!”.

Ánh mắt người khách lạ nhìn tôi như muốn xoáy vào tim. Thấy thế bà Thu kéo tay tôi thì thầm: “Ổng là giám đốc của một công ty bất động sản lớn ở Q.7 đấy, mỗi lần vào đây toàn mua vé phòng VIP, “boa” ít nhất từ 500.000-1 triệu đồng”.

Trước đây, các quản lý của cơ sở L có thể tự do đôn tua cho KTV mà mình thích, nhưng từ khi ông chủ thường xuyên kiểm tra bảng tua trong ngày, bắt buộc các KTV mỗi ngày phải làm số tua bằng nhau thì quyền của quản lý dường như bị hạn chế và các nhân viên giữ đồ ở đây được dịp làm ăn. Khách vào gửi đồ được nhân viên giữ đồ rỉ tai cô số nào đẹp, chiều chuộng tốt thì sẽ được KTV đó trả cho mỗi lần “môi giới” 20.000-50.000 đồng.

Bên cạnh những chiêu bóc lột KTV hết sức tinh vi, những ông chủ cơ sở matxa còn có nhiều cách để qua mắt công an và các lực lượng chức năng. Chỉ chiếc bóng đèn nhỏ màu trắng trên trần nhà, ông L. - chủ cơ sở matxa L, căn dặn tôi kỹ lưỡng: “Khi làm em phải chú ý, nếu tự dưng thấy hệ thống đèn này bật sáng thì có nghĩa cơ sở đang có công an tới kiểm tra, khi đó dù đang đi trên lưng hay ngồi trên người khách thì phải chuyển xuống làm matxa tay chân nếu không sẽ bị phạt. Nếu matxa kích dục mà bị công an kiểm tra, bắt ký vào biên bản thì tuyệt đối không được ký. Vì họ bắt được tận tay nhưng khi đưa ra pháp luật sẽ không có chứng cứ để kết tội mình...”.

Thủy lao ra từ phòng matxa, tay cầm đôi giày cao gót, tay kia gạt nước mắt đang rơi lã chã: “Thằng khốn nạn, nó thọc cả bàn tay vào ngực tao, đau đến điếng người”.

