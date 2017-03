“Phố giấy tờ giả” lại nhộn nhịp

Vi phạm pháp luật Đồng Nai là một trong những địa bàn phức tạp về lưu hành các loại giấy tờ, con dấu giả. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo lớn bằng thủ đoạn dùng giấy tờ giả bị phát hiện, khởi tố. Nhiều đường dây làm sổ đỏ, bằng đại học bị phanh phui. Thời gian qua, sau khi báo chí phản ánh, công an vào cuộc, tình trạng “sản xuất” giấy tờ giả đã giảm. Tuy nhiên, việc “hô biến” giấy tờ từ thật sang giả như chúng tôi đề cập thì vẫn nở rộ. Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, có thể những kẻ hám lợi vẫn móc nối, tiếp tay cho một vài đường dây làm giấy tờ giả. “Có thể các chủ tiệm này nghĩ đơn giản là hành vi của họ có quy mô nhỏ nên cơ quan chức năng không mấy để ý. Tuy nhiên, việc tham gia thay đổi bất kỳ tiểu tiết nào trên CMND, giấy phép lái xe là vi phạm pháp luật”- vị lãnh đạo này nói. Thượng tá Trần Hữu Danh, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết trong thời gian qua, đơn vị đã rất nỗ lực dẹp bỏ tệ nạn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số dấu hiệu cho thấy hiện tượng này vẫn tồn tại.