Putin toan tính gì cho ‘người thừa kế’ điện Kremlin?

Tình báo KGB tái sinh? Dù vị tổng thống Nga nhiệm kỳ sau là ai đi nữa, ông chủ kế tiếp Kremlin nhiều khả năng sẽ được kế thừa từ ông Putin một bộ máy tình báo tinh vi hơn. Theo tờ Kommersant, hệ thống an ninh Liên bang Nga đang được lên kế hoạch cải tổ quy mô lớn trước khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 diễn ra. Trên nền tảng của Cục An ninh Liên bang (FSB), Kremlin sẽ thiết lập nên “Bộ An ninh quốc gia”. Tờ The Moscow Times bình luận cơ quan an ninh Nga sẽ được trả về với vị thế quyền lực của cơ quan tình báo KGB thời kỳ trước khi Liên Xô tan rã. Tờ Kommersant cho biết cơ quan chính phủ sắp được thành lập sẽ gộp cả Cục Tình báo nước ngoài (FIS). Đa số các đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ liên quan (FPS), cơ quan bảo vệ các quan chức hàng đầu của Nga, cũng sẽ được gộp vào Bộ An ninh quốc gia. Cơ quan mới thành lập này không chỉ điều tra các vụ án được đệ trình bởi Ủy ban Điều tra Liên bang và Bộ Nội vụ, mà thậm chí còn giám sát quy trình hoạt động của các cơ quan này. Bộ có trách nhiệm hỗ trợ tình báo cho tất cả cơ quan chấp pháp và an ninh của Nga, đảm nhận cả các vụ án tham nhũng cấp cao. Dự kiến số tiền bồi thường cho việc cắt giảm nhân sự sẽ tiêu tốn ít nhất là 308 triệu USD.