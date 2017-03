Quỷ dữ ở vườn dừa

CÁI CHẾT TỨC TƯỞI

Rạng sáng 9-9-2000, anh Nguyễn Minh Non tiễn vợ đi đám giỗ ở xã Ngãi Đăng, trong nhà chỉ còn lại anh và đứa con gái lớn Nguyễn Thị Hồng Ni (SN 1993). Trước khi rời nhà để cùng người anh ruột đi suốt lúa mướn ở cầu Đập thuộc ấp Bình Đông, xã Hưng Mỹ, huyện Mỏ Cày, anh hâm nóng nồi cá kho rồi dẫn con đến nhà anh Đoàn Hồng Tâm - hàng xóm chơi. Đến 4 giờ 30 cùng ngày, anh về nhà phát hiện nồi cá kho rớt xuống nền nhà đổ tứ tung. Nghĩ là con lỡ tay, sợ bị ba mẹ đánh đòn mà lẩn trốn, anh vội cất tiếng gọi. Gọi mãi vẫn không thấy tiếng cháu Ni trả lời, anh liền chạy đến nhà anh Tâm và nhiều nhà hàng xóm khác, nhưng vẫn không thấy con. Đến 23 giờ 55 cùng ngày, anh Nguyễn Minh Hà (anh trai anh Non) đã tìm thấy xác cháu Ni bị vùi dưới con mương ở phía sau khu vườn dừa của anh Phạm Văn Dũng, cách nhà chưa đầy 200 mét. Thi thể cháu Ni co cứng, được che phủ bởi một lớp cỏ năn. Xung quanh hiện trường, một vùng cỏ năn ngã rạp.

Gia đình anh Non có hai vợ chồng và hai đứa con gái (Ni là con gái lớn) về địa phương mua đất cất nhà được khoảng bốn năm nay. Vợ chồng anh rất cưng con, chưa bao giờ thấy họ đánh đập hay la rầy gì con. Sáng 9-9, Ni đến nhà ông Bùi Văn Khánh (SN 1942, ngụ cùng xóm) chơi và đọc báo với cháu của ông Khánh được một lúc rồi ra về. Trước đó, 10 giờ 30 cùng ngày, anh Bùi Hữu Nghị (SN 1978) đến nhà anh Non lấy cái bàn nhổ mạ và gặp Ni đang ở nhà một mình. Không hiểu chuyện không may đã xảy đến cho cháu bé tội nghiệp từ lúc nào.



Anh Nguyễn Minh Non chỉ hiện trường vụ án

Theo giám định pháp y, nạn nhân chết do ngạt nước. Trước khi bị sát hại, nạn nhân có ăn hột gà hay hột vịt gì đó nên vẫn còn nguyên mớ lòng trắng trứng trong bao tử, cho thấy thời điểm nạn nhân dùng bữa ăn sau cùng trước khi bị giết khoảng 1 giờ. Mục tiêu trọng tâm của điều tra viên là phải xác định được nơi ăn cuối cùng của nạn nhân trước khi chết... Điều tra viên hỏi anh Non: “Trước khi đi làm, anh có cho cháu ăn gì không, nhất là hột gà hay hột vịt?”. Anh Non cho biết do vội đi làm nên anh chỉ kịp cho Ni ăn cơm với canh chua rau nhút nấu với tép, và hâm nồi cá kho để sẵn ở nhà đến trưa cho con tự ăn. Trong nhà anh không có nuôi gà hay vịt đẻ nên không có trứng gia cầm.

Tập trung điều tra, CA phát hiện trong ngày 9-9, tại nhà bà Phạm Thị Sảnh có tổ chức đám giỗ. Khách khứa khoảng 20 người là bà con, họ hàng trong gia đình, không hề có bất kỳ người ngoài nào. Trong số những người khách đến dự tiệc Trần Văn Tỷ (SN 1941, là hàng xóm kế bên nhà anh Non). Tỷ nguyên là lính chế độ cũ ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày đã có vợ con đề huề. Năm 1969, y phạm tội giết người nên bị tòa án chế độ cũ kêu án 20 năm và đày ra Côn Đảo. Đến năm 1975, Tỷ ở lại trại giam tiếp tục cải tạo, đến năm 1977 được về sum họp với gia đình. Tại địa phương, Tỷ bị thanh niên trong xóm đặt cho biệt danh là “Quỷ râu xanh” bởi ngoài chứng “ghiền... phụ nữ”, Tỷ còn nhiều lần giở trò sàm sỡ với đàn bà, con gái trong xóm. Ngày giỗ mẹ vợ, Tỷ là người duy nhất được bà Phạm Thị Mảnh (chị vợ Tỷ) bới cho một tô cơm với hai quả trứng vịt kho tàu mang về nhà ăn (khoảng 14 giờ cùng ngày). Vợ Tỷ là Phạm Thị Mảnh còn được chị ruột múc cho tô khịt kho tàu khác, trong đó có một trứng vịt cùng nhiều thức ăn.

Sáng 10-9 Trần Văn Tỷ được CA triệu tập. Tỷ cho biết, sáng 9-9 y cùng con trai là Trần Hùng Phong đi ăn đám giỗ. Đến gần cuối tiệc (khoảng 13, 14 giờ cùng ngày) y say khướt nên được con trai đưa về nhà ngủ. Tầm 19 - 20 giờ, Tỷ được vợ kêu dậy ăn cơm nhưng không ăn nổi mà chỉ uống nước rồi ngủ tiếp, chứ không đi đâu. Cả ngày hôm đó, Tỷ không hề gặp bé Ni(?).

Tuy nhiên, Trần Hùng Phong lại khẳng định: “Sau khi đi đám giỗ về, cha tôi (Tỷ) vẫn còn tỉnh bơ, tự đi bộ cùng hướng song song với tôi, chứ không có ai vịn đỡ cả”.... Khi vừa về đến nhà, Phong vội ăn cơm với một trứng vịt kho rồi leo lên giường ngủ vùi cho đến tối. Anh Non (cha nạn nhân Ni) cho biết: chiều 9-9, khi mọi người đang chạy ngược chạy xuôi tìm cháu Ni thì vợ chồng Tỷ vẫn ung dung dặm lúa ở đám ruộng gần nhà.

MANH MỐI TỪ TRỨNG VỊT

Trong ngày 9-9, gia đình ông Tỷ được chị vợ cho tất cả ba trứng vịt kho tàu, trong đó một trứng Phong đã ăn, bản thân Tỷ chiều hôm đó không ăn gì, còn bà Mảnh (vợ Tỷ) thì hoàn toàn không đả động gì tới trứng vịt bởi trước đó đã được chị ruột cho riêng vẫn còn để y nguyên trong tủ. Cơ quan CSĐT nhận định: trứng vịt kho tàu còn lại có thể là trứng vịt mà cháu Ni đã được ăn trước khi chết...

Một phụ nữ trong xóm cho biết: đầu giờ chiều 9-9, khi đang cấy lúa dưới ruộng cách nhà Tỷ 100 mét, chị thấy Tỷ cùng đi với bé Ni (Ni đi trước, Tỷ đi sau) từ hướng nhà anh Non đến nhà Tỷ. Lúc này, Ni mặc áo bông cũ, Tỷ ở trần, mặc quần đùi. Trong lúc bà con lối xóm đổ xô đi tìm cháu Ni Tỷ vẫn điềm nhiên không tham gia giúp sức gì, dù thường ngày vợ chồng Tỷ vẫn tỏ ra thương mến, hay cho bé Ni bánh kẹo ăn.



Trần Văn Tỷ

Trong quá trình điều tra vụ án, Tỷ không thành thật khai báo, thậm chí y và gia đình còn có thái độ thách thức người dân xung quanh và gia đình nạn nhân. Bà Mảnh (vợ Tỷ) từng lớn tiếng chửi mắng, hăm dọa bà con trong xóm: “Nếu chồng tao mà bị tử hình thì tao sẽ xé xác con T. và con N.”, bởi thị ta nghi ngờ hai chị này đã cung cấp tin có liên quan đến vụ án cho công an. Mặc dù gặp nhiều cản trở trong hoạt động khám phá vụ án, Cơ quan CSĐT vẫn thu thập được đầy đủ tài liệu chứng cứ để xác định Trần Văn Tỷ chính là hung thủ giết người. Ngày 11-9, Tỷ khai do định lấy trộm lúa của nhà anh Non nhưng bị bé Ni bắt gặp, sợ Ni nói lại cho cha mẹ hay sẽ xấu hổ nên đã ra tay giết chết em để diệt khẩu... Từ ngày 11 đến 13-9-2000, CA tỉnh Bến Tre lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Tỷ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-9-2000 Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can bổ sung đối với Tỷ về hành vi “dâm ô”. Tại Cơ quan điều tra, Tỷ khai nhận: Sau khi ăn giỗ rồi cùng con trai về nhà (lúc này vợ Tỷ vẫn còn phụ việc ở đám giỗ), Tỷ cởi quần dài ra để ở đầu giường rồi leo lên võng nằm nhưng không chợp mắt được. Y bèn đứng dậy cởi áo ra vắt lên sào phơi đồ trong nhà và ra đồng thăm ruộng. Khi đi ngang đống rơm trước cửa nhà anh Non, từ mé ranh nhìn vào nhà, Tỷ thấy cháu Ni đang nằm trên võng, mặt quay ra cửa. Thấy Tỷ, bé Ni liền hỏi: “Ông Năm đi đâu vậy?”. Tỷ trả lời: “Tao đi thăm lúa”. Tỷ mở lời rủ rê: “Con lên nhà ông Năm ăn cơm, có đồ ăn đám giỗ ngon lắm!”. Miệng nói, tay ngoắt, Tỷ dụ được Ni lẽo đẽo theo sau.

Đến nhà, Tỷ bới cho Ni 2/3 chén cơm và một trứng vịt kho tàu. Ăn xong, Ni vội chạy về coi chừng nhà, Tỷ cũng đi theo sau. Đến nhà anh Non, Tỷ lên võng nằm, bé Ni cũng trèo lên nằm cùng. Biết nhà anh Non lúc này chỉ còn một mình cháu Ni nên Tỷ liền giở trò dâm ô. Sợ bị Ni nói lại cho cha mẹ nghe, Tỷ nảy sinh ý định giết chết cháu. Y vội đứng dậy dùng tay nắm đầu rồi kẹp cổ, bịt miệng kéo lê Ni ra khỏi nhà, cặp theo bờ ranh đến phần đất giáp ranh với anh Dũng. Tỷ liền kè Ni nhảy qua con mương nhưng cả hai bị sụp hố. Tại đây, Tỷ đã nhẫn tâm nhận chìm bé Ni xuống mương cho đến khi nạn nhân không còn sức giãy giụa rồi bứt đám cỏ năng đậy xác cháu bé xấu số lại. Gây án xong, Tỷ đi bộ về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lên võng nằm nghỉ. Đến 17 giờ, anh Non đến hỏi: “Chú Năm có thấy bé Ni qua đây chơi không?”, Tỷ trả lời cụt ngủn: “Không”.

Trong thời gian tiến hành điều tra vụ án, bà Phạm Thị Mảnh đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT yêu cầu giám định tâm thần vì theo bà, khi Trần Văn Tỷ (chồng bà) giết chết cháu Ni là do mắc phải chứng bệnh thần kinh. Do vậy, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định pháp y và được Tổ chức giám định pháp y tâm thần Biên Hòa kết luận cụ thể: Trần Văn Tỷ không hề bị rối loạn tâm thần. Tỷ gây án trong trạng thái ý thức tỉnh, do đó y có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự do tội ác của mình gây ra.

Xét thấy bản thân Tỷ ít học (chỉ mới hết lớp 1), nhận thức pháp luật kém, do bản chất đê hèn, thú tính sẵn có, y đã gây án, tước đoạt mạng sống quý giá của một con người, lại là một cháu bé vừa mới lên 7. Hành động mất nhân tính của Tỷ đã khiến gia đình nạn nhân và xã hội hết sức hoang mang nên cần áp dụng biện pháp cách ly vĩnh viễn y ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung, ngày 26-12-2000 TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Trần Văn Tỷ mức án tử hình cho cả hai tội danh “giết người và dâm ô”.

Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)