Sài Gòn còn nhiều nét đẹp

Tính cách người Sài Gòn mang đầy đủ nhất đặc trưng hào sảng của người Nam Bộ: Thân thiện, cởi mở, trọng nghĩa, khinh tài, “giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha”. Là vùng đất mở nên khắp Sài Gòn là những âm thanh của mọi miền đất nước. Có lẽ cũng chính vì vậy mà người Sài Gòn không hỏi và không quan tâm xem những người ở Sài Gòn là từ đâu tới.

Bình trà đá nghĩa tình đặt trên đường Lý Thái Tổ, quận 10. Ảnh: Huỳnh Trường Giang



Trên đường, nếu chẳng may va quẹt xe nhưng nếu biết lỗi, xin lỗi thì sẽ nhận được cái gật đầu đầy thông cảm: Không có gì. Gặp nhau giữa quán cà phê, không hề quen biết nhưng nhoẻn miệng chào nhau, thế là trở thành thân quen tự lúc nào. Người Sài Gòn ít nói chuyện chính trị, họ thích nói chuyện vui, nói những gì gần gũi, thiết thực hằng ngày. Người Sài Gòn nghĩ sao nói vậy và nói sao làm vậy nên có thể nghe những lời không mượt nhưng đó là bản tính của người Sài Gòn.

Bây giờ đi trên những con đường ở Sài Gòn, thỉnh thoảng người đi đường sẽ bắt gặp những thùng nước mát rất to với biển ghi chữ cũng chẳng đẹp cho lắm, đó là nước uống miễn phí do chủ nhà gần đó làm để người qua đường uống tự do mà không cần phải hỏi, không phải trả tiền. Những người mua bán ve chai, những bác xe ôm, những người xa xứ đi giữa cái nóng như rang của Sài Gòn sẽ mát lòng mát dạ biết bao với những thùng nước mát nghĩa tình ấy. Những người ở quê lên chữa bệnh không có tiền, người Sài Gòn luôn có nhiều hình thức giúp đỡ như phát cơm và cháo miễn phí.