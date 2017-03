Sân bay tốt nhất thế giới, có gì?

LTS: Trang mạng cộng đồng Sleeping in Airports vừa xếp sân bay Tân Sơn Nhất vào nhóm 10 sân bay tệ nhất thế giới. Vậy thì một sân bay tốt cần có những yếu tố gì? Pháp Luật TP.HCM gửi đến bạn đọc một góc nhìn về cách làm nên thành công của các sân bay nổi tiếng thế giới.

Trên những trang mạng chuyên đánh giá chất lượng và xếp hạng các sân bay tốt nhất thế giới, như Skytrax hay Sleeping in Airports, không khó để nhận ra những cái tên quen thuộc như sân bay Incheon của Hàn Quốc, sân bay quốc tế Munich hay Changi của Singapore... Điểm chung của những sân bay này có thể dễ dàng nhận thấy là sự sạch sẽ, hệ thống dịch vụ tiện nghi, thú vị và tất cả những gì tạo nên cảm giác thân thiện.

Sân bay là “khách sạn năm sao”

Trong suốt gần hai thập niên qua, cảng hàng không quốc tế Changi đã khẳng định vững chắc vị thế của mình trong tốp các sân bay tốt nhất châu Á và thế giới. Hãng tư vấn và đánh giá chất lượng quốc tế các hãng bay và cảng hàng không Skytrax đã công bố Changi là sân bay tốt nhất thế giới trong liên tiếp ba năm từ 2013 đến 2015. Đặc biệt, danh hiệu do Skytrax công bố được đánh giá là cực kỳ uy tín và danh giá, được tiến hành khảo sát với người sử dụng hàng không trên toàn thế giới trong suốt chín tháng.

Có quá nhiều lý do để khiến hành khách bước chân xuống sân bay Changi cảm thấy hài lòng. Theo trang mạng nổi tiếng dành cho những người thường di chuyển bằng đường hàng không The Guide to Sleeping In Airport, một trong những lý do chính là sự tiện lợi trong việc di chuyển từ sân bay vào khu vực trung tâm Singapore. Có đến bốn phương cách để hành khách đi từ sân bay vào đến khu trung tâm là taxi, tuyến xe buýt công cộng, hệ thống xe đưa đón của sân bay và hệ thống tàu điện ngầm. Trang mạng Trip Advisor cho biết thời gian chờ xe buýt và xe trung chuyển tại Changi chỉ chưa đầy 10 phút. Trong khi xe điện từ Changi vào thành phố thậm chí còn chạy đến tận nửa đêm.

Bên cạnh đó, Changi còn nổi tiếng với không gian thân thiện và sang trọng dành cho hành khách lưu trú. Tờ Chicago Tribune bình luận những ai bước chân vào sân bay quốc tế của Singapore sẽ có cảm tưởng như họ vừa “lạc vào một khách sạn năm sao”. Những người chờ chuyến bay hoặc chờ xe vào thành phố có thể tham quan những vườn hoa lan, hoa hướng dương, các khóm tre trúc, vườn bướm và những hồ nuôi cá Koi. Không gian sạch sẽ đến khó tin cùng sự thân thiện của các nhân viên phục vụ tại Changi cũng góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng hành khách.

Sân bay quốc tế Changi của Singapore có nhiều khu vườn sinh thái đặt ngay trong khuôn viên. Ảnh: REUTERS





Khu vực nghỉ ngơi của hành khách lưu trú được bố trí ghế nệm và chăn ấm. Ảnh: CHANGI GROUP





Sân bay quốc tế Munich còn xây dựng một khu lướt sóng nhân tạo để giải trí. Ảnh: REUTERS

Đảm bảo không chết vì chán

Những sân bay khác trong danh sách 10 sân bay tốt nhất thế giới được hãng tư vấn Skytrax công bố vào tháng 3-2015 còn có sân bay Heathrow tại London (Anh), sân bay quốc tế Hong Kong, Incheon tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Haneda của Tokyo (Nhật Bản) và sân bay Munich của Đức. Có một điểm chung mà những sân bay đứng đầu danh sách đó là hệ thống dịch vụ vô cùng đa dạng và tiện nghi, hướng đến làm vừa lòng người dùng.

Bên cạnh các khu vực ăn uống tiện dụng, những hoạt động giải trí bên trong sân bay Changi được bố trí vô cùng đa dạng với phòng gym thể hình, hồ bơi trên sân thượng để ngắm nhìn cả sân bay hay thậm chí là cả một cầu trượt cao đến bốn tầng lầu được xây ngay bên trong sân bay. Trang Daily Mail cho biết chiếc cầu trượt cao 12 m này vào năm 2010 đã được công nhận là cầu trượt trong sân bay cao nhất thế giới. Đặc biệt, tại Changi còn cung cấp dịch vụ tour tham quan thành phố và các rạp chiếu phim miễn phí. Những khu vực nghỉ ngơi với ghế bố, nệm và chăn ấm cho hành khách lưu trú cũng được đánh giá rất cao.

Những sân bay được chấm điểm cao khác cũng có hệ thống dịch vụ không mấy kém cạnh. Hành khách đến sân bay Incheon của Hàn Quốc cũng có thể ghé thăm một bảo tàng và bảy khu vườn sinh thái, giết thời gian tại hai rạp chiếu phim và một khu vực trượt băng. Không những thế, Incheon còn nổi tiếng với danh hiệu “sân bay sạch sẽ nhất thế giới”. Tại sân bay ở Hong Kong, Tokyo hay Munich, các nhà đầu tư cũng mạnh tay xây dựng những khu vực mang đậm chất thân thiện với hành khách và các địa điểm giải trí như rạp chiếu phim, khu cà phê sinh thái, hay một khu lướt sóng nhân tạo.

Bên cạnh những khuôn viên giải trí này, những yếu tố như thời gian xét nhập cảnh, hải quan, tiếp nhận và trả khách không quá lâu cũng tạo nên ấn tượng đẹp về sân bay. Có thể nhận thấy tất cả sân bay này đều nhắm đến việc phát triển những dịch vụ sao cho những hành khách bước chân đến đều không cảm thấy buồn chán và căng thẳng, thay vào đó là không gian thân thiện và thú vị. Trả lời phỏng vấn tờ Chicago Tribune (Mỹ), ông Ivan Tan, lãnh đạo cấp cao về truyền thông và marketing của sân bay, chia sẻ: “Chúng tôi luôn muốn đảm bảo rằng các bạn sẽ không chết vì chán tại Changi”.

“Thành phố toàn cầu” cần sân bay xứng tầm

Những sân bay này được đầu tư phát triển với động lực làm đòn bẩy kinh tế về dài hạn cho thành phố chủ quản của chúng. Giống như Singapore, những thành phố như Seoul, Munich, Hong Kong, Tokyo - nắm trong tay những sân bay tốt nhất thế giới - đều được thừa nhận rộng rãi như những thành phố toàn cầu - những thành phố có đủ năng lượng và sức vươn mình để trở thành các “tay chơi” trong nền kinh tế thế giới.

Tờ Chicago Tribune bình luận những thành phố toàn cầu này cần có những sân bay thật sự tiên tiến và tiện nghi để đảm bảo và phát huy những lợi thế cạnh tranh của chúng trên thế giới. Những sân bay sẽ có tác động rất lớn đối với các hãng hàng không và hành khách của họ để đánh giá xem nơi nào đáng để đến, để kết nối và nơi nào cần phải tránh xa. Nói một cách khác, việc phát triển sân bay quốc tế được xem là một cách để thu hút các đối tác quốc tế đến với thành phố, chứ không để mất điểm và đánh rơi cơ hội ngay từ “vòng gửi xe”.

John Kasarda, một giáo sư chuyên về kinh doanh tại ĐH Bắc Carolina (Mỹ), cho biết những sân bay quốc tế trong tương lai sẽ dần trở thành những “thành phố sân bay”. Nền kinh tế thu nhỏ này sẽ là sự kết hợp giữa các hoạt động kinh doanh dịch vụ và giao thông hàng không. Ông Kasarda đưa ra đánh giá: “Tương tự như các đường cao tốc trong thế kỷ 20, đường sắt trong thế kỷ 19 và bến cảng trong thế kỷ 18, các sân bay sẽ định hình vị trí kinh doanh và phát triển đô thị trong thế kỷ 21”.