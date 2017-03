Sân chơi cho người giúp việc

CLB dành cho lao động giúp việc gia đình là mô hình được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung của Cộng hòa Liên bang Đức. CLB đang vận động gia chủ và người giúp việc cùng sinh hoạt để hiểu nhau hơn. Ban đầu nhiều chủ nhà không muốn tham gia vì họ cho rằng đây là môi trường để nói xấu chủ nhà, hơn nữa người giúp việc tham gia thì không ai nấu cơm, giặt giũ. Nhưng dần họ cũng thấy quyền lợi của mình được bảo vệ, kỹ năng của người giúp việc nhà mình tăng lên nên an tâm. Sau một thời gian thì đôi bên đều am hiểu luật pháp, biết cách cư xử với nhau vì suy cho cùng, họ sống với nhau bằng tình cảm là chính. Bà NGUYỄN THỊ XUÂN, Chủ tịch Hội Liên hiệp

Phụ nữ phường Đa Kao Từ ngày tham gia CLB, cô giúp việc nhà tôi biết cách cư xử với gia đình rất tốt. Ngày trước cô không biết nói những từ cảm ơn, xin lỗi hay những câu làm vui lòng chủ đâu. Nhưng sau này cô còn biết nói câu làm tôi nhớ mãi: “Ở với chị, em thấy thoải mái lắm, chắc là hết đời em cũng không kiếm được gia chủ nào tốt như anh chị”. Nhờ sinh hoạt trên CLB, cô nấu được bò lúc lắc, cánh gà chiên mắm, cánh gà chiên bơ, ngày tết cô còn làm được dưa kiệu. Cảm động trước tình cảm đó, từ ngày cô ấy mang thai, tôi cưu mang hai mẹ con cô ấy như người nhà, con của cô giờ ở chung nhà với chúng tôi luôn. Gia chủ TRẦN ÁNH AN (phường Đa Kao), người tham gia CLB ngay từ những ngày đầu