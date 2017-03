Shisha chế ma túy, thú vui mới của dân chơi

Trong một quán bar lộng lẫy, bố trí theo phong cách Ả Rập với tông màu đỏ huyền bí, nam thanh nữ tú lả lơi bên những chiếc đèn kỳ lạ, uốn éo. Được mọi người cổ vũ, một cô cầm chiếc vòi nối từ chiếc bình rít một hơi, ánh mắt mơ màng theo khói thuốc. Hương táo tỏa ra, những người bạn xung quanh thi nhau hít hà làn khói. Trong tiếng nhạc tự mix của DJ "vườn", mọi người cùng chuyền tay nhau những ống hút thơm lừng vị hoa quả và lắc lư theo điệu nhạc. Bia và rượu vodka được tiếp thêm để tăng độ hưng phấn của dân chơi.

Vừa hút, vừa nằm, ngồi đủ mọi tư thế, thỉnh thoảng có gã cao hứng lại hú hét lên rồi cười sặc sụa. Ngậm miệng vòi, rít thật mạnh. Nước dưới đáy bình sôi sùng sục, than cháy đỏ… Tiếng nhạc đập rần rần, bia rượu được khui ra liên miên để dân chơi mỗi lúc một phiêu. Đến gần nửa đêm thì chương trình ngả sang tiết mục mới. Một vài người rủ nhau lắp pin, tức là bỏ thêm vào chiếc bình một ít tài mà để chơi cho “đủ nhiệt”.

Để giữ khách, nhiều quán bar, club đã thêm ma túy vào bình hút shisa.

Shisha là tên gọi một loại điếu hút thuốc lá tẩm hương liệu có xuất xứ từ các nước Ả Rập. Du nhập vào Việt Nam tuy không lâu nhưng shisha rất được giới trẻ yêu thích và hiện nay trở thành trào lưu ở nhiều quán bar, club. Những bữa tiệc shisha được tổ chức khắp mọi nơi, thậm chí một diễn đàn cho dân nghiền shisha đã được mở trên mạng với hàng nghìn thành viên với những buổi “Shisha party” thâu đêm suốt sáng.



Tuy nhiên do giá shisha khá đắt nên dần dần khách đến cũng ít dần. Để kéo khách đến, nhiều quán đã triển khai chiêu độc. Gần đây, họ không chỉ pha rượu mạnh vào bình để hút mà còn trộn một ít cần sa, cocain, heroin, thậm chí cả các loại ma túy tổng hợp vào shisha. Dân sành hút shisha cho biết, trộn mấy loại đó vào hút phê hơn, dễ “bay” hơn so với hút shisha thông thường. Họ cho rằng chơi tài mà, ma túy bây giờ cổ lắm, phải là shisha mới thời thượng.

Sau đợt Tết, chị Hải thấy cậu con trai tên là Nam có những biểu hiện lạ. Cứ chiều tối là cậu bắt đầu ngáp, nôn nóng muốn đi ra ngoài. Có lúc cậu bỗng đãng trí, ngây dại. Cảnh giác, chị đưa Nam ra Hàng Bài thử ma túy - dương tính. Khi bị gặng hỏi, Nam trả lời chưa bao giờ dùng ma túy cả. Thế nhưng đến tối, chính cậu hốt hoảng nói với mẹ: "Con biết rồi, trong shisha có ma túy. Mẹ ơi, mẹ cứu con với".

Thì ra mấy ngày Tết nghỉ học, cậu theo đám bạn đi chơi đêm và hút shisha, ai ngờ chúng bỏ cả heroin vào. May Nam mới bập vào, chỉ cách ly ít lâu, cơn thèm đã dứt.

Nhiều người lầm tưởng là khói từ shisha ít nguy hiểm hơn nhiều so với khói thuốc lá. Hơi nước do shisha tạo ra làm cho khói bớt khó chịu và gây ra cảm giác an toàn giả tạo, bớt lo lắng về tác hại thực sự đối với sức khỏe. Các bác sĩ tại nhiều bệnh viện trong đó có Phòng khám Mayo (Ả Rập) đã khẳng định việc hút shisha cũng tàn phá sức khỏe y như hút thuốc lá, và một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng xác nhận kết quả này.



Mỗi lượt hút shisha thường kéo dài hơn 40 phút, và gồm từ 50 đến 200 lần hít, mỗi lần từ 0,15 đến 0,5 lít khói. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy, trong một lượt hút shisha kéo dài một giờ, một người có thể sẽ hít nhiều gấp 100 đến 200 lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút một điếu thuốc lá.

Một nghiên cứu vào năm 2005 cũng cho thấy người hút shisha có nguy cơ mắc bệnh răng miệng, ung thư phổi gấp 5 lần người không hút. Bây giờ có thêm khả năng gây nghiện bởi các loại gia vị ma túy thêm vào, shisha đã trở thành một thú chơi nguy hiểm.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc hút, hít một loại khói nào đó với cường độ cao có thể gây hại cho người và việc đốt rượu từ thể lỏng thành thể hơi sẽ có những tác dụng không khác gì việc uống rượu như: mất kiểm soát, ức chế thần kinh, trụy tim… Sử dụng các chất gây nghiện như ma túy tổng hợp trong shisha sẽ gây ảo giác, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và não bộ.

Shisha không có trong danh mục hàng cấm ở Việt Nam và được nhập khẩu, buôn bán, sử dụng công khai. Trong khi đó, ở một số nước trên thế giới, việc nghiên cứu shisha được thực hiện rất nghiêm ngặt và chuyên sâu. Song, có một điều mà nhiều cơ quan y tế trên thế giới đã khẳng định là việc hút shisha thông thường cũng gây hại cho sức khỏe không kém gì thuốc lá, nếu sử dụng cùng ma túy thì nguy hiểm hơn.

(Theo An ninh Thủ đô)